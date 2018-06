Idei de afaceri: rațele mute

Sunt cunoscute în popor ca rațe mute sau leșești, pentru că aceste păsări nu măcăne, ci doar emit niște sunete asemănătoare sâsâitului. Când se simt amenințate sau se împerechează, dau din cap și din coadă. Cea mai mare diferență dintre aceste rațe și rațele comune sunt nodulii roșii din jurul ciocului, care sunt mai predominanți la masculi. În cazul femelelor, acești noduli au o culoare portocalie pe timpul cât clocesc și își cresc puișorii. Pasiunea pentru aceste păsări „exotice” poate fi o afacere rentabilă, în care investiția se recuperează într-un timp scurt. Creșterea rațelor mute are mai multe avantaje decât dezavantaje, fiind o afacere bănoasă pentru că pot fi comercializate rațele mature, puii și ouăle. Și permanent veți avea la dispoziție pentru consum carne dietetică, foarte gustoasă. Rațele mute cresc mai repede decât găinile și sunt mai grele. Carnea, o sursă excelentă de proteine de înaltă calitate Carnea rațelor mute este moale, dietetică și foarte gustoasă, fiind foarte apreciată de consumatori. Așa se explică de ce carnea de rață mută este la mare căutare în toată lumea și îndeosebi în țările europene care se ocupă de creșterea acesteia la nivel industrial. Carnea de rața are cloare carne rosie, fiind foarte hrănitoare și gustoasă. Carnea de raţă este o sursă excelentă de proteine de înaltă calitate, fier şi zinc, conținând aproape toate vitaminele B. Fără piele, carnea de rață are o valoare calorică chiar mai mică decât cea de pui. Dacă de pe rață se îndepărtează pielea, atunci el are un conținut de grăsimi și de acizi grași saturați mai mic decât pieptul de pui. O porție de rață conține jumătate din doza zilnică recomandată de acid nicotic (vitamina B3), fier și seleniu. Este relativ bogată în grăsimi și colesterol, dacă se consumă și pielea. Carnea de rață este recomandată pentru întărirea sistemelor imunitar, nervos și digestiv. Asigura dezvoltarea sănătoasă avorganismului, de aceea nu trebuie să lipsească din alimentație. Grăsimea de rață dă o aromă aparte bucatelor de orice fel. Oul de rata conține fier, zinc, potasiu, retinol, vitamina K care îi poate ajuta pe cei cu insomnii, probleme digestive sau hipertensiune. „Mutele” sunt păsări singuratice Rața mută este o pasăre domestică tăcută și liniștită. Se înmulțește foarte ușor și are cea mai bună rată de supraviețuire. Rațele mute nu sunt păsări capricioase, iar procesul de îngrijire este foarte simplu. Spre deosebire de rațele obișnuite, rațele leșești pot crește fără ca să aibă nevoie de multă apă unde să se ghilosească toată ziua. Rațele mute nu sunt gălăgioase și nu au nevoie de atenție specială și îngrijire. Suportă foarte bine gerurile și aproape că deloc nu se îmbolnăvesc. „Mutele” sunt păsări singuratice și nu prea agreează compania altor păsări de curte, nu mănâncă împreună cu acestea. De aceea e bine să le țineți întrun loc separat de celelalte vietăți. Nu e nevoie să le amenajați cuibare ca și altor păsări de casă. Rațele mute preferă să-și facă cuib unde consideră ele că este mai bine, iar cloștile acestei specii sunt foarte mămoase, grijulii și atente. Pentru a se oua, rațele au nevoie de adăposturi speciale, care pot fi făcute din lemn și cutii de carton. În apropierea cuibului pot fi instalate vase cu apă, de dorit nu foarte mici, pentru ca păsările să poată bea și să se spele.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU