La Pavilionul expozițional de la Casa Cărții din Piatra Neamț: ZIUA NAȚIONALĂ A PRODUSELOR AGROALIMENTARE ROMÂNEȘTI

*La dispoziția publicului, multe produse tradiționale consacrate dar și produse de nișă, obținute de fermieri și procesatori nemțeni

Ieri, a fost sărbătoarea produselor agroalimentare românești, eveniment marcat de Direcția Județeană pentru Agricultură Neamț prin organizarea unei expoziții de profil la Pavilionul expozițional de la Casa Cărții din Piatra Neamț.

Din acest an, s-a stabilit ca data de 10 octombrie să fie „Ziua naţională a produselor agroalimentare româneşti”. Inițiativa are menirea de a încuraja producția agricolă națională pentru consumatorii români, cei ce dețin spații de vânzare, producătorul prezentând produse proaspete de calitate, direct de la sursă, autohtone, care vor concura produsele din import.

La eveniment au luat parte prefectul Vasile Panaite, Lazăr Latu, directorul Agenției Montane din România, Mihai Apopii, președintele Camerei de Comerț și Industrie Neamț, Marcel Tălmăcel și Andi Grecu, director executiv și adjunct la Direcția Județeană pentru Agricultură Neamț, Mihai Dorneanu, directorul APIA Neamț, Viorel Ilisei, directorul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Neamț, alte oficialități județene și locale, fermieri și procesatori agricoli, dar și foarte mulți vizitatori.

Au fost expuse produse agroalimentare tradiționale deja consacrate, dar și produse de nișă cum le zic fermierii și procesatorii care s-au încumetat să deschidă astfel de afaceri. Vorbim de produsele obținute din cătină ecologică ori din lavandă. Au fost prezenți și 3 agenți economici nemțeni care au atestate de nivel național pentru 23 de produse tradiționale. Dintre aceștia, doi operatori activează în domeniul conservelor de legume și fructe cu 19 produse tradiționale atestate, iar unul lucrează în sectorul lactatelor cu 4 produse tradiționale atestate.

Prima ediție a „Zilei naţionale a produselor agroalimentare româneşti” a reușit să reunească laolaltă fermieri și procesatori din tot județul, dar și foarte mulți vizitatori și, deopotrivă, consumatori ai produselor tradiționale obținute pe plan local.

Vasile PANAITE, prefect de Neamț: „Să se promoveze tot ceea ce înseamnă autentic românesc”

„Mă bucur că sunt asemenea evenimente, care promovează produsele pur românești, produse agricole de această dată. Aștept cu mare drag și invitații de acest gen de pe alte paliere să se promoveze tot ceea ce înseamnă autentic românesc, să fie apreciate atât de noi, cât și de cei din alte țări.”

Lazăr LATU, directorul Agenției Montane din România: „Produse românești, produse de bună calitate.”

„Este un eveniment foarte important și mă bucur să fiu aici prezent. Instituție pe care o reprezint are ca scop dezvoltarea zonei montane, să sprijine fermierii și producătorii montani să-și certifice produsele cu mențiunea de „produs montan”, dându-le astfel garanția cumpărătorilor că acest produs vine dintr-o zonă deosebită, că are calități deosebite, că materia primă provine de aici, iar procesarea are loc în zona montană. Nu pot decât să mă bucur și să felicit organizatorii, procesatorii care sunt prezenți aici. Important este să vină și cumpărătorii, să se obșinuiască să consume produse sănătoase, dacă vor să fie sănătoși. Produse românești, produse de bună calitate.”

Maricel TĂLMĂCEL, director executiv la Direcția Județeană pentru Agricultură Neamț:

„Prind viață afacerile promovate de tinerii”

„Suntem la începutul unor astfel de acțiuni, sperăm ca pe viitor să organizăm un târg agroalimentar mai mare, cu mai multe produse și cu mai mulți procesatori. Ne lovim de un incovenient: s-a stabilit ca dată fixă 10 octombrie să fie „Ziua naţională a produselor agroalimentare româneşti”. Asta înseamnă că evenimentul cade 6 zile în timpul săptămânii, doar o dată la 7 ani cade duminica. Ar fi bine ca prima duminică din luna octombrie să fie dedicată acestui eveniment agricol. Așa am avea mai mulți expozanți și vizitatori. Ideea este de a promova aceste produse, de a le aduce în fața consumatorilor. Sunt expuse produse tradiționale consacrate, produse ecologice. Avem produse tradiționale nemțene atestate care se vând în lanturi de magazine consacrate, din toată țara.

Încet-încet prind viață afacereile promovate de tinerii, care vin cu elan și idei noi de face agricultură, dar care trebuiesc ajutați. De regulă sunt tineri care au lucrat în străinătate și vin să aplice aici ideile lor, dar se lovesc de birocrație. Unii se dau bătuți, se lasă păgubași. Alții, fiind mai perseverenți, reușesc. Sunt produse de nișă, pe care nu și le permite orice cumpărător, pentru că sunt mai scumpe. Pe viitor ele vor deveni produse de larg consum”.

Andi GRECU, director adjunct la Direcția Județeană pentru Agricultură Neamț: „Împreună, să promovăm produsul românesc!”

„Este prima oară când organizăm o asemenea acțiune. Vă mărturisesc că a fost foarte greu să aducem aici fermierii în cursul săptămânii, în luna octombrie când toată lumea are treabă pe câmp. Efortul cel mai mare este de partea fermierilor și procesatorilor care au venit aici. I-am rugat ca împreună să promovăm produsul românesc. Sunt expuse toate categoriile de produse, expun firme cu tradiție în produse agroalimentaree. Dar sunt și mulți tineri fermieri care au început afaceri pe cont propriu, în domenii noi de activitate. I-ați văzut cu cătină, cu lavandă. Mai ales pe tineri vrem să-i încurajăm și să-i sprijinim ca produsele lor să fie căutate, să se vândă, ei să fie cunoscuți. Pe site-ul Direcției agricole vom promova acțiunea de aici, vom publica fermierii cu produsele lor, adresele și numerele lor de telefon. Ca lumea să-i pogă găsi. Și încă un detaliu: persoanele îmbrăcate în costume populare sunt consilieri la Direcția agricolă care oferă informații referitoare de atestarea produselor tradiționale, acordarea ajutoarelor de minimis ori alte forme de săprijin financiar pentru fermieri, cursuri de pregătire profesională.”

Tina CONDREA-ZĂPODEANU