Idei de afaceri: oi pentru carne

*Țurcana, Palas și Dorper, alternative pentru valorificare mieilor de Paște

Oile din rasele specializate pe carne par să fie și în acest an soluția pentru ca producătorii să obțină bani în plus pe kilogramul de miel. Gustul și calitatea superioară a cărnii i-au convins și pe mulți fermieri nemțeni să aleagă miei din rase specializate pe carne. Calitatea cărnii este deosebită, fără miros specific. La ciobani este o vorbă: „numai oaia slabă are mirosul specific“. Dacă animalul este bine întreținut, nu miroase, din contră are un gust foarte bun și plăcut. Carnea românească de oaie este cea mai căutată în țările arabe.

*Țurcana este „Regina Munților“!

Despre Țurcană, oierii vorbesc numai la superlativ, fiind denumită și „Regina Munților“. Nu există cioban care să nu aibă măcar câteva exemplare și din această rasă, alături de alte rase românești sau aduse din străinătate.

Mieii din rasa Țurcană ating la fătare o greutate impresionantă, care diferă între 5 și 7 kilograme. De regulă, în perioada Sărbătorilor Pascale, mieii din rasa Țurcană pot să atingă peste 40 de kilograme. Dacă mamelele lor au o dezvoltare foarte bună, atunci și mieii sunt mai mari decât cei din altă rasă și iau în greutate foarte repede. Oile din rasa Țurcană se pot metisa și cu carne, dar și cu rase de lapte. Dau metiși foarte buni. La aceste rase nu trebuie asistate animalele la fătare și nu au probleme din cauza mieilor care au greutate mare.

Cumpărătorii au început să ceară tot mai mult miei din rase specializate pe carne, cum este și rasa autohtonă Țurcana. Dacă se vând pentru reproducție, femelele din rasa Țurcană pleacă de la 1.000 de lei bucata, iar masculii pot ajunge și la 5.000 de lei.

*Rasa de carne Palas merită investiția!

Mai nou, rasa de oi Palas este pariul pentru mulți fermieri nemțeni. Când mănânci carne de miel din această rasă, nu mai are acel mult seu care să-ți dea o repulsie față de consumul de carne grasă. Acesta este motivul pentru care rasa este extrem de căutată în țară, dar mai ales în Siria și toate țările arabe. Vrem să creștem rapid acest efectiv de animale și să fim noi direct exportatori.

Rasa Palas de carne își are originea pe linie maternă în deja celebra rasă Merinos de Palas, omologată din 1960 și care poate fi considerată cea mai perfecționată rasă de oi din România. Se bate la nivel mondial cu Merinos și Ille de France.

Mieii de Palas ajung la vârsta de 150 de zile la greutatea de 38-48 kg și au un randament la sacrificare de 50%. Linia poate fi folosită pentru producerea berbecilor terminali necesari în programele de hibridare care au ca obiectiv principal obținerea de miei îngrășați, competitivi pe piața Uniunii Europene.

* Dorper a început să fie tot mai populară

Dintre rasele de oi de carne, Dorper a început să fie tot mai populară, la concurență cu linia de carne a Țurcanei românești. Crescătorii de ovine spun că această rasă merită tot efortul. Carnea de Dorper este lipsită de gustul și mirosul puternic, fiind astfel foarte apreciată de consumatori. Mai mult, nu are nici grăsimea specifică oi. Prețul pentru mielul de carne, mai ales rasa Dorper, este ceva mai mare față de cel de la Țurcană, deoarece și calitatea cărnii este una mai bună.

Dorper este o oaie albă cu negru care se limitează la cap și gât, acesta fiind modelul ideal. Petele negre, într-o măsură limitată pe corp și pe picioare, sunt permise. Părul maro din jurul ochilor, tetinele nepigmentate, alb, sub coada sau copitele albe sunt nedorite.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU