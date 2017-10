Idei de afaceri: dovleacul plăcintar

Cultura dovleacului comestibil este o afacere pentru fermierii care vor să aibă recolte pe care le valorifică până toamna târziu. Foarte importante sunt soiurile de dovleac pe care le aleg, cel mai ușor de comercializat fiind dovleacul plăcintar. Dovleacul de plăcintă sau plăcintar cum mai este numit, este un aliment foarte apreciat de nutriționiștii din lumea intreaga! Bogat în peste 25 de nutrienți, acest aliment nu ar trebui să lipseasca din bucătaria noastra pe timp de toamnă și chiar de iarnă, pentru cine dorește să-l păstreze. Dovleacul placintar poate fi consumat gătit, dar și crud, în salate de fructe. Delicios și parfumat, dovleacul plăcintar poate deveni preferatul multora dintre consumatori. Folosit într-o mare varietate de rețete, acesta este extrem de hrănitor și benefic pentru sănătate. Dovleacul a ajuns la mare preț, fiind inclus în meniurile restaurantelor, fiind consumat pe toată perioada sezonului rece. Beneficiile dovleacului plăcintar Dovleacul poate fi consumat în sezonul friguros, tocmai când organismul are mai mare nevoie de nutrienții pe care îi contine. Dovleacul are un conținut ridicat în betacaroten, precursorul vitaminei A, esențiala vederii. Este utilizată de celulele retinei pentru a stimula nervii optici. În plus, dovleacul conține și zeaxantina, protectorul ochiului. Bogat în vitamine din complexul B, dar și în carbohidrați cu absorbție lentă și acizi grași omega, dovleacul devine un excelent aliment pentru sănătatea creierului și a sistemului nervos. Este indicat celor care dau examene sau traverseaza o perioadă de suprasolicitare intelectuală, dar și persoanelor cu tulburări nervoase ori de memorie, insomnie sau chiar afectiuni ale nervilor periferici. Vitamina K din dovleac este indicată celor care au probleme de sângerare, dar și persoanelor cu afecțiuni cornice ale ficatului. Prin conținutul sau băgat în nutrienți, dar și în vitamine, dovleacul plăcintar menține imunitatea în sezonul rece. Dovleacul poate fi consumat și de persoanele care suferă de diabet zaharat, conținând carbohidrați de bună calitate, cu absorbție lenta, ușor tolerați de organism. Persoanelor cu anemie este recomandat să consume atât dovleac, cât și semințe, aducând astfel organismului un aport suficient de acid folic și vitamina B12. Dovleacul reprezintă o veritabilă sursă vegetală de fier în sezonul în care legumele cu frunze verzi… nu mai cresc în gradină. Sensibil la ploile acide de vară Dovleacul plăcintar nueste sensibil la secetă, ci la ploile acide de vară. Plăcintarul, ca și cultură agricolă, nu are probleme cu bolile și dăunătorii, deci nu necesită tratamente deosebite. Semănatul se face manual, sămânța de dovleac nu are nevoie de condiții speciale pentru a răsări. Pentru o cultură reușită de dovleac plăcintar și pentru o răsărire și o dezvoltare uniformă, se fac două-trei stropiri cu stimulatori de creștere care ajută planta să fructifice mult mai bine. Costurile pentru un hectar cultivat cu dovleci sunt destul de mari, ele fiind generate de cheltuielile cu sămânța și cu lucrurile specifice acestei culturi. Recoltarea se face când dovlecii sunt uscați și pot fi luați mai bine din câmp. Pentru ca o cultură de bostani să fie rentabilă, este esențial ca fermierul să aibă propriul spațiu de depozitare, să nu fie nevoit să vindă producția, să aștpte un ptreț mai bun.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU