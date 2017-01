Încântare liberală pe un proiect pe care l-au contestat de trei ori

Discutat, dezbătut, contestat și respins în precedentele ședințe, proiectul pentru colectarea deșeurilor din Târgu Neamț și comunele limitrofe (Zona 3) a trecut, ieri, fără nici un vot împotrivă, ba chiar cu laudele liberalilor. Vocea lipsă și combativă a lui Florin Hopșa (PNL) s-a făcut simțită, pentru că nu a existat nici un contestatar liberal. În schimb, Gheorghe Triboi (PNL) l-a lăudat pe președintele Arsene: „Așa da! Abia acum vorbim de administrație publică. Să știți că grupul PNL a analizat amănunțit acest proiect și să știți că de fiecare dată când dăm un vot, în spatele acestuia este ceva real. Astăzi ați rezolvat problema și de aceea dăm vot favorabil“.

Cine va strânge gunoaiele în zona Târgu Neamț

Asocierea SC Rossal SRL (lider de asociere) și Diasil Service SRL a fost delegată prin concesiune să gestioneze activitățile de salubrizare în Zona 3 Neamț. Licitația a fost finalizată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Eco Neamț în luna august, a fost contestată în luna septembrie la Consiliul Național de Soluționare a Contestaților în septembrie de alte două societăți ofertante. În octombrie, contestația a primit răspuns nefavorabil. Soluția a ajuns la Curtea de Apel Bacău, care a respins contestațiile ca fiind nefondate. În acest sens, autoritatea contractantă, care este ADI Eco Neamț, ar fi trebuit să încheie cu cele două societăți asociate un contract de delegare a activității pe zona 3. Proiectul a fost respins de mai multe ori prin votul negativ al liberalilor (și abținerile se contabilizează ca vot contra), „fapt ce poate avea consecințe grave asupra județului Neamț“, spune Ionel Arsene, care a precizat în expunerea sa de motive „poate atrage declanșarea, de către Comisia Europeană a procedurii de infringement cu sancțiunea restituirii finanțări nerambursabile“.

Pe lângă pierderea banilor – nu mai mult de 119.616.416 lei –, cu gunoaiele prin localități, ar fi existat pericole de mediu și de sănătate. Poate din aceste motive, poate și din altele, liberalii au votat, ieri, cu entuziasm și în unanimitate proiectul de hotărâre propus.

Contractul este pe o perioadă de 8 ani cu posibilitatea de a fi prelungit prin act adițional, când se împlinesc 7 ani. Cele două societăți trebuie să fie bine echipate și să aibă utilajele și autorizațiile la zi pentru colectarea deșeurilor și nu au voie să sub-delege activitatea unei a treia societăți sau asocieri de firme. De asemenea, nu au voie să transfere sau să cesioneze în vreun fel acest contract ori o parte din el.

Tarifele sunt de 2,13 pe lună, pentru o persoană, plus TVA în mediul rural, la care adaugă TVA. În mediul urban – orașul Târgu Neamț – 6,02 lei pe lună, pentru o persoană, la un calcul de 158,55 lei pe tonă plus TVA în comune și 204,67 plus TVA pe tonă în oraș.

Redevența pe care asocierea va trebui s-o plătească în fiecare an către ADI Eco Neamț este 347.916 lei. Ea va fi plătită în tranșe trimestriale egale până la data de 15 ale fiecărei luni, altfel, penalitățile de întârziere sunt 0,20% pe zi din suma ce trebuie acordată. La 30 de zile întârziere de la data scadenței, ADI Eco Neamț poate rezilia contractul fără nici o formalitate ori intervenția instanței judecătorești.

Mariana OLTEAN TUDOSE