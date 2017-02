Idei de afaceri: varza kale

*Regina legumelor, „alimentul complet“ *10 miracole pentru sănătate

Varza kale este cunoscuta pentru conținutul său bogat în nutrienți, pentru beneficiile aduse sănătății, dar și pentru gustul excelent pe care îl prezintă. Varza kale este unul dintre cele mai sănătoase alimente de pe planetă, fiind supranumită și „alimentul complet“, care poate oferii 10 adevărate miracole pentru sănătate.

Varza kale este unul dintre cele mai consumate alimente de persoanele care țin o dietă sau care încearcă detoxifierea. Dacă în urmă cu câțiva ani această plantă nu exista în țara noastră decât importată, acum se cultivă și în România, poate fi achiziționată fie direct de la producători, fie din magazinele în care distribuie produse 100% bio. Semințele au fost aduse din America, fiind certificate nu reprezintă nici un risc pentru cultura bio.

*Proprietăți miraculoase

Varza kale conține multe vitamine și minerale. Sunt singurele legume care conțin fier și calciu. Conținutul de fierul este mai mult decât în carnea de vită și are calciul mai mult decât se găsește în lactate. Mai conține vitaminele A, K, B, E , luteină, mangan, fosfor, betacaroten, antioxidanți, potasiu, magneziu, proteine, foarte bogată în fibre, are un conținut mic de calorii și inhibă absorbția de iod în organism. Pentru organism, acest tip de vază vine cu un aport sporit de minerale.

Bogata în antioxidanți, varza kale ajută în combaterea stresului oxidativ, dar și în detoxifierea organismului, reține acizii grași biliari în intestine, scăzând indirect colesterolul din sânge. De aceea kale este indicată în dieta celor cu hipercolesterolemie.

Consumul regulat de varza kale protejează organismul împotriva cancerului, încetinește procesul de îmbătrânire a creierului și întărește sistemul imunitar. Pentru a nu se pierde din proprietățile sale se recomandă sa fie consumată crudă în salate sau smoothie-uri. Consumată în stare crudă se îndepărtează tulpinile și nervurile centrale.

*Kale, o plantă ușor de cultivat

Kale sau varza de frunze, face parte din familia Cruciferelor ca și varza, broccoli, conopida, gulia, muștarul, ridichile. Kale este o plantă care se cultivă ușor și este considerată un super-aliment pentru conținutul foarte bogat în vitamine și minerale, iar datorită frunzelor puternic gofrate și de culori diferite are și un aspect decorativ în grădina de legume.

Este o plantă bianuală, cu un sistem radicular mai puțin dezvoltat față de celelalte vărzoase, din acest motiv, pentru o dezvoltare optimă au nevoie de multă apă, mai ales în perioadele de secetă. În primul an dezvoltă o tulpină cu frunze ajungând la înălțimi de 1-1,5 m, în funcție de soi, iar în al doilea an din mugurii prezenți pe tulpină se formează lăstarii floriferi cu flori galbene în formă de cruce. In funcție de soiuri, frunzele pot avea culoarea verde închis, verde-violacee sau verde albăstruie.

Varza kale are pretenții reduse față de temperatură și chiar față de lumină, prezintă rezistență la boli. Nu același lucru se poate spune despre dăunători, care sunt cei obișnuiți ai verzei: ploșnița verzei, afidele, omizile, larvele, fluturele alb al verzei.

Ca plante companion se recomandă: ceapa, arpagicul, usturoiul, prazul, mărarul, fasolea, sfecla, țelina, spanacul, gălbenelele, condurașii, limba mielului, rozmarinul, mușețelul, lavanda, isopul, menta, anasonul, busuiocul, salvia, mușcatele. Nu se plantează alături de: muștar, ridichi, roșii, ardei, cartofi, vinete, viță de vie.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU