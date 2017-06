Irina Bordeianu, locul 15 la Cupa Mondială din Italia

Una dintre cele mai tinere și talentate atlete pietrene, Irina Bordeianu, a confirmat încă o dată startul fulminant de sezon, cu un rezultat de excepție la ultimul concurs major la care a participat. Sportiva, legitimată la CS Ceahlăul Piatra Neamț, s-a clasat pe locul 15, la individual, și pe locul 4, cu echipa României, la Cupa Mondială de alergare montană, rezervată juniorilor 2, care s-a desfășurat sâmbătă în localitatea italiană Gagliano del Capo, o comună din provincia Lecce. La întrecerea montană din Italia au participat 16 echipe naționale, cele mai bune din întreaga lume, iar eleva antrenorului Iulia Negură Olteanu a contribuit decisiv la performanța României, care a fost la doar 5 puncte de a se clasa pe podium, dar a pierdut în dauna Sloveniei. Irina Bordeianu a reușit a doua performanță pentru țara noastră, după Alesia Hecico, de la Baia Mare, care s-a clasat pe locul al treilea la individual și a luat medalia de bronz, iar prin timpul și punctele acumulate, a fost a 15-a la individual, un rezultat excelent pentru mezina delegației României.

„Este un rezultat foarte bun pentru Irina, dacă ținem cont că ea nu a împlinit încă 16 ani, iar la această categorie, juniori 2, participă sportivi de 16 și 17 ani. De asemenea, rezultatul este unul excelent și prin prima faptului că ea a început să se specializeze în această probă, de alergare montană, de câteva luni, a progresat foarte mult, iar în Italia a avut parte de un traseu foarte dur. Rezultatul ei a fost apreciat și de antrenorul federal, Silviu Casandra, și consider că această performanță o va ambiționa și mai mult pe viitor“, a declarat antrenoarea Iulia Negură Olteanu.

La competiția de la Gagliano del Capo, fiecare echipă națională a avut cel puțin 3 atlete, plus una sau două rezerve, au punctat primele 3 clasate în ordine, iar în caz de egalitate după totalizarea punctelor, s-a luat în considerare punctajul obținut de sportiva care a venit pe locul 4. Traseul, doar în urcare, a avut o distanță de 4 kilometri și s-a alergat în munte, pe pantele abrupte din zona localității Gagliano del Capo.

Pe lângă Irina Bordeianu, țara noastră a mai fost prezentă la Cupa Mondială de juniori 2 cu atlete de la Baia Mare, Botoșani și Slănic Prahova. Competiția feminină a fost câștigată de Italia, pe 2 a venit echipa Turciei, iar pe 3 s-a clasat Slovenia, care a avut o performanță cu doar 5 puncte mai bună decât cea a României. Irina Bordeianu a fost inclusă în lotul României, după performanțele excelente pe care le-a obținut în concursurile de primăvară. La Campionatul Balcanic de alergare montană de la Tetevan din Bulgaria, atleta pietreană s-a clasat pe locul 6 într-o cursă ce a măsurat 4,3 kilometri, a fost a doua cea mai bună din delegația României, iar acest rezultat i-a permis să se califice pentru Cupa Mondială din Italia, dar și la Campionatul European, rezervat juniorilor 1, care va avea loc pe 8 iulie, la Kamnik, în Slovenia.

Urmează Campionatul European din Slovenia

Irina Bordeianu se anunță încă de pe acum una dintre speranțele atletismului nemțean și chiar românesc în competițiile europene și mondiale, în proba de alergare montană. În vârstă de 15 ani și jumătate, Irina a început atletismul în urmă cu 2 ani la CS Ceahlăul Piatra Neamț, sub îndrumarea antrenoarei Iulia Negură Olteanu. Născută în comuna Urecheni, lângă Târgu Neamț, Irina Bordeianu a început atletismul cu probele de pistă, cele de cros, 1.500 și 3.000 de metri, după care a trecut și al 5.000 de metri. Aici a avut un rezultat care a motivat-o, locul 3 la 5.000 de metri, la crosul de la Botoșani, iar de la începutul primăverii, împreună cu antrenoarea Iulia Negură, a decis să pună mai mult accentul pe alergarea montană, și datorită faptului că antrenamentele s-au desfășurat pe pantele de pe dealul Cozla. A participat prima dată, mai mult din joacă, la primul concurs montan, mai mult o selecție, la Slănic Prahova, acolo a avut rezultate foarte bune, care au propulsat-o în lotul național și la întrecerile internaționale. Pentru că a evoluat foarte mult într-un timp scurt, CS Ceahlăul a legitimat-o și din această vară o sprijină atât financiar cât și logistic.

Irina Bordeianu a susținut zilele acestea și examenul de capacitate și a intrat în clasa a noua la LPS Piatra Neamț. Ea va fi cazată la minihotelul de la CS Ceahlăul, clubul o va sprijini financiar, iar federația de specialitate îi va plăti deplasările la concursurile din afară.

„Irina este foarte hotărâtă să continue în această probă de alergare montană care, spune ea, o reprezintă foarte bine. Este o fată ambițioasă, m-a surprins și pe mine rezultatele ei, și am văzut-o hotărâtă să meargă și la concursurile de juniori 1, până în 20 de ani, deși ea nu are nici 16 ani. Noi o încurajăm, o susținem și o pregătim cât mai bine, și sperăm să aibă rezultate și mai bune. În acest prim an, concursurile la care participă sunt doar alergări în urcare, iar începând cu 2018 va merge și la întreceri unde se va alerga atât în urcare cât și în coborâre“, a spus antrenoarea Iulia Negură Olteanu.

Rezultatele foarte bune l-au surprins și pe Valentin Gavril, directorul de la CS Ceahlăul, cel care a precizat că clubul va face toate demersurile pentru a susține această sportivă. „Este o fată muncitoare, ambițioasă și am rămas plăcut surprins de aceste performanțe ale ei. Noi îi asigurăm toate condițiile, de cazare, masă, susținătoare de efort și indemnizația sportivă. Este de datoria noastră ca sportivii să aibă aceste condiții, iar ei să-și vadă doar de antrenamente și să obțină astfel de rezultate. Felicit sportiva, o felicit și pe antrenoarea Iulia Negură Olteanu, pentru toate rezultatele frumoase realizate de Ioana Bordeianu“, a declarat directorul Valentin Gavril.

Irina Bordeianu a revenit zilele acestea în localitate, după concursul din Italia, și se pregătește zilnic cu câte un antrenament pentru următorul concurs major din această vară, Campionatul European rezervat juniorilor 1, care va avea loc pe data de 8 iulie în Slovenia. Dacă și acolo va obține un rezultat bun, are toate șansele să se califice la Campionatul Mondial de alergare montană, rezervat juniorilor 1, care va avea loc pe data de 30 iulie, la Premana, în Italia.

Tenis

Maia Todirițe, în turul 3 la naționalele de 10 ani

Jucătoarea pietreană de tenis Maia Todirițe s-a calificat în turul al treilea la Campionatele Naționale ale României, rezervate categoriei de vârstă 10 ani. Miercuri, în turul 2, eleva antrenorului Romeo Stoica a evoluat excelent în fața Soniei Butuc, de la CSM București, pe care a învins-o categoric cu 6-0, 6-0, calificându-se astfel între cele mai bune 16 jucătoare din țară la această categorie de vârstă. Favorită numărul 11 la naționalele din capitală, Maia Todirițe a pierdut doar două ghemuri în primele două tururi, și va lupta în faza următoare pentru a ajunge între cele mai bune 8 sportive din țară. Astăzi, în turul 3, Maia o va întâlni pe cea de-a șasea favorită, Andrada Komarov, de la LPS Constanța, pe care a învins-o săptămâna trecută cu un dublu 6-2 la campionatul național pe echipe. Evoluția excelentă l-a mulțumit și pe antrenorul Romeo Stoica, prezent alături de sportivă la naționalele de la Centrul Național de Tenis: „Maia a etalat până acum un joc combinativ, bazat atât pe tactică cât și pe forță. Joacă tenisul ei cel mai bun, și dacă va continua așa, are șanse mari să ajungă între cele mai bune din țară“.

Tot la naționalele de la București, în turul al doilea, o altă sportivă legitimată la clubul Condor Piatra Neamț, Clara Adăscăliței, a pierdut cu 4-6, 2-6, în fața sportivei Dorka Petroczki, de la CSS Gheorghieni. Din păcate, Clara Adăscăliței a rămas între cele mai bune 32 de jucătoare din țară, după ce a fost eliminată de cea de-a 15-a favorită pe tabloul principal.