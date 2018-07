Învățământul profesional, “în corzi”

După prima etapă de admitere nu s-a ocupat nici măcar jumătate din numărul locurilor disponibile

Elevii trebuie să știe că ar putea primi burse lunare prin frecventarea cursurilor din cadrul învățământului profesional ori dual

Lista locurilor libere la învățământul profesional de stat și învățământul dual pentru etapa a doua de admitere cuprinde destule locuri pentru cine vrea să învețe o meserie „cu patalama“. În acest moment, după sesiunea din iulie, procentul de ocupare în Neamț este, în medie, de 45,6%, din care 21,4% la învățământul dual și 46,4% în ceea ce privește învățământul profesional. Practic, din cele 812 locuri din planul de școlarizare la învățământul profesional, au fost solicitate 435, rămânând libere 377 din total. După prima etapă de admitere, Liceul “Mihail Sadoveanu” din Borca are 20 de locuri libere pentru calificarea de tâmplar universal, Liceul Tehnologic „Ion Creangă” Pipirig are 4 locuri disponibile pentru aceeași calificare, iar Liceul „Tehnologic Gh. Ruset Roznovanu” Roznov are 5 locuri. Pentru meseria de horticultor tinerii se pot pregăti la Liceul Tehnologic „Ion Ionescu de la Brad” Horia (14 locuri). Și meseria de lucrător în agroturism poate fi accesată de elevi, dacă urmează cursurile de specialitate ale Colegiului Tehnic „Ion Creangă” Tîrgu Neamț (10 locuri), ori ale Liceului Tehnologic Special Ștefan cel Mare (12 locuri). Pentru meseria de mecanic auto pot fi urmate cursurile Colegiului Tehnic de Transporturi Piatra Neamț (9 locuri), ori ale Colegiului Tehnic „Ion Creangă” Tîrgu Neamț (9 locuri). Alte colegii și licee oferă specializări de electrician, fermier montan, confecționer produse textile, zugrav, fierar betonist, operator ceramică fină etc. La nivel național, conform informațiilor transmise de Ministerul Educației, în prima etapă de admitere în învăţământul profesional şi în învăţământul dual (anul școlar 2018-2019) au fost ocupate 18.114 locuri. Dintre acestea, 15.520 de locuri sunt în învățământul profesional de stat, iar 2.594 în învățământul dual. Astfel, pentru etapa a doua de admitere sunt disponibile 21.951 de locuri (18.922 de locuri pentru învăţământul profesional de stat, respectiv 2.959 de locuri pentru învăţământul dual). Etapa a doua de admitere în învăţământul profesional de stat începe în 31 august, iar înscrierea elevilor se derulează astfel: în perioada 31 august – 3 septembrie 2018, la unitățile de învățământ profesional la care au rămas locuri libere în urma etapei I de admitere și care organizează sesiune de preselecție pe baza fișelor de înscriere în învățământul profesional de stat; în data de 5 septembrie 2018, la unitățile de învățământ profesional la care au rămas locuri libere în urma etapei I de admitere și care nu organizează preselecție pe baza fișelor de înscriere în învățământul profesional de stat. Reamintim că formarea elevilor pe această rută este susţinută financiar prin bursa profesională care se acordă în cuantum de 200 lei lunar (de la bugetul de stat) – dacă elevul este înscris la învăţământul profesional; minimum 400 lei lunar (200 lei de la bugetul de stat și minimum 200 de lei de la operatorul economic cu care elevul încheie un contract individual de practică) – dacă elevul este înscris la învăţământul dual.

Geanina NICORESCU