La restaurant, „caşcavalul pane” nu e întotdeauna ceea ce pare…

În peripul lor prin pensiuni şi restaurante, pentru a verifica preparatele servite clienţilor, comisarii pentru protecţia consumatorilor din Neamţ au întâlnit situaţii în care una scria în meniu, alta se afla în farfuria clientului. „La un produs alimentar preparat într-o unitate proprie tip restaurant sub denumirea de Caşcaval pane, informaţiile înscrise pe eticheta aplicată pe caserola preparatului culinar erau diferite de cele înscrise pe eticheta de prezentare a preparatului culinar aplicată la vitrina de expunere. Astfel, pe eticheta caserolei se înscrie „caşcaval 55% (lapte de vacă standardizat, pasteurizat, culturi lactice selecţionate, cheag), făină de grâu, pesmet galben, praf de ou, piper negru, sare iodată, ulei vegetal de floarea soarelui”, iar pe eticheta de prezentare la vitrină: „amestec pane 53% ( făină de grâu, apă, drojdie, sare, coloranţi caroten, capsantină), caşcaval minim 38%, lapte, culturi lactice, sare , enzime de cultură, apă, ulei de floarea soarelui, amidon de porumb”. Informaţiile corecte erau cele de pe eticheta de prezentare expusă la vitrină.Pentru aceste neconcordanţe, operatorul economic a fost sancţionat contravenţional şi s-a dispus remedierea deficienţelor constatate. Operatorii economici vor rămâne sub atenta noastră supraveghere şi nu vom tolera nicio abatere de la prevederile legale. Vă garantăm că Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor supraveghează permanent piaţa şi se asigură de respectarea drepturilor fundamentale ale consumatorilor”, a declarat Vlad Ciurea, şeful Comisariatului pentru Protecţia Consumatorilor Neamţ. La acelaşi operator economic din Piatra Neamţ, comisarii au constatat deficienţe în două situaţii, în urma sesizărilor, într-un interval scurt de timp. Comisarii fuseseră sesizaţi şi despre faptul că preţul afişat nu este cel încasat la casa de marcat. Cchiar dacă diferenţele nu erau mari, de până la un leu, în mod evident se pune problema de corectitudine şi legalitate. „Am fost sesizati asupra faptului că există diferenţă între preţul afişat la raftul de expunere a produsului şi pretul încasat la casa de marcat: preţ afişat 6,60 lei, preţ încasat 6,85 lei. în urma verificarilor făcute, aspectele reclamate s-au confirmat. Verificând, prin sondaj, am mai identificat un alt produs cu diferenţe de preţ, astfel afişat 7,15 lei, preţ la casa de marcat 7,70 lei. Legislaţia din domeniul protecţia consumatorilor, în speta, Legea 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii sancţionează astfel de acţiuni care induc în eroare consumatorii şi care le crează un dezechilibru financiar aparent mic, raportat la nivel individual dar, raportat la volumul de produse vândute, avantajul comercianţilor este consistent. Cuantumul sancţiunilor pentru încălcarea prevederilor Legii 363/2007 se raportează la numărul de angajaţi şi cifra de afaceri, fiind cuprins între 5000-100.000 lei. Pentru utilizarea unor practici comerciale incorecte, operatorul economic a fost sancţionat contravenţional şi s-a propus măsura de încetare a practicii comerciale incorecte”, a mai spus Vlad Ciurea. Şeful CJPC Neamţ sfătuieşte consumatorii, mai ales în această perioadă a sărbătorilor, să verifice concordanţa dintre preţurile afişate şi cele încasate, să solicite relaţii la reprezentanţii operatorilor economici şi să sesizeze comisariatul ori de câte ori constată încălcări ale drepturilor conferite de lege, pentru a putea acţiona în consecinţă.

Geanina NICORESCU