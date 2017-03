La Grădinița cu Program Prelungit „Floare de Colț“, Concursul Județean „Să facem lumea mai frumoasă!“, ediția a IV-a

*Competiția se adresează preșcolarilor și școlarilor nemțeni

Preșcolarii și școlarii nemțeni sunt invitați să-și pună în evidență talentul artistic, participând la cea de-a IV-a ediție a Concursului Județean „Să facem lumea mai frumoasă!“, manifestare organizată de Școala Gimnazială „Daniela Cuciuc“ Piatra Neamț, structura Grădinița cu Program Prelungit „Floare de colț“ Piatra Neamț, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț.

Înscrierile se fac până pe 10 aprilie, competiția urmând a se desfășura pe data de 12 aprilie, la Grădinița cu Program prelungit „Floare de Colț“.

Organizatorii au în vedere dezvoltarea comportamentelor responsabile prin acțiuni de voluntariat și dezvoltarea creativității și expresivității artistice, competiția desfășurându-se pe două secțiuni: secțiunea de arte vizuale, având tema „Să facem lumea mai frumoasă“, și secțiunea tehnico-științifică în cadrul căreia copiii vor realiza o machetă reprezentând lumea în care vor să trăiască.

Creațiile preșcolarilor urmează a fi expuse în cadrul unei expoziții organizate la Grădinița „Floare de Colț“ și vor fi jurizate de un juriu de specialitate. Festivitatea de premiere va avea loc pe data de 14 aprilie, juriul acordând premiile I, II, III și mențiuni. Organizatorii nu percep taxă de înscriere.

Concursul „Să facem lumea mai frumoasă!“ reprezintă faza finală pe anul 2017 a proiectului educațional județean „Voluntariatul, lumina faptelor bune“, proiect care a debutat în anul 2013, având drept scop familiarizarea copiilor cu acțiuni caritabile, precum sensibilizarea familiei și a comunității locale pentru a susține familiile care au nevoie de sprijin.

„De-a lungul anilor, am fost alături de copiii internați la Spitalul de Pediatrie, unde a fost amenajată o bibliotecă pentru cei aflați în suferință, fiind aduse și măsuțe, scăunele, cărți și creioane colorate. Înființarea acestei mici biblioteci nu ar fi fost posibilă fără ajutorul firmei Criber Net Piatra-Neamț, firmă care ne-a învățat pe noi că cel mai important lucru este să faci binele atunci când este nevoie și să nu lași să treacă timpul, sperând că mâine vei putea face altceva. Tot în cadrul acestui proiect, am reușit să dotăm cu câteva măsuțe și sala de mese din secția de Pediatrie, cei mici primind din partea noastră, cu diferite ocazii, cadouri, jucării, materiale igienice. Alături de Asociația «Codrin», am sprijinit copiii și cu donații de lapte praf. Activitatea noastră a implicat și organizarea unui târg de mărțișor, a activităților de antreprenoriat, dar și a acțiunilor de prevenire a abandonului școlar“, ne-a spus educatoarea Brândușa Iftimia, coordonator de proiect.

„Grădinița prieteniei“

O sinteză a activităților cuprinse în proiectul „Voluntariatul, lumina faptelor bune“ o reprezintă cartea „Grădinița prieteniei“, lansată în cadrul celei de-a patra ediții a Târgului de Carte Libris. Volumul, coordonat de Brândușa Iftimia și Maria Drăgușanu, a văzut lumina tiparului la Editura Crigarux, încununând efortul desfășurat de-a lungul anilor de coordonatorii de proiect. Adresându-se tuturor educatoarelor, învățătorilor și profesorilor care vor să-și îmbogățească experiența didactică, volumul „Grădinița prieteniei“ însumează experiența cadrelor didactice din județul Neamț, referitoare la parteneriate între școală – comunitate locală și școală – familie.

Până în momentul de față, peste 200 de copii din județul Neamț au fost implicați în proiect, numărul beneficiarilor fiind însă mult mai mare.

Proiectul „Voluntariatul, lumina faptelor bune“ se desfășoară și cu parteneriatul Parohiei Costișa II din Protopopiatul Roznov, acțiunile voluntarilor vizând, deopotrivă, copiii defavorizați ai Centrului Social Roznov.

Anul viitor, voluntarii proiectului vor continua acțiunile de întrajutorare, urmărind, totodată și îmbogățirea experienței cadrelor didactice din județul Neamț, din punct de vedere al metodicii predării în învățământul preșcolar.

Irina NASTASIU