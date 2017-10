Lansare de Carte: Anii de glorie şi decădere ai echipei Ceahlăul

Gelu Cracană, fostul ofiţer presă al echipei de fotbal FC Ceahlăul, cunoscut împătimit al galben-negrilor, a lansat, vineri seara, cea de a cincea carte a sa, intitulată „Gheorghe Ştefan: galben şi negru 1992-2015, ani de glorie şi decădere ai echipei FC Ceahlăul Piatra Neamţ”. O lansare la care s-a lăsat aşteptat (degeaba) criticul Cristian Livescu, dar care a s-a desfăşurat într-un ambient perfect: un muzeu amenajat cu doar două-trei zile înaintea evenimentului, de către chiar Gelu Cracană, autor al unor fotografii memorabile din viaţa Ceahlăului, cu care a tapetat pereţii Muzeului Constantin Grigoriu din incinta Stadionului Borzoghean. Fără a-şi face publicitate, autorul a avut audienţă, pasionaţi de sport şi oameni care, într-un fel sau altul, au avut tangenţă cu stadionul, oamenii şi echipa Ceahlăului. „Controversat, clamat, blamat, Gheorghe Ştefan reprezintă, în istoria Ceahlăului, incontestabil, omul de nuele căruia se leagă prima promovare în eşalonul întâi şi cele mai spectaculoase rezultate ale clubului, până în anul 2016. Nu sunt obiectiv, în ceea ce-l priveşte, pentru că am avut o relaţie specială, dar meritele primului preşedinte în Liga I sunt recunoscute până şi de către cei mai mari critici ai săi. În această carte nu vreau să spun despre cum cred eu că este Gheorghe Ştefan. Vreau să vă ofer vouă, cititorilor, ocazia de a-l redescoperi pe cel care a condus Ceahlăul în cea mai bună perioadă a clubului, şi a-i contura un portret. Al meu este, evident, în galben şi negru”, spune autorul în argumentul cărţii sale. La această lansare a participat primarul Dragoş Chitic, cel care, în anul 2016, ca primar, „A pus punct şi de la capăt pentru fotbal.”, aşa cum a precizat în alocuţiunea sa. „Avem un stadion (Gelu a punctat „ne bucurăm că nu am păţit la Piatra Neamţ ce s-a întâmplat cu stadionul din Bacău”; – o ruină, o mare şi tristă ruină, un dezastru, n.n.). Acest stadion este acum în administrarea Primăriei. Avem o echipă care a pornit de la zero, care începe să performze. Îl felicit pe Gelu Cracană pentru tot ce a făcut pentru fotbalul din Piatra Neamţ, este un om care se identifică cu acest sport în Piatra Neamţ. Aşa cum am mai spus, banii alocaţi pentru fotbal vor fi proporţional cu performanţa. Vă garantez că atât timp cât voi fi primar de Piatra Neamţ, se va respecta acest lucru”, a adăugat Chitic. Despre „Pinalty”, pe şleau Vorbind despre carte, dedicată atât Ceahlăului cât şi lui Gheorghe Ştefan, mai ales fostului primar de Piatra Neamţ, atât în argumentul său, cât şi în deschiderea lansării, autorul a lăsat săi scape informaţia că acesta se află la Paris, la ziua fetei sale; că are unele probleme de sănătate; că nu-l interesază decât partea cu fotbalul din viaţa omului Gheorghe Ştefan; că, „aşa cum i-a spus presa, „Pinalty”- el este omul care, practic, a lansat sportul cu balonul rotund în performanţă, a făcut un stadion modern, printre primele trei din ţară; a scos, în premieră, biroul FRF din Bucureşti şi la adus la Piatra Neamţ”. Autorul a avut şi clinciuri cu personajul principal al cărţii sale: Ştefan a vrut să-ldea în judecată pentru că a folosit sigla Ceahlăului pe site fără acordul său. S-au împăcat. Acum, a adăugat Gelu, trecut prin atâtea în ultimii trei ani, fostul primar i-ar fi spus: „Gelule, tu ce mai scrii de bine despre mine…”. În carte, ultimul fragment din „Argument” îi este dedicat tot fostului preşedinte al Ceahlăului: „”A făcut Ceahlăul puternic, primind, în schimb, un nume, Pinalty. Şi o notorietate care l-a ajutat să promoveze în primul eşalon al politicii, dar care l-a şi pierdut ulterior. Cine şi unde ar fi fost Gheorghe Ştefan astăzi, când este judecat condamnat în mai multe cauze penale, dacă ar fi rămas doar în lumea fotbalului? Imposibil de răspuns. Unde ar fi ajuns Ceahlăul cu Gheorghe Ştefan la conducere? O întrebare, de asemenea, fără răspuns. Toţi iubitorii fotbalului ştiu ce şi unde a ajuns clubul fanion al judeţului, fără acest preşedinte”, a încheiat autorul Argumentul său.