La Mulți Ani 2017!!!

A mai trecut un an peste sportul din județul Neamț, un domeniu de activitate care încă se mai bucură de o susținere destul de mare, atât din partea celor care îl practică, dar și din partea celor care investesc în el. Din păcate, anul care tocmai s-a încheiat nu a fost unul cu prea multe realizări, în special la sporturile de echipă, acolo unde formațiile din județul Neamț nu s-au putut mândri cu performanțe dintre cele mai mari. 2016 a reprezentat în primul rând dispariția unul club de tradiție din fotbalul românesc, FC Ceahlăul, care nu a mai putut continua sub aceiași titulatură din cauza gravelor probleme financiare. FC Ceahlăul a dispărut, așa cum au dispărut și alte cluburi importante din România, tot din cauza banilor, dar a apărut CSM Ceahlăul, un club nou, care a luat-o de la zero și s-a înscris în cel mai de jos eșalon, liga a cincea. Dacă stăm să ne uităm, în ligile inferioare din România evoluează formații cu state vechi din fotbalul românesc, cum ar fi Petrolul Ploiești, Universitatea Cluj, Rapid București sau Farul Constanța, mai nou CS Steaua București, față de liga întâi, unde au apărut echipe precum FC Voluntari, Concordia Chiajna sau FC Viitorul.

Deocamdată, echipa de fotbal din Piatra Neamț a avut un start perfect sub noua denumire, gândurile sunt mari de promovare an de an pentru a reveni acolo unde se dorește, în primul eșalon, dar totul depinde de cei care au preluat clubul, dacă vor avea banii necesari să aducă pe CSM Ceahlăul în liga întâi.

Voleiul pietrean rezistă de ani buni pe primele scene din țară, însă, din păcate, rezultatele nu mai sunt aceleași din trecut. Dacă la începutul anilor 2000 vorbeam despre un fenomen al sportului în municipiul Piatra Neamț, aveam campioane la handbal masculin și volei feminin, acum nu mai putem vorbi despre astfel de performanțe. Băieții de la VCM LPS se chinuie de două sezoane să supraviețuiască în divizia A1, deși în actuala stagiune beneficiază de un buget destul de generos, în timp ce fetele de la Unic se mențin pe aceeași linie, cu clasări undeva la jumătatea clasamentului.

Nici handbalul pietrean nu traversează cele mai bune perioade din istorie, în condițiile în care ambele formații, în trecut cu titluri de campioană și clasări pe podium în Ligile Naționale, evoluează de ani buni în diviziile A, însă nici acolo cu rezultatele așteptate. Cauza principală este tot cea financiară. Băieții de la LPS Piatra Neamț practică acest sport din plăcere, nu au contracte semnate sau recompense financiare, iar fetele de la HCF primesc prea puțin față de cerințele eșalonului 2.

Un alt club care are peste 10 ani de vechime, Futsal Ceahlăul Piatra Neamț, s-a format ca echipă în liga întâi, însă de câțiva ani evoluează în eșalonul al doilea de fotbal în sală. Cei drept, băieții de la Futsal Ceahlăul au avut un tur foarte bun de campionat și se află printre echipele fruntașe din liga a doua.

Formația din județul Neamț cu cele mai bune performanțe din ultimii ani este cea de handbal feminin CSM Roman. Și acest club și-a schimbat denumirea în 2016, din HCM în CSM, însă rezultatele au fost aceleași și sub noua denumire. Gruparea de la malul Moldovei a avut în ultimii ani clasări pe locurile fruntașe din Liga Națională, a disputat finale de Cupa României, și reprezintă constant județul în cupele europene, așa cum s-a întâmplat și în actuala stagiune, când a fost eliminată de o formație din Ungaria.

Dacă la sporturile de echipă, rezultatele au fost sub așteptări, acestea au fost mai bune la sporturile individuale, acolo unde sportivii din județ au cucerit medalii la competițiile internaționale, au cucerit titluri naționale sau fac parte din loturile României la mai multe discipline. Și aici putem vorbi de canotaj, atletism, lupte greco-romane sau karate, de la cluburi precum CS Ceahlăul, Clubul Atletic Roman sau LPS Roman. Din păcate, și aici avem o problemă, deoarece cluburile din județ nu își permit să țină sportivii decât până termină junioratul. Cei care fac parte din loturile naționale și care obțin medalii la întrecerile internaționale sunt cooptați ulterior de cluburi mai mari din țară, care le ofere contracte financiare mult mai mari, iar aceștia acceptă să meargă la cluburi precum Steaua sau Dinamo București.

Așa cum se spune, speranța moare ultima, și ne dorim cu toții ca sportul nemțean să aibă performanțe mult mari în 2017, decât în anul care a trecut, pentru că una dintre cele mai satisfacții ale nemțenilor este bucuria pe care le-o aduce rezultatele obținute de echipele favorite sau de sportivii favoriți.

Vă prezentăm în cele ce urmează programul formațiilor din județul Neamț și data când încep primele meciuri oficiale din 2017.

CSM Roman și HCF Piatra Neamț au primele meciuri oficiale în week-end

Primele formații care încep repede partidele oficiale în noul an sunt cele de handbal feminin CSM Roman și HCF Piatra Neamț. Formația din Roman va susține primul joc oficial duminică, 8 ianuarie, în deplasare cu Măgura Cisnădie, în etapa a 12-a a Ligii Naționale. Competiția internă a fost întreruptă încă din 17 noiembrie, pentru a permite naționalei României participarea la Trofeul Carpați și la Campionatul European din Suedia, unde s-a clasat pe locul 5. Campionatul se reia în acest week-end, cu partidele etapei a 12-a, penultima a turului, iar CSM Roman are de jucat pe terenul celor de la Măgura Cisnădie. În ultima etapă din tur, elevele lui Gheorghe Covaciu și Viorel Lazăr vor juca acasă cu CSM Bistrița, iar returul începe imediat, pe 19 ianuarie, când romașcancele joacă acasă cu Unirea Slobozia.

Tot duminică debutează în campionat și fetele de la HCF Piatra Neamț, care vor întâlni în deplasare pe Spartac București, în etapa a zecea a diviziei A. Și eșalonul 2 handbalistic s-a întrerupt în partea a doua a lunii noiembrie pentru acțiunile echipei naționale, inițial s-a dorit să se joace în decembrie câteva etape din tur, federația nu a mai luat nicio decizie, și astfel divizia A se va relua duminică cu meciurile din etapa a zecea. Elevele lui Dan Valentin mai au de jucat 4 etape din tur, care se va încheia pe 29 ianuarie, iar returul va debuta pe 5 februarie, când echipa pietreană joacă în deplasare pe terenul lui CSU Târgoviște.

VCM LPS și VC Unic revin în campionat la finele lui ianuarie

Cele două formații pietrene de volei care ne reprezintă de mulți ani pe prima scenă, VCM LPS și VC Unic Piatra Neamț, vor susține primele meciuri oficiale din noul an pe data de 21 ianuarie. Băieții de la Volei Club vor debuta pe teren propriu, când vor întâlni pe Arcada Galați, în etapa cu numărul 13, a treia a returului, una dintre favoritele la cucerirea titlului în actuala stagiune. Din păcate, situația la echipa pietreană este una critică din punct de vedere sportiv, care se află pe ultimul loc în clasament, cu doar două puncte, iar salvarea de la retrogradare a devenit obiectivul prioritar. Patru zile mai târziu, adică pe 25 ianuarie, elevii lui Nicu Buruș au de susținut și restanța din etapa a 12-a, din deplasare cu Tricolorul Ploiești. Returul se anunță unul de foc pentru pietreni, care au de recuperat destul de multe puncte pentru a fi siguri că vor evolua și sezonul viitor în primul eșalon.

Și fetele de Unic vor susține primul meci oficial pe 21 ianuarie și tot acasă, cu CSM Lugoj. După ce au scăpat de cele 4 formații de top – Dinamo, CSM Târgoviște, CSM București și Alba Blaj – pe care le-a întâlnit la rând în ultimele 3 runde, pentru elevele lui Rareș Gavril și Mihaela Voivod urmează un program relativ mai lejer, timp în care vor întâlni adversare de același calibru. Primul este CSM Lugoj, în fața căruia a pierdut greu în tur la ele acasă, 2-3, și în fața cărora se pot revanșa în retur, sâmbătă, 21 ianuarie, la Piatra Neamț.

LPS debutează în retur în februarie, iar CSM Ceahlăul în martie

Pauză de iarnă mai lungă pentru handbaliștii de la LPS Piatra Neamț și fotbaliștii de la CSM Ceahlăul. Primii vor debuta în retur abia pe data de 18 februarie, odată cu disputarea partidelor din etapa a 14-a. Handbaliștii de la LPS vor juca primul meci oficial în deplasare, pe terenul celor de la CS Buzău și vor încheia campionatul pe data de 25 martie. Fotbaliștii de la CSM Ceahlăul nu știu deocamdată când vor susține primul meci oficial din retur, întrucât AJF Neamț nu a stabilit datele de disputare a partidelor. Totul va fi decis și în funcție de starea terenurilor de la județ, de vremea de afară însă, cel mai probabil, liga a cincea se va relua la finele lunii martie. Tot în martie va debuta în retur și o altă reprezentantă a fotbalului nemțean, CSM Roman, care activează în seria întâi a ligii a treia.