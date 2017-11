Ionel Arsene, susţinere pentru Dragnea la sediul DNA

Mai mulţi lideri PSD din ţară, între care şi parlamentari l-au susţinut in aceasta dimineata pe şeful partidului, Liviu Dragnea, lângă sediul DNA. Printre ei, şi Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, unul dintre cei mai puternici lideri PSD din Moldova şi din ţară.

Dragnea a fost citat de procurorii DNA într-un dosar, pe o cauză pe care n-a dorit s-o comenteze, răspunsul său la ieşire fiind „Ce contează?”.

Unul dintre susţinători, deputat Andreea Cosma, a declarat că Dragnea este „un lider politic desăvârşit, el nu are nevoie de ajutorul nostru. Am venit aici din solidaritate şi trebuia să venim aici să-l susţinem”.