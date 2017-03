Idei de afaceri: pomi fructiferi pitici

*Pot fi plantați în ghivece sau în grădină *Livada cu „pitici“ de: cais, piersic, cireș, prun, măr, păr, migdal și citrice

Pentru cei care vor să se bucure de fructe proaspete, dar care nu au la dispoziție o grădină prea mare, există varianta pomilor fructiferi pitici. Acești arbori se pot cultiva și în ghiveci, ocupă puțin spațiu, dar fac roade la fel de bogate și gustoase ca pomii mai mari. Pomii fructiferi pitici pot furniza necesarul de fructe ca și pomii de talie normală, avantajul primilor fiind acela că necesită un spațiu mai restrâns. Pomii fructiferi pitici se cumpără de obicei la ghiveci și pot fi ținuți așa, pe balcon sau terasă, sau pot fi plantați în grădină.

*Specii și soiuri de pomi pitici

Caisul pitic este și un copăcel ornamental, nu doar practic. Primăvara face flori foarte frumoase și parfumate, iar fructe va începe să dea cel târziu din al doilea an de viață. Fructele sunt aromate și zemoase. Cireșul pitic este o altă variantă foarte bună. Are flori frumoase, alb-rozalii, iar fructele pe care le dă sunt dulci, crocante, cu coaja roșie lucioasă. Prunul pitic este foarte productiv, fiind ideal pentru grădini mici sau terase. Înflorește primăvara, iar toamna fructele lui sunt zemoase, foarte bune la gust. Un pom inedit este piersicul pitic cu frunze roșii. Are un rol ornamental deosebit, având frunzele roșii și florile roz. Vara dă piersici delicioase, cu pulpă consistentă, dulce, aromată. Va fi o încântare pentru copii să poată culege singuri, direct din pom, fructele gustoase. Cei care doresc fructe mai exotice pot alege migdalul pitic Fiesta. Pomul are coroana sferică și nu va crește mai mare de 2 metri înălțime. Mărul și părul pitic sunt soiuri vor completa fără probleme livada de pe terasă. Copacii nu cresc mai înalți de 1 metru, iar atunci când sunt cumpărați au de obicei în jur de 30-40 cm. Ca soiuri de mere pitice puteți alege între Golden Delicios sau Gala, iar perii pitici sunt din soiul Doyenne du Comice, care dau fructe zemoase, foarte dulci.

Citricele pot fi plantate în grădină sau pe terasă, în ghiveci. Puteți opta pentru portocali, lime sau lămâi. Dacă alegeți portocalul, este recomandat soiul Panama. Pomul are nevoie de un an de zile pentru a se dezvolta, dar merită așteptarea. Pentru că sunt fructe mai exotice, iarna trebuie aduse în interior, pentru că nu rezistă la frig.

*Soiul ideal: maximum de fructe într-o talie cât mai redusă

Specialiștii susțin că un pom fructifer pitic ideal este acela care oferă maximum de fructe într-o talie cât mai redusă. Fermierii care doresc să aibă în livadă arbori fructiferi pitici, trebuie să cumpere pomii de cea mai bună calitate, obținuți prin altoire pe portaltoi de vigoare mică și medie. În plus, trebuie să scurteze pomul după plantare la o înălțime de 50-60 de centimetri, să apeleze primăvara la un specialist în tăierile pentru formare și să păstreze pomul într-o stare optimă de sănătate.

Durata de viață a pomilor fructiferi pitici depinde foarte mult de îngrijirea pe care o primesc și de păstrarea stării lor de sănătate. Totodată, durata de viață este influențată de portaltoi, soi, factori ecologici și tehnologia de cultură.

Soiurile viguroase, altoite pe portaltoi viguroși, trăiesc 50-60 de ani și dau producții economice timp de 30-40 de ani. Soiurile de vigoare medie trăiesc 40-50 de ani, iar cele de vigoare mică, altoite pe portaltoi de vigoare slabă, trăiesc 15-20 de ani și dau producții economice timp de 10-15 ani.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU