Idei practice: mazărea de grădină

*Semănată pe toata perioada caldă a anului

*Asociată cu morcov, varză, salată, cartofi, ridichi

*Nu se cultivă alături de usturoi, ceapă, pătrunjel

*Bogată în proteine, glucide și săruri minerale

Mazărea de grădină poate fi semănată pe toată perioada caldă a anului, pentru a avea păstăi din primavara și până în toamnă. Mazarea de grădină se cultivă pentru boabele verzi care se utilizează proaspete sau conservate la prepararea diferitelor mâncăruri. Mazărea se poate cultiva și pentru păstăile verzi , folosindu-se în acest scop soiuri la care păstăiile sunt lipsite de stratul pergamentos.

Mazărea este o planta iubitoare de lumină, așa că evită s-o plantezi în locurile umbroase din grădină.

*Cum se cultivă mazărea de grădină

Nu este foarte complicat să cultivăm mazăre în grădină, trebuie doar să ştim că planta preferă un teren de textură medie, săpat bine din toamnă și cu un bun drenaj al apei. Mazărea este sensibilă la secetă, irigarea culturii va avea efecte pozitive asupra producţiei.

Mazărea cultivată în grădină poate fi asociată cu morcov, varză, salată, cartofi, ridichi. Nu se obţin rezultate bune cultivând mazărea cu usturoi, ceapă sau pătrunjel. Pentru o cultivare eficientă, mazărea nu trebuie să revină pe aceiaşi suprafaţă de teren decât după trei sau patru ani. Mazărea se poate semăna în două moduri: pe rânduri sau în cuiburi. Alege soiul de mazăre pe care vrei să-l plantezi. Pe piață sunt mai multe, dar va trebui să faci alegerea în funcție de produsul final pe care îl preferi: păstai sau boabe.

Mazărea nu are nevoie de fertilizări suplimentare, valorifică bine fertilizanţii rămaşi de la cultura precedentă. Lucrările de îngrijire sunt prăşitul şi cel puţin o irigare înainte de recoltare. Combaterea buruienilor la mazărea de grădină este foarte importantă, pentru a avea o recoltă mai bună și curată. Simultan cu praşila se face o muşuroire.

Recoltarea se face diferenţiat în funcţie de nevoile de consum, recoltarea periodică a păstăilor de mazăre stimulează emiterea de noi fructe. După mazăre, în sol rămâne o cantitate apreciabilă de materie organică şi de azot.

*Mazărea, sursă de vitamine şi minerale

Mazărea este o sursă excelentă de vitamine, minerale şi proteine, fiind apreciată de consumatori datorită gustului său fin şi proaspăt, ceea ce o face potrivită pentru multe preparate culinare. Fie că este vorba de supe sau ciorbe, salate, paste sau diferite mâncăruri tradiţionale, mazărea este un veritabil star al verii.

Mazărea conţine vitamine din complexul B, lipide şi proteine. Este o sursă bogată de vitamina K, responsabilă de activarea calciului în organism, ajută la întărirea oaselor, fiind recomandată femeilor de vârsta a doua, susceptibile de osteoporoză, prin faptul că întăreşte sănătatea oaselor, fiind astfel eficientă în prevenirea osteoporozei şi a arterosclerozei.

Mazărea abundă de minerale, printre care se numără fierul, magneziul, potasiul, cuprul şi sodiul, dar şi de vitamina A şi C, putând fi considerată o adevărată bombă de vitamine şi minerale benefice organismului.

Mazărea, datorită conţinutului ridicat de fier, magneziu, seleniu şi a complexului de vitamine B, are un puternic efect energizant, fiind un remediu eficient împotriva anemiei, şi, implicit, a oboselii cronice.

Sursă bogată de fibre şi proteine, consumului de mazăre induce senzaţia de saţietate, previne constipaţia, îmbunătăţeşte digestia, reglează nivelul glicemiei şi ajută la eliminarea toxinelor din organism.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU