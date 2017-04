Județul Neamț, singurul județ din țară cu elevi de clasa a VI-a la Olimpiada Națională de Astronomie

* O elevă de la clasa a VII-a s-a calificat în lotul lărgit pentru Olimpiada Internațională de Astronomie * Alți doi elevi, toți de la „Rareș“, au primit premii * Ministerul i-a răsplătit și pe cei mai mici participanți cu „Diploma Tânărul Astronom“

Flavia Cristiana Pascal, elevă în clasa a VII-a la Colegiul Național „Petru Rareș“ Piatra Neamț, s-a calificat în lotul lărgit al României pentru Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică, în urma selecției de la faza națională, desfășurată săptămână trecută, la Călimănești, județul Vâlcea. Adolescenta a primit medalie de aur, mențiune MECS și un premiu special pentru originalitatea rezolvării unei probleme. Tot de la un elev nemțean de clasa a VII-a a mai venit un rezultat deosebit, căci eleva Alexandra Brănuț a primit medalie de onoare. Cea mai tânără componentă a lotului nemțean care s-a făcut auzită la festivitatea de premiere este Mateea Voicu, clasa a VI-a, care a primit medalie de bronz.

La Olimpiada Națională de Astronomie și Astrofizică din 2017, județul Neamț a fost singurul din țară care a avut un lot cu media de vârstă extrem de mică, toți cei 7 participanți înscriindu-se la categoria juniori: cinci copii sunt elevi în clasa a VI-a și doi în clasa a VII-a. Succesul într-o astfel de competiție este direct proporțional cu perioada de studiu a astronomiei, cei mai mici dintre componenții lotului „buchisind“ cerul de doar câteva luni și în afara orelor de program, pentru că această știință nu aparține programei școlare obligatorii, pentru a fi prinsă în orar.

Profesorul Grigoruță Oniciuc, coordonatorul lotului județean, a precizat că elevii nemțeni s-au prezentat bine la competiție, având în vedere mica lor experiență. „Astronomia presupune foarte multe cunoștințe din domeniul fizicii, matematicii, ori copiii de a VI-a, a VII-a nu le dețin, pentru că încă nu au ajuns să le studieze. Am fost singurii din țară cu «Grădinița de astronomie» de la clasa a VI-a – Mateea Voicu, Smaranda Sturzu Cosma, Ana Teodora Balint, Traian Bistriceanu și Teodor Nechita – și vreau să îi felicit atât pe aceștia, cât și pe cele două fete de la a VII-a, Flavia și Alexandra, premiate la Călimănești, pentru prestația avută. Este excepțional succesul Flaviei, care s-a calificat în lotul lărgit pentru Internațională. A avut o prestație deosebită și va intra în selecția dură de pregătire pentru alegerea lotului României la internaționala de Astronomie și Astrofizică. După faza națională s-au ales 10 calificați, dar dintre ei vor rămâne doar 3 pentru Internațională. Selecția va avea loc în luna iulie“, a declarat profesorul Grigoruță Oniciuc, coordonatorul lotului județului Neamț.

Mihael BALINT