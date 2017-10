Ideri de afaceri: creșterea porcilor Mangalița

*Este numit: „porcul cu blană”, „porcul-somon” sau„oia cu șorici”

*Carnea conţine acizi graşi omega-3 şi antioxidanţi naturali

Porcii din rasa Mangalița au intrat din nou în atenția autorităților agricole, propunându-se un sprijin financiar suplimentar, dat fiind scăderea drastică a efectivelor. În plus, crescătorii de porci din această rasă primesc un bonus de 10 puncte la proiectele prin care vor să acceseze fonduri europene nerambursabile.

În acest context, rasa de porci Mangalița poate fi o afacere profitabilă și pentru fermierii nemțeni.

Mangaliţa este o rasă creată din încrucişarea dintre porcii domestici cu mistreţi, care acum a reintrat în atenția fermierilor și consumatorilor, care sunt dispuşi să plătească dublu pentru un kilogram de carne despre care se spune că este dintre cele mai sănătoase.

Porcul Mangalița este ușor de recunoscut prin părul său creț de culori alb, gri, roșu, negru. De asta i se mai spune și „porcul cu blană”. Are cap mic, gât mare și scurt, o ceafă lată, urechi mari care atârnă, picioare scurte și burta mare.

*Mangalița: „porcul-somon”

Porcii din această rasă sunt foarte apreciați pentru carnea gustoasă și foarte sănătoasă. Este mai închisă la culoare, fiind fragedă şi suculentă, iar gustul, datorită nivelului redus de colesterol, aminteşte mai mult de carnea de mistreţ decât de cea a porcilor din rasele europene.

Rasei Mangalița i se mai spune şi „porcul-somon” pentru că are carnea cu un conţinut mare de acizi graşi nesaturaţi de tip omega 3, 6 și 9, asemenea uleiului de măsline sau grăsimii de somon. Aceasta este recomandată și pentru persoanele care suferă de boli cardiovasculare sau de diabet. Din acest motiv, Mangaliţa se încadrează în categoria porcilor „de lux”, în care se mai numără porcul vietnamez și porcul iberic.

Procesarea produselor este elementul cheie într-o afacere de succes. Fermierilor li se recomandă să vândă produsul finit, nu porcul! Carnea de porc Mangalița este foarte bună pentru realizarea produselor precum cârnați, caltaboș, tobă, șunculiță, jambon, slănina afumată, ciolan afumat. Produsele din carnea de Mangalița sunt de calitate, mai sănătoase și ușor de digerat. Conservate în timp îndelungat sau prelucrate își îmbunătățesc calitățile gustative. Carnea rasei de Mangalita conține puțină apă, fiind recomandată pentru obținerea produselor bazate pe uscare și pentru fabricarea șuncii.

*Cum se cresc porcii Mangalița

Creșterea porcilor Mangalița nu necesită condiții speciale și nici investiții prea mari, întrucât se adaptează foarte ușor la condițiile în care sunt supuși. Pot habita cu ușurință în spațiu liber, dar și în spații îngrădite. Porcilor Mangalița le place să alerge, iar această creștere în libertate le garantează o carne delicioasă, preferata chiar și de amatorii de produse bio.

Porcii Mangalița sunt ierbivori și consumă cu satisfacție porumb și furaje. Nu sunt pretențioși la acest capitol. Se pot hrăni și cu plante, mere, varză, dar și tarâțe, chiar și iarbă. Porcii din această rasă sunt rezistenți la condițiile climaterice mai puțin favorabile. Datorită blănii care o au pe spate, pentru care mai sunt numiți „oile cu șorici”, suportă cu bine gerul de iarnă.Rasa de porci Mangalița este imună la multe boli, cel mai probabil din motiv că reprezintă o încrucișare a mistrețului sălbatic și a porcului obișnuit.

Mangalița se maturizează devreme, la mai puțin de un, deja pot să de-a viața la o nouă generație. Rasa de porci este mai puțin prolifică.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU