Idei de afaceri: floarea soarelui

*În Neamț, a treia cultură după porumb și grâu *România, pe primul loc în Uniunea Europeană

Cererea tot mai mare pentru uleiul de floarea soarelui i-a făcut pe fermieri să se orienteze spre această cultură. La noi în județ, floarea soarelui este cea de a treia cultură după cele de porumb și grâu, după o perioadă lungă de „prohibiție“, imediat după 1990, când floarea soarelui a reintrat în planul de culturi al fermierilor nemțeni și a ajuns acum la peste 12.000 hectare.

Floarea soarelui are un spectru larg de utilizări, putând fi folosită întreaga plantă, fiind și o bună cultură meliferă. Cererea ridicată pentru uleiul de floarea soarelui, tehnologia cultivării, care este integral mecanizată fac din floarea soarelui o excelentă idee de afaceri. Mai ales că planta este foarte bine adaptată la zona noastră de cultură.

România s-a situat în 2016 pe primul loc în Uniunea Europeană la suprafața cultivată cu floarea soarelui. În 2015 țara noastră s-a clasat tot pe primul loc în Uniunea Europeană la cultura de floarea soarelui atât la producție, cât și la suprafață, cu o recoltă totalizând 1,75 milioane de tone la un milion de hectare. La nivel mondial, cei mai mari producători de floarea soarelui sunt Ucraina, Rusia și China. România se află pe locul patru la nivel mondial, după aceste țări.

O plantă de la care se folosește aproape totul

Floarea soarelui este una dintre cele mai răspândite plante oleifere de la noi din țară. Prin industrializare se obține uleiul, iar în urma acestui proces se obțin și șroturile, care sunt utilizate în hrana animalelor. Pălăriile rămase în urma treierării și turtele de calitate inferioară rezultate în urma extragerii uleiului se folosesc ca furaje pentru animale. Turtele de calitate superioară sunt utilizate la prepararea halvalei. Floarea soarelui este o plantă cu mult polen, cultura sa este de mare ajutor apicultorilor pentru producerea mierii de albină. Din cojile semințelor se fabrică carbonat de potasiu, furfurol, dar și drojdie furajeră, plăci fibro-lemnoase, alcool etilic, bioxid de carbon lichid și lignină.

În comparație cu alte culturi oleaginoase, floarea soarelui asigură un randament maxim de ulei la o unitate de suprafață. Semințele din soiuri moderne și hibrizi conțin 50-54 % grăsimi cu proprietăți gustative și nutritive înalte.

Ulei de calitate superioară

Uleiul de floarea soarelui este folosit în mod special în alimentația oamenilor pentru că are o calitate superioară, o culoare, un gust și un miros plăcute. Este considerat unul dintre cele mai bune uleiuri vegetale, având un conținut ridicat de acizi grași nesaturați. Are un conținut scăzut de grăsimi saturate și colesterol și un conținut ridicat de vitamine E, B5, B3, B1, K, A și D.

Și semințele de floarea soarelui pot fi consumate ca atare asigurând în jur de 550 de calorii la 100 de grame consumate. Ele se folosesc și în amestecuri de semințe și fulgi pentru micul dejun, dar și în produse de patiserie și panificație.

Turtele și șroturile provenite în urma procesării plantelor sunt folosite în alimentația animalelor, la fel și cojile sau calatidiile. Floarea soarelui are și utilizări industriale, ea fiind o sursă primă pentru producerea săpunurilor, detergenților, vopselelor, cosmeticelor, articolelor de toaletă, preparatelor farmaceutice, dar și în fabricarea pesticidelor. Totodată, uleiul de floarea soarelui are proprietăți fizice similare cu cele ale carburantului diesel, așadar această plantă are și utilizări energetice.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU