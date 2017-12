Idei de afaceri: porcul „hibrid”

*A rezultat din încrucișarea rasei mangalița cu porcul vietnamez și mistrețul sălbatic

*Carne sănătoasă, cu conținut scăzut în grăsimi

Alimentația sănătoasă și cererea tot mai mare de carne de porc “light” au determinat fermierii să creeze noi rase de suine. O încrucișare mai aparte pe care au făcut-o crescătorii este cea dintre rasa autohtonă mangalița cu porcul vietnamez și mistrețul din pădure. Noua rasă rezultată din această încrucișare a păstrat trăsăturile mistrețului, gustul dulce al cărnii de vietnamez și conținutul scăzut în grăsimi ca mangalița. A ieșit o rasă echilibrată care păstrează din calitățile de top ale fiecărei rase de proveniență. Au ieșit niște porci maro cu petele de la mistreț.

Creșterea acestei noi rase de porci poate fi o afacere bună pentru micii fermieri nemțeni. Mai ales că acest tip de carne este mai sănătoasă, se vinde foarte bine și cumpărătorii au început să caute deja în târguri mult mai mult porci de acest tip. Plus că și prețul este mai mare. Un purcel de 20 de kilograme se vinde cu un preț aproape dublu față de unul din rasa normală.

*Porcii “pasc” iarba ca și oile

Porcii hibrizi rezultați din această sunt crescuți mai mult în libertate și poate de asta și rămân cu o carne fragedă, cu calități nutritive deosebite și cu un conținut de numai 20 % grăsime.

Porcii sunt hrăniți cu un amestec de furaje compus din porumb, grâu, floarea-soarelui, orz, orzoaică. La acestea adaugă mălai furajer. Delicatesa principală pe care porcii o devorează imediat este frunza de copac, iar în rest, pasc pasc ca oile. Le place foarte mult frunza de copac și iarba. Vor multă verdeață. Dacă le dai drumul se hrănesc fără probleme pe pajiște.

Greutatea optimă la care se sacrifică încrucișarea de rase este de 150-170 de kilograme, nu mai mult.

*Mangalița sau porcul vietnamez?

Până ce noua rasă de porci va pătrunde masiv în fermele românilor, rămâne întrebarea: magalița sau porcul vietnamez?

Rasa autohtonă Mangalița are mai multe nume de alint: ”somonul românesc”, „porcul cu blană” „porci de clisă” sau „uleiul de măsline cu patru picioare”. Mangalița este o rasă recunoscută pentru carnea sa cu un colesterol pozitiv. Din cauza prolificitatii reduse, mulți crescători de la noi au ales să se reorienteze către alte rase mai profitabile. Acum fac cale întoarsă!

Porcul de rasă Mangalița se crește relativ usor. Un dezavantaj poate fi prolificitatea scăzută, precum și perioada de îngrășare mai mare. Este o rasă rustică, foarte rezistentă la boli sau temperaturi scăzute. Nu este pretențioasă la mâncare sau adapost, ba chiar are nevoie sa-l bată soarele, ploaia, să râme cât mai mult în pământ. Ținut în semi-libertate, poate ajunge într-un an la 100 de kg, iar dacă e să-l creștem în sistem intensiv poate ajunge la circa 130 de kg.

Creșterea și întreţinerea porcului vietnamez nu diferă de cea a porcului românesc. Greutatea la care ajung într-un an este de 50-60 de kilograme. La un porc vietnamez de 90 kilograme stratul de grasime este de aproape 1 centimetru. Colesterolul din carnea porcului vietnamez de talie mica este de şapte ori mai scăzut ca cel al porcului autohton.

Porcul vietnamez mănâncă orice-i dai, dar îi place la nebunie lucerna, trifoiul și porumbul, la fel ca cel mistreț. Să nu uităm că provine din sălbăticie. Spre deosebire de porcul „clasic”, care este omnivor, porcul vietnamez este cu adevarat vegetarian, consumând doar legume și fructe.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU