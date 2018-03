Investiții în ferme pe bani europeni: Dezamăgire totală: mulți chemați, puțini aleși!

*La nivel național: 1070 proiecte eligibile, bani doar pentru 42

* “Eligibil fără finanțare”, e foarte frustrant, spun fermierii!

*Din cele 5 proiecte nemțene, nici unul la finanțare

*Bani pentru un singur proiect în toată Moldova!

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat raportul de selecție cu proiectele ce vor primi finanțare pentru investiții în ferme vegetale. După parcurgerea listei, cei mai mulți dintre fermierii aspiranți la fondurile europene au fost total dejamăgiți. Vorbim de două treimi dintre fermierii care, în luna iunie 2017, au depus proiecte destinate investițiilor în ferme.

Din păcate, majoritatea fermierilor care au reușit să intre pe „lista verde” pentru finanțare au depus proiecte pentru achiziția de utilaje agricole, dar au avut prioritate cele privind procesarea produselor agricole.Tendință care se va menține și la sesiunea care se va deschide în vara acestui an. Acum au fost remarcate proiectele pentru construirea serelor de legume, procesarea recoltei de floarea-soarelui și pentru crearea unui lanț alimentar integrat.

*”Undă verde” doar pentru o treime din suma alocată…

În sesiunea din vara trecută, fermierii nemțeni au depus 5 proiecte, pentru achiziția de utilaje și modernizarea fermelor. Nici unul nu a intrat la finanțarea europeană! Practic, pentru nici un proiect depus de fermierii din toată zona Moldovei n-au ajuns banii europeni.

Conform raportului de selecție, numărul proiectelor depuse în luna iunie a anului trecut și care au avut punctajul mai mare sau egal cu pragul de calitate lunar (55 de puncte) a fost de 1.070. Cel mai mic punctaj pentru care s-a acordat finanțare în această sesiune de proiecte a fost 66,45 de puncte. Linia pentru eligibilitate a fost trasă cu mult deasupra pragului minim a lunii iunie. Cu aproape 12 puncte…

Suma totală alocată pentru acea sesiune a fost de 79 de milioane de euro, iar valoarea publică totală a proiectelor selectate pentru finanțare a fost de 24.414.472 de euro. Mai puțin de o treime din suma anunțată la deschiderea sesiunii de proiecte. De ce s-au dat atât de puțini bani? Mai ales că proiectele au fost declarate eligibile la finanțare, dar fără bani…

Anul trecut, România a fost pe primul loc în absorbția de fonduri europene. Procentul de absorție a fost de 35 la sută, față de media de 8 și ceva la sută din rândul statelor membre. Vorbim de fondurile europene alocate pentru agricultură și dezvoltare rurală.

În vara acestui an urmează să se deschidă o nouă sesiune de primire a proiectelor aducătoare de bani europeni pentru dotarea și modernizarea fermelor vegetale și zootehnice. Se vor cere proiecte noi sau vor fi luate în calcul cele declarate acum eligibile la finanțare, dar fără bani? Grea întrebare…

*Au aștepat degeaba un an banii europeni…

Numărul mic de proiecte ce vor primi acum bani, dar mai ales lista lungă de proiecte eligibile…fără finanțare, i-a nemulțumit pe fermierii în cauză. În plus, ei spun că evaluarea a durat prea mult ca, în final, foarte puțini să primească banii europeni. După atâta așteptare să primesti răspunsul “eligibil fără finanțare”, e foarte frustrant!

Măcar de s-ar fi mișcat mai repede cei de la AFIR… Dacă fermierii ar fi știut mai devreme rezultatele, și-ar fi făcut alte calcule, ar fi cumpărat utilaje în leasing, și-ar fi dotat și modernizat ferme pe banii lor. Din păcate, au stat și au așteptat banii europeni aproape un an, degeaba!

Tina CONDREA-ZĂPODEANU