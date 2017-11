Idei de afaceri: porumb pentru popcorn

*Profit mai mare decât la un hibrid obișnuit

* Floricelele de porumb, o gustare relativ sănătoasă!

*Depinde de modul cum le preparăm

Fermierii își îndreaptă atenția culturile de nișă destinate procesării, pentru a crește veniturile în fermele vegetale. Este modelul de business pentru agricultorii care dețin suprafețe mici de teren. O soluție poate fi și porumbul pentru popcorn, cu care fermierii pot să obțină un profit mai mare decât dacă ar alege un hibrid obișnuit de porumb.

*Cât de hrănitoare și de sănătoase sunt floricelele de porumb?

Floricelele de porumb au un conținut ridicat de fibre care stimulează funcția sistemului digestiv, iar miezul lor au puține grasimi și zăhar, nivelul de calorii fiind astfel scăzut. Floricelele de porumb nu conțin nici sodiu, de aceea ar trebui considerate a fi o gustare relativ sănătoasă.

Ne-am obișnuit să cumpărăm punguțe din hârtie umplute cu porumb pentru popcorn de la magazin și să le avem gata în 3 minute în cuptorul cu microunde. Din comoditate am uitat de tradiționalul ceaun și floricelele de porumb făcute pe aragaz. Acestea sunt cele mai bune și au zero conservanți!

Capcana în care cad cei mai mulți dintre consumatori este că uită complet de lucrurile care sunt adăugate peste floricelele de porumb achiziţionate de la supermarket, care pot modifica drastic statutul lor de aliment sănătos.

Cel mai sănătos mod de a ne bucura de floricelele de porumb este să le preparăm acasă, caz în care suntem siguri ca nu vor conține adaosuri care nu sunt indicate, iar prețul este mai scăzut. Floricelele de porumb preparate acasă și consumate in mod regulat ar putea contribui la prevenirea bolilor cardiovasculare, dar și a cancerului, grație conținutului de polifenoli, un antioxidat important din boabele de porumb. Specialiștii consideră că valorile mari de polifenoli din floricelele de porumb sunt explicabile prin faptul că boabele de porumb nu sunt procesate.

Daca doriți să consumați o gustare sănătoasă cu un gust minunat, atunci cel mai important lucru este luați în considerare modul în care se prepară floricelele de porumb în aparatele speciale. Aparatele care utilizează ulei pentru prajirea porumbului de floricele nu sunt tocmai cea mai sănătoasă alternativă, întrucât cea mai mare parte din caloriile floricelelor de porumb provin din uleiuri. Daca se va opta pentru o mașina pentru floricele de porumb cu aer cald, gustarea va un conținut caloric scăzut.

*Tehnologia de cultură, similară porumbului obișnuit

Tehnologia de cultură pentru porumbul de popcorn este similară cu cea a porumbului obișnuit, diferență fiind însă la densitatea la semănat. Porumbul pentru popcorn se seamănă în același timp cu porumbul obișnuit, iar recoltarea se face manual sau mecanizat, toamna, în lunile octombrie-noiembrie. Porumbul pentru popcorn presupune multă grijă la cultură și limitarea folosirii tratamentelor chimice. Sunt și operațiuni care trebuie făcute la acest soi de porumb: porumbul se înmulțeste și aceste plante nou apărute trebuie rupte pentru că ele vor consuma energia plantei și nu vor ajunge la maturitate, așa că nu va fi o cultură profitabilă.

La porumbul de popcorn, cea mai mare concurență vine din afara țării. Mai mult, fermierii români nu sunt atât de tehnologizați ca și cei străini. Din păcate, fermierii noștri nu au putere financiară ca să cumpere utilaje performante. Așa că scăderea cererii de porumb pentru popcorn pe piața autohtonă este cauzată de importurile foarte mari.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU