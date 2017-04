Imediat după vacanță, elevii claselor a IV-a au Evaluare Națională

În cea de-a doua zi de școală de după vacanța de Paște, elevii claselor a IV-a vor intra în „focurile“ Evaluării Naționale. Astfel, pe 3 mai este programată testarea cunoștințelor de limba română, iar pe 4 mai va avea loc examenul la matematică.

Tot în luna mai este programată și Evaluarea Națională pentru clasa a VI-a. Pe 10 mai va avea loc testul la limbă și comunicare, urmat de matematică și științe, din 11 mai. Testările de la finalul clasei al VI-a sunt interdisciplinare. Testul de limbă și comunicare cuprinde limba și literatura română și limba modernă, iar testul de matematică și științe cuprinde matematică, fizică și biologie. Evaluarea Națională 2017 pentru clasa a VIII-a este mai elaborată și nu are titlu facultativ. Notele obținute contează pentru ocuparea unui loc la colegiu ori la liceu. Evaluarea va debuta pe 19 iunie cu proba scrisă la limba și literatura română, urmată de examenul la matematica, pe 21 iunie.

Potrivit metodologiei, testele de la Evaluare Națională la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a se evaluează în cadrul fiecărei unități de învățământ, de către cadrele didactice. Fiecare test este evaluat de doi dascăli evaluatori, dintre care unul este învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar de la clasă. Trebuie menționat că evaluarea testelor se finalizează în termen de cel mult 7 zile de la data susținerii ultimului test de la clasa respectivă.

Rezultatele individuale sunt analizate de către cadrul didactic și de colectivul de catedră din fiecare unitate școlară. În urma acestei analize, cadrul didactic decide, acolo unde este cazul, elaborarea planului individualizat de învățare al elevului, instrument fundamental de remediere/dezvoltare/orientare care cuprinde informații, diagnostice și prognostice în vederea orientării și optimizării învățării.

Elevii claselor a II-a au fost primii testați în cadrul Evaluării Naționale, înainte de Paște. Atunci, au participat la examinări aproape 4.800 de elevi din județul Neamț, însă peste 200 de copii nu s-au prezentat la testarea orientativă a nivelului de cunoștințe.

Geanina NICORESCU