Încă un cuplaj voleibalistic la Polivalentă

Sala Polivalentă din Piatra Neamț va găzdui astăzi două partide importante, din etapa a doua a minicampionatelor pentru locurile 7-12, în divizia A1 de volei feminin, respectiv masculin. De la ora 14, fetele de la VC Unic dau piept cu Penicilina Iași, iar de la ora 17, băieții de la VCM LPS vor întâlni pe Unirea Dej. Intrarea la ambele partide va fi liberă.

Meciul de foc pentru fetele de la Unic

Voleibalistele de la Unic Piatra Neamț vor întâlni pe teren propriu pe Penicilina Iași, într-un veritabil derby al Moldovei, dar și pentru stabilirea, în mare măsură, a formației care va încheia campionatul pe poziția a șaptea, poziție care permite participarea în Cupa Balcanică. Cele două combatante sunt vecine de clasament, împărțindu-și primele două poziții în minicampionatul pentru locurile 7-12, ambele cu câte 32 de puncte. Atât Unic cât și Penicilina au debutat cu victorii la zero în partea a doua a sezonului, pietrencele în fața celor de la SCM Craiova, în timp ce ieșencele în duelul cu CSU Galați și sunt cele mai îndreptățite să spere la locul 7. De aceea, confruntarea de astăzi este una foarte importantă pentru ambele formații, între care există o rivalitate veche, însă una sportivă. Meciul este special și prin prisma faptului că va fi și un duel al antrenorilor, fiu și tată, Rareș Gavril la gazde, respectiv Dan Gavril la oaspete. În sezonul regulat, cele două echipe și-au împărțit punctele și și-au valorificat avantajul terenului propriu, 3-0 pentru Unic la Piatra Neamț, respectiv 3-0 pentru Penicilina la Iași.

„Așteptăm marele derby moldav, într-un meci în care victoria contează foarte mult pentru noi. Cred că ambele combatante sunt pornite să câștige acest duel, dar noi sperăm să ne facem jocul nostru și să profităm de faptul că jucăm acasă. Cred că și publicul pietrean așteaptă acest duel cu interes maxim, și sperăm ca fetele noastră să-l satisfacă prin jocul prestat. Va fi și un duel între fiu și tată și sper ca elanul tineresc să învingă în fața experienței. Se simte o uzură în sânul echipei noastre, după acest program foarte greu, mai ales că avem un lot redus, și aceleași jucătoare au dus greul până acum. Ne deranjează programul impus de federație, cu meciuri din 3 în 3 zile, nu avem timp să ne recuperăm și să ne antrenăm între partide, și cred că este o bătaie de joc cu acest sistem de desfășurare a campionatului în partea lui inferioară. Este o pierdere de timp să se joace atât de multe meciuri în turneul pentru locurile 7-12, mai ales că se știu deja cele două formații care vor retrograda“, a declarat președintele Vasile Ouatu.

Partida dintre Unic și Penicilina începe la ora 14 și va fi arbitrată de cuplul Coman – Grădinaru.

Celelalte partide sunt, SCM Craiova – SCM Pitești și CSU Galați – Medicina Târgu Mureș.

Tot astăzi se dispută și cele 3 jocuri din turneul pentru locurile 1-6, după următorul program: CSM Lugoj – Știința Bacău, Dinamo București – CSM Târgoviște și Alba Blaj – CSM București.

Volei Club joacă cu Unirea Dej

În aceiași fază a turneului 7-12, însă în competiția masculină, VCM LPS întâlnește pe Unirea Dej, într-o confruntare care contează în special pentru formația vizitatoare, aflată în luptă pentru evitarea retrogradării. Municipalul pietrean mai are șanse infime de a rămâne în primul eșalon și, pentru a spera la asta, are neapărat nevoie de 3 puncte în această partidă, care se joacă de la ora 17 și care este condusă de Grădinaru și Coman. În sezonul regulat, Unirea s-a impus de două ori în fața grupării pietrene, 3-1 pe teren propriu, și tot 3-1 la Piatra Neamț.

Tot în acest minicampionat se mai joacă partidele Universitatea Cluj – Știința Bacău și Știința Baia Mare – Banatul Caransebeș. În partea superioară a campionatului au loc confruntările, CSM București – Arcada Galați, Tricolorul Ploiești – SCM Craiova și Steaua București – Municipal Zalău.

Fotbal

Se strânge lupta pentru play off

Speranța Răucești – Teiul Poiana Teiului 3-1 (2-0)

Duminică, pe o vreme nefavorabilă, s-au disputat partidele rundei a 17-a, a doua a returului, în liga a patra la fotbal, rundă în care s-au jucat doar 5 meciuri, după retragerea celor de la LPS Roman, Tineretul Cândești și Zimbrul Pâncești. Etapa a programat și derby-ul de la Răucești, dintre Speranța din localitate și liderul, Teiul Poiana Teiului, în care câștig de cauză a avut formația gazdă, care s-a impus în final cu 3-1. Așa cum era de așteptat, duelul de la Răucești nu a fost unul lipsit de scântei, de rivalități, dar și de probleme de arbitraj. Gazdele au început bine duelul cu cei de la Teiul și au deschis scorul încă din minutul 5, după reușita atacantului Marius Cucoș. Golul le-a dat și mai mult aripi antrenorului-jucător Daniel Zavate, care au presat la poarta adversă, și fostul atacant de la Bradul Borca, Ciprian Brighiu, a făcut 2-0, în minutul 24, rezultat care a rămas pe tabelă până la pauză. Deranjați de rezultatul de pe tabelă, oaspeții au ieșit mai motivați de la vestiare, au trecut la controlul jocului și puteau reduce din handicap la lovitura de la 11 metri, ratată însă de Furtună. S-a făcut totuși 1-2, după reușita lui Doboș din minutul 54, și se părea că Teiul poate reveni în joc și pe tabelă, mai ales că gazdele au rămas cu un om în minus din minutul 65, după eliminarea pentru două cartonașe galbene a lui Straton. Gruparea din Poiana Teiului a profitat de omul în plus, a atacat și mai tare, reușind să înscrie de două ori, însă ambele goluri au fost anulate de central pentru poziții de ofsaid. Pe fondul dominării oaspeților, gazdele au dat lovitura în minutele de prelungiri, Miron a înscris și a închis tabela la 3-1 pentru Speranța Răucești, formație care astfel a ajuns la 30 de puncte, se află pe locul 6 în clasament, și începe să spere la play off.

„A fost un meci foarte bun pentru ambele echipe, mult peste nivelul ligii a patra, și consider că victoria noastră a fost meritată. Am jucat bine în prima repriză, ne-am apărat bine în partea a doua cu un om în minus și am obținut în final cele 3 puncte. Nu cred că arbitrajul a influențat rezultatul, au fost câteva decizii corect luate de arbitrii, iar victoria este incontestabilă. Sunt 3 puncte mari pentru noi, obiectivul este intrarea în play off și sperăm ca pas cu pas să ajungem acolo“, a spus antrenorul-jucător al gazdelor, Daniel Zavate.

Speranța a abordat jocul de duminică cu Cotuna – Ciocoiu, Zavate, Straton, Miron – Vavrița, Afloarei, Știrbei, Botezatu – Brighiu, Cucoș, iar pe parcurs au mai intrat Bodrun, Sobariu, Borcilă și Tabac.

„Cred că victoria gazdelor a fost muncită și meritată pentru că au avut un registru tactic mai bine pus la punct. Pe noi ne-a trădat condiția fizică, unde mai suferim, am încercat să revenim, am avut două goluri anulate, nu cred că arbitrii au greșit, au fost faze grele apreciate în favoarea celor de la Speranța. Nu se pune problema să ne retragem din campionat, a fost o declarație luată la cald de oficialii noștri, se mai întâmplă în astfel de momente, mergem înainte. Am pierdut un meci, se mai întâmplă, important e să știm să trecem peste, suntem în grafic, și mai avem multe jocuri până la final“, a spus și Lucian Cozma, antrenorul de la Teiului Poiana Teiului.

Oaspeții au jucat la Răucești cu Coșa – Acuculiței, Lupu, Nuțu, Georgescu – Doboș, Panainte, Câmpanu, Matei – Furtună, Negru, iar pe parcurs au mai intrat Severin și Gherasim.

În ciuda eșecului, Teiul a rămas lider în clasament, cu 42 de puncte, în condițiile în care a doua clasată, Bradul Borca, a stat.

Rezultate, etapa XVII

Unirea Tămășeni – Vulturul Costișa 2-2 (2-1)

Voința Ion Creangă – Voința Dobreni 14-0 (6-0)

Zimbrul Vânători Neamț – Cimentul Bicaz 1-3 (1-1)

Steel-Man Târgu Neamț – Bradul Roznov 0-2 (0-2)

LPS Piatra Neamț, Bradul Borca și Moldova Cordun au stat

Clasament

1.Teiul Poiana Teiului 16 14 0 2 79-17 42p