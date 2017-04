Ieri, sute de pietreni au îndurat frigul să participe la Bursa Muncii din Piatra Neamț

*În total, în tot județul, la bursă au venit 110 agenți economici și 1.041 de participanți *Anul trecut, la aceeași acțiune s-au prezentat 970 de persoane și 100 de agenți economici

Frigul și ploaia de ieri dimineață n-au fost un impediment major pentru sutele de persoane care au așteptat în fața Sălii de Sport a Colegiului Național „Calistrat Hogaș“, din str. Alexandru cel Bun, pentru a participa la prima bursă a muncii organizată de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț, la Piatra Neamț. La fel s-a întâmplat la Roman și Târgu Neamț. Nu doar șomerii și-au arătat interesul. Și angajatorii au venit cu o ofertă bogată în acest an, oferind o multitudine de ocupații. Surprinzător sau nu, la acest târg nu doar persoanele cu studii medii și-au putut găsi ușor de muncă, ci și șomerii cu studii superioare, cărora angajatorii le-au oferit multe joburi, mai ales inginerilor. Și ne referim aici la joburi de inginer electronist, inginer electrotehnic, inginer automatizări, inginer mecanic, iar lista este destul de lungă. Tot pentru cei cu studii superioare a fost ofertă de muncă pentru specialiștii în resurse umane, pentru consilierii economici, consultanți financiari, specialiști IT etc. În cazul persoanelor cu studii medii, reprezentanții unor importante firme au oferit slujbe în aceste meserii: stivuitorist, casier, bucătar, ajutor de bucătar, ospătar, șofer de tir, agent de securitate, electrician, brutar, tâmplar, croitor, dulgher, vopsitor, agent comercial și contabil. Tot în cadrul aceluiași eveniment, organizatorii au pus la dispoziția participanților mese unde lucrătorii de la AJOFM ofereau informații despre locurile de muncă EURES, precum și referitoare la cursurile care s-au organizat la Piatra Neamț. În municipiu urmează și cursuri de frizer-coafor-manichiurist, pedichiurist, operator introducere, validare date și prelucrare date, ospătar, vânzător în unități de alimentație, lucrător în comerț, lucrător în structuri pentru construcții și agent de securitate.

Printre participați, am observat și o persoană trecută de 50 de ani, dar care încă spera la un loc de muncă, chiar și de necalificat. „Am 57 de ani, iar de profesie sunt fochist. De trei luni am rămas fără serviciu și am venit la bursă cu speranța că voi găsi ceva de lucru, chiar ca și necalificat. În profesia mea am activat 7 ani, iar apoi 14 în construcții. După aceea am mai lucrat și ca necalificat. Aici am discutat cu câțiva angajatori și sper că voi găsi de muncă“, ne-a spus Gheorghe Paru din Piatra Neamț.

De partea cealaltă, mulți reprezentanți ai unor firme încă așteptau mușterii cărora să le poată oferi informații și să-i înscrie pe liste pentru interviu. Din păcate, până ieri dimineață, la ora 10.30, puține persoane cu studii superioare și-au încercat norocul pentru a-și găsi de lucru. În aceeași zi am discutat cu un alt reprezentant de la un mare magazin din Piatra Neamț, care părea oarecum mulțumit de persoanele înscrise pe lista de pe masă. „Am strâns câteva CV-uri și sper că vom mai avea persoane interesate de oferta noastră, respectiv lucrător comercial, casier și manipulant. Pentru angajații noștri, firma oferă transport gratuit până la serviciu. Noi căutăm persoane dinamice și comunicative, care să știe să știe să vorbească cu clienții noștri“, ne-a declarat Otilia Ferenț, formator la un magazin din Piatra Neamț.

„În data de 7 aprilie 2017, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț a organizat, la nivel județean, Bursa generală a locurilor de muncă. Au participat 110 de agenți economici (45 la Piatra Neamț, 45 la Roman și 20 la Târgu Neamț), care au oferit 947 locuri de muncă vacante. Principalele ramuri de activitate în care au fost oferite locurile de muncă: construcții (în meserii ca zugrav, zidar, fierar-betonist, dulgher, lăcătuș mecanic), servicii (în meserii ca vânzător, ospătar, barman, patiser, bucătar, șofer) și fabricarea articolelor de îmbrăcăminte. Cele mai multe locuri de muncă au fost oferite în municipiul Piatra Neamț (436), următorul fiind municipiul Roman (309) și orașul Târgu Neamț (202). Au participat 1.041 de persoane, respectiv 598 la Piatra Neamț, 320 la Roman și 123 la Tg Neamț.Ca urmare a acestei acțiuni, 86 de persoane au fost angajate pe loc, din care 4 cu studii superioare. Alte 370 au fost selectate în vederea încadrării“, ne-a declarat Daniel Chirilă, directorul executiv al AJOFM Neamț.

La evenimentul similar de anul trecut, cele mai multe slujbe au fost oferite în Piatra Neamț, respectiv 346, la Roman – 278, și 84 la Târgu Neamț.

În total, la târgul din 2016 au participat 970 de persoane, respectiv 516 la Piatra Neamț, 365 la Roman și 89 la Târgu Neamț. La acea dată, 80 de persoane au fost angajate pe loc și 338 au fost selectate în vederea încadrării. Anul trecut, la bursă s-au prezentat 100 de agenți economici, respectiv 49 la Piatra Neamț, 43 la Roman și 8 la Târgu Neamț, care au oferit 708 posturi. La final, după ce s-a tras linie, 80 de persoane au fost angajate pe loc și 338 au fost selectate în vederea încadrării.

V. ANDRIEȘ