Laura Oprea, dublă medaliată cu aur la europenele de canotaj

Canotoarea nemțeană Laura Oprea a impresionat la recent încheiatele Campionate Europene de canotaj, rezervate seniorilor, care au avut loc la Racice, în Cehia, unde a reușit să obțină două medalii de aur, în ambele probe în care a concurat. Duminică, în prima finală, sportiva în vârstă de 23 de ani, originară din satul Nisiporești, comuna Botești, alături de colega de barcă, Mădălina Bereș, a obținut medalia de aur în proba de dublu rame, după ce România a dominat această probă de la un capăt la altul. Laura Oprea și Mădălina Bereș au încheiat finala cu timpul de 7 minute și 530 de sutimi, câștigând detașat în fața echipajelor din Danemarca și Marea Britanie, care s-au clasat pe locurile 2 și, respectiv, 3.

Cele două canotoare din barca de dublu rame au fost nevoite să concureze sâmbătă în recalificări, după ce vineri, în semifinalele probei, s-au clasat pe locul al doilea în serii, pentru a evolua în ultimul act al probei. De această dată, Laura și Mădălina au obținut prima poziție, cu timpul de 7 minute, 13 secunde și 940 de sutimi, și și-au câștigat dreptul de a concura în marea finală, acolo unde au învins Danemarca, Marea Britanie, Italia, Franța și Spania.

În 2016, la europenele din Germania, Laura Oprea și Mădălina Bereș au cucerit medalia de bronz în această probă.

Tot duminică, la două ore și jumătate distanță, Laura Oprea, alături de Mădălina Bereș, au făcut parte și din barca de 8 plus 1 a României, în proba regină a competiției. Și aici România a dominat întrecerea încă din start și a cucerit medalia de aur, după ce a stabilit un timp de 6 minute, 10 secunde și 350 de sutimi. Alături de sportiva nemțeană și Mădălina Bereș, din ambarcațiunea de 8 plus 1 au mai făcut parte Ioana Vrânceanu, Viviana Bejinariu, Mihaela Petrilă, Denisa Tâlvescu, Iuliana Popa, Adelina Boguș și cârmaciul, Daniela Druncea, iar România a câștigat cu o barcă avans în fața Olandei, care a venit pe locul 2, și a Rusiei, care s-a clasat pe poziția a treia. Componența de 8 plus 1 a României, care în 2016 a cucerit medalia de bronz la JO din Brazilia, a suferit 3 schimbări de atunci și până acum, la europenele din Cehia.

„Prin rezultatele obținute în Cehia, Laura Oprea a demonstrat că a devenit o sportivă de bază în lotul României, în cele două probe de dublu rame și 8 plus 1. Mă bucur foarte mult pentru Laura Oprea, a devenit o certitudine a canotajului românesc, și iată că după bronzul de la Rio, s-a încununat cu alte două medalii de aur la europene. Este o sportivă talentată, care a muncit foarte mult să ajungă aici, iar la clubul Steaua, acolo unde este legitimată de mai mulți ani, s-a dezvoltat foarte bine. Ea confirmă încrederea pe care i-au acordat-o antrenorii de la lotul național și cred că este capabilă să obțină medalii și la Jocurile Olimpice din anul 2020“, a declarat Valentin Gavril, directorul și antrenorul secției de canotaj de la CS Ceahlăul.

Născută în anul 1994 la Nisiporești, Laura Oprea a început canotajul încă din clasa a șasea, atunci când o echipă de antrenori din Constanța a descoperit-o. A urmat pregătirea la Constanța, după care a fost cooptată de clubul Steaua București, club de care aparține și în prezent. La finele lui 2016 a fost desemnată sportiva anului de Federația Română de Canotaj.

Dorina Otea, locul 7 în proba de patru vâsle

Dorina Otea, fostă canotoare la CS Ceahlăul Piatra Neamț, actualmente legitimată la Steaua București, a obținut locul 7 la Campionatele Europene de Canotaj, rezervate seniorilor, din Cehia. Sportiva născută în județul Neamț a făcut parte din barca de patru vâsle, alături de Ancuța Bodnar, Nicoleta Pascanu și Georgiana Vasile, însă după o cursă destul de bună, cele 4 canotoare au ratat calificarea în finala mare a probei. România a evoluat foarte bine în finala B, pe care a câștigat-o, iar în final s-a situat pe poziția a șaptea. În vârstă de 20 de ani, Dorina Otea concurează și în acest an la tineret, iar europenele de la Racice au fost primele din carieră la senioare. Deși nu a obținut nicio medalie, antrenorul de la CS Ceahlăul și cel care a descoperit-o, Valentin Gavril, a apreciat evoluția fostei sale eleve. „Dorina a concurat în proba cea mai grea, cea de 4 vâsle, și a reușit un timp destul de bun, chiar dacă România nu a ajuns în finală. A câștigat finala B, ceea ce este foarte bine pentru ea și colegele sale, care sunt destul de tinere, s-au aflat în premieră la un european de seniori, deși mai pot concura și la tineret. Dacă Laura Oprea a confirmat, Dorina Otea vine tare din urmă, iar aceste concursuri la seniori sunt binevenite pentru că acumulează experiență pe viitor. Sunt rezultate deosebite pentru canotajul nemțean, două fete talentate care acum concurează pentru Steaua București. Mă bucur foarte mult că după medaliile de aur obținute la juniori, am reușit să cucerim medalii și la seniori, iar județul Neamț a avut din nou reprezentante de seamă. Mulțumesc pe această cale Primăriei și Consiliului Local Piatra Neamț, dar și Consiliului Județean care ne-au finanțat să creștem acești sportivi și să îi promovăm către loturile naționale. Le mulțumesc și colegilor profesori de la LPS Piatra Neamț, unde acești sportivi au fost sau sunt elevi, și care au înțeles de fiecare dată că performanța cere sacrificii. Însă atunci când școala și sportul se îmbină foarte bine, apar și rezultatele. Am avut sau avem sportivi care au fost șefi de promoție la școală, cum ar fi Antonia Cerbu, și care au demonstrat și pe plan sportiv. Ne dorim ca CS Ceahlăul să dea an de an canotori către loturile naționale, către cluburile mari din țară, iar aceștia să confirme la întrecerile europene sau mondiale“.

Dorina Otea concurează de 2 ani pentru clubul Steaua București, după ce și-a început cariera la CS Ceahlăul, club pentru care a cucerit mai multe medalii la întrecerile internaționale rezervate juniorilor.

România, 4 medalii la europenele din Cehia

Delegația României a încheiat cu 4 medalii Campionatele Europene de Canotaj din Cehia și s-a situat pe poziția a doua în clasamentul pe națiuni, în spatele Italiei. Cele două țări au fost singurele care au obținut câte 3 titluri europene la Racice. Pe lângă aurul din probele de dublu rame și 8 plus 1 feminin, acolo unde a triumfat Laura Oprea, țara noastră a mai cucerit cea mai prețioasă medalie și la 4 rame feminin, în componența Beatrice Parfenie, Cristina Popescu, Alina Pop și Georgiana Părășcanu, dar și medalia de argint în proba masculină de 4 rame, în componența Cristian Ivașcu, Vlad Aicoboae, Marius Cozmiuc și Ciprian Tudosă. Performanța din Cehia a demonstrat că România se află într-o creștere de formă în această disciplină sportivă care de-a lungul anilor ne-a adus foarte mari satisfacții pe plan internațional. „Cred că am arătat în Cehia că canotajul românesc se află pe un drum ascendent, atât la feminin cât și la masculin. Timpii realizați acolo îmi dau mare încredere că vom fi reprezentați foarte bine la viitoarele Jocuri Olimpice din 2020 de la Tokio și îmi doresc ca cât mai mulți sportivi din județul Neamț să ajungă la competiția supremă din Japonia. E clar că mai este mult de muncă, însă a început să apară o nouă generație în canotajul românesc, atât la fele cât și la băieți, iar rezultatele încep să se vadă“, a mai spus Valentin Gavril.

România a participat la europenele din Cehia cu cel mai numeros lot din ultimii 12 ani, 10 echipaje, compuse din 39 de sportivi.