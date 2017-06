Leacuri din grădină: napii

* Napii țin cancerul la distanță

Napul sau topinamburul este o plantă medicinală cunoscută și utilizată încă din cele mai vechi timpuri. Napii se recoltează în lunile mai-iunie, iar tuberculii, cu miez dulce-picant, pot fi consumați fierți sau în stare proaspătă. Comestibile sunt și frunzele, care se prepară la fel ca și frunzele de spanac.

*Izvor de vitamine și de proteine

Rădăcina de nap (tuberculi) este foarte bogată în săruri minerale, precum calciu, fosfor, potasiu, magneziu și sulf, grăsimi și proteine, dar și vitaminele A, B și C, iod și zaharuri. Frunzele au un conținut bogat de fier și cupru. Napul este un remediu natural, care poate fi folosit atât intern, cât și extern, pentru tratarea diverselor afecțiuni. Folosit din belșug în supele și ciorbele cu carne, în afara aromei plăcute pe care o oferă acestor preparate, napul are și proprietăți curative deosebite.

Atunci când cumpărați napi este bine să îi alegeți pe cei mai mici, deoarece au gustul mai dulce. În plus, napii mari pot avea și o textură mai lemnoasă. De asemenea, alegeți napii care au o coajă netedă și fără pete. Se păstrează la frigider și se consumă în termen de o săptămână.

Conținutul bogat în vitamina C, un antioxidant foarte puternic ce previne apariția diverselor forme de cancer, precum cancer de stomac, de pancreas sau de vezica urinară, dar și a astmului sau a tulburărilor oculare, face din napi un leac excelent contra tumorilor.

* Napii scad tensiunea arterială

Napii sunt buni în tratamentul bolilor de inimă, a anginei pectorale, cât și pentru scăderea tensiunii arteriale. Consumul de napi diminuează și riscul apariției obezității sau a diabetului zaharat. Pentru terapie se folosește atât rădăcina, cât și frunzele și semințele napilor.

Napul conține cantități importante de vitamine din gama B, precum B1, B2 și B4, care sunt o adevărată armă în lupta cu stresul, anxietatea și depresia.

Proprietățile diuretice ale plantei fac ca aceasta să fie un excelent remediu pentru tratarea litiazei urinare urice, a cistitei, dar și a gutei. În medicina tradițională, frunzele de nap se întrebuințează ca remediu împotriva gutei și artritei, pentru că elimină acidul uric din organism.

*Cataplasmele vă scapă de abcese

Napul este utilizat pentru tratarea abceselor și a furunculelor. Se coace în cuptor un nap spălat, dar necurățat de coajă. Se zdrobește până la obținerea unei paste și se aplică sub formă de cataplasmă. Se fixează cu ajutorul unui bandaj. Se schimbă cataplasma de două ori pe zi.

Napul are proprietăți expectorante deosebite, fiind recomandat în tratarea bronșitei și pentru calmarea tusei. Ca remediu pentru aceste afecțiuni se folosește siropul de nap. Se scobesc câțiva napi și se umplu cu zahăr. Siropul se colectează peste câteva ore.

Frunzele napilor au capacitatea de a proteja organismul de poliartrita reumatoidă sau de apariția altor boli degenerative.

*Contraindicații

Sucul de nap nu se recomandă persoanelor care suferă de ulcer gastric sau duodenal ori de gastrite acute, dar nici celor care au afecțiuni ale ficatului, precum hepatită acută sau cronică ori cu afecțiuni ale rinichilor sau intestinelor. Totodată, persoanele care au probleme cu glanda tiroidă trebuie să limiteze consumul de napi sau să-i evite în totalitate, deoarece conțin substanțe care pot interfera cu modul de funcționare a glandei tiroide. Consumat crud, napul creează uneori probleme persoanelor cu afecțiuni ale sistemului digestiv. În acest caz se recomandă să se fiarbă puțin.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU