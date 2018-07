Importanţa unui dezumidificator

Umezeala patrunde in casa sau in apartament fara ca macar oamenii sa aiba vreo contributie in acest sens. De multe ori, proprietarii nici nu sunt constienti de nivelul de umezeala din locuinta sau de efectele acesteia asupra sanatatii si asupra integritatii bunurilor. Un dezumidificator se va dovedi un ajutor de nadejde atunci cand astfel de lucruri se intampla.

Umiditatea crescuta nu poate fi altfel combatuta decat prin intermediul unui dispozitiv modern si foarte eficient, precum Dezumidificatorul Supra Deseo 12 , produs recomandat de cei de la dezumidificatorcasnic.ro. Pentru a intelege mai bine modul de functionare, efectele acestui dezumidificator si in ce conditii se formeaza in locuinta umezeala, este necesara o documentatie completa cu informatii corecte.

Pentru aceia dintre noi care locuiesc in zone umede sau ploioase, aceasta umiditate suplimentara poate provoca probleme. De la transpiratie si mancare ruinata pana la astm, dezumidificatoarele va ajuta sa va rezolvati problemele prin scoaterea apei din aer. Ele sunt utilizate in principal pentru trei lucruri – confort, sanatate si siguranta si proiecte de lucru specifice.

Daca nu va place foarte multa umiditate, puteti opta pentru un dezumidificator care va ajuta 24h/zi sau cel putin in fiecare noapte sa eliminate umezeala din aer. Cand vine vorba de sanatate, nivelurile de umiditate de peste 50% au tendinta de a crea probleme cu mucegaiul, astfel incat mentinerea umiditatii sub aceste niveluri este foarte importanta.

Este important de stiut ca dintr-o incapere in care nivelul de umezeala este foarte ridicat dezumidificatorul poate scoate cativa litri de apa pe zi. Caldura si umezeala sunt inamicii cei mai cunoscuti ai sanatatii, dar si ai starii in care se afla mobila si alte obiecte din domiciliu.

Importanta achizitionarii unui dezumidificator

De ce este atat de importanta cumpararea unui dezumidificator si ce eforturi trebuie sa faca familia pentru o asemenea investitie? In primul rand, dezumidificatorul reprezinta dispozitivul special conceput pentru a scoate toata umiditatea aerului din incapere si pentru a imbunatati calitatea vietii. Dezumidificatorul va elimina si elementele alergene sau cu potential alergen, mucegaiul, acarienii si insectele care se inmultesc numai in conditii de umezeala.

De asemenea, dezumificatorul va mentine si mobila curata si uscata, va preveni aparitia condensului si se va dovedi ideal in baie si in bucatarie. Este un produs care nu va permite aparitia si reaparitia mucegaiului, iar peretii vor arata impecabil dupa doar cateva zile de folosire.

Recomandare – Dezumidificator Supra Deseo 12

Acest dezumidificator cu o capacitate maxima de 12 litri pe zi, se va dovedi perfect pentru spatii de pana la 40 de metri patrati. Ce depaseste aceasta valoare cu siguranta va necesita un dezumidificator mai performant.

Modelul de Dezumidificator Supra Deseo 12 are un higrostat electronic cu trei valori presetate de 40. 50 si 60% si functie continua pentru controlul umiditatii din aer. Cand valoarea aceasta este depasita, atunci dezumidificatorul porneste in mod automat. Daca valoarea este atinsa, cea dorita de utilizator si recomandata de specialisti, aparatul se va deconecta.

In plus, dezumidificatorul are o atentionare luminoasa ce indica umplerea rezervorului de apa si protectie la preaplin pentru deconectarea automata la atingerea volumului maxim de colectare in rezervor. Este solutia perfecta pentru uscarea spatiilor care nu sunt locuite sau supravegheate pentru ca dispune de un sistem dublu de evacuare a apei condensate, cu posibilitatea de racordare a unui furtun de scurgere.

Alte caracteristici importante ale dezumidificatorului sunt reprezentate de compresorul rotativ, de dezghetarea automata in sistem electrinic si de prezenta unui filtru de aer antibacterian foarte usor de curatat si lavabil. Din punct de vedere al temporizarii, aparatul dispune de aceasta functie cu presetare la 2, 4 sau 8 ore.