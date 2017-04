Începe bătălia pentru Primăria Roman:

* Nicușor Dan lansează candidatul USR, Radu Samson * Alt candidat oficial, primarul interimar în funcție, Lucian Micu – PNL * Surse (încă neinfirmate): ex deputatul Marius Neculai, posibil candidat PSD

Prima lansare oficială a unui candidat pentru Primăria Municipiului Roman aparține Uniunii Salvați România, care îl va prezenta pe Radu Samson, joi, 27 aprilie, drept reprezentant USR la alegerile parțiale organizate pe 11 iunie pentru funcția de primar al municipiului. La eveniment va fi prezent deputatul Nicușor Dan, care va susține împreună cu Iulian Bulai, deputat de Roman, alături de Radu Samson, o conferință de presă, începând cu ora 14.00, la sediul Cabinetului parlamentar al lui Iulian Bulai din Roman.

Vor fi prezenți, la prezentarea candidatului Radu Samson, parlamentari USR din zona Moldovei.

„Mă bucur să aflu că Nicușor împreună cu parlamentari USR din zona Moldovei vor fi prezenți la Roman pentru a-mi oferi sprijinul. E important că oameni cu mai multă experiență politică și administrativă sunt dornici să participe la binele viitor al Romanului și sunt onorat să fiu susținut de o echipă atât de valoroasă“, a declarat Radu Samson, candidatul USR la Primăria Municipiului Roman.

„Le mulțumesc colegilor parlamentari și lui Nicușor pentru că au încredere în candidatul nostru, drept pentru care au și acceptat să vină la Roman și să își arate susținerea. Am ferma convingere că Radu are profilul perfect căutat de romașcani pentru postul de primar: curajos, onest, echilibrat și gospodar. Un antreprenor care face diferența și un romașcan care a demonstrat că îi pasă de administrația locală. A plecat de jos și a ajuns departe, am încredere că un om ca el poate face diferența și ca primar“, a precizat deputatul Iulian Bulai, președintele USR Neamț.

Romanul a rămas fără primar în decembrie 2016, când Laurențiu Leoreanu, primarul în funcție atunci, a câștigat un mandat de deputat sub sigla PNL. Tot de la PNL, care deține majoritatea legislativă locală, a fost desemnat și primarul interimar, Lucian Micu, mergându-se pe considerentul că o anumită cotă de voturi a avut și partidul, nu doar Leoreanu.

Candidatul PSD pentru această primărie rămâne, deocamdată, incert. S-a vehiculat, pe surse, numele fostului deputat ex PDL Marius Neculai, un om de afaceri foarte cunoscut în Roman, însă dinspre PSD nu a venit nici un comunicat oficial care să infirme sau să dezmintă zvonul. O singură declarație, ce a senatorului PSD Dan Manoliu, președinte al filialei locale a social-democraților, a semănat, mai degrabă cu o recunoaștere tacită, în sensul că parlamentarul nu a infirmat zvonul. Fostul deputat a fost prezentat membrilor PSD Roman, la o ședință de partid, în luna februarie. (M.O.T.)