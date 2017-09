Idei de afaceri: cultura murelor

Prețul fructelor de pădure se menține foarte bun

Murul fără spini are fructe mai gustoase

Murele rămân o investiție profitabilă, mai ales pentru fermierii care au învățat să-și vândă recolta la un preț competitiv. Avantajul unei astfel de afaceri este că prețul la fructele de pădure se menține unul foarte bun, iar productivitatea murului asigură recolte bune chiar și ”într-un an prost”. Dacă pentru alte fructe pomicultorii români se ”bat” cu cei din Polonia, Turcia sau Olanda, în cazul murelor, cultivatorii străini nu au nicio șansă. Supermarketurile preferă fructele de pădure românești pentru că, fiind fructe perisabile, transportul se face în condiții speciale ceea ce implică costuri foarte mari. Cei de afară, ca să aducă zmeura și murul pe raft, îl aduc cu avionul, cargo. Deci costă foarte mult. Un alt argument important pentru profitabilitatea unei culturi de mur este faptul că acesta produce fructe începând din luna iunie, când se coc primile fructe, și până când dă înghețul. În plus, murul este cunoscut ca fiind foarte productiv astfel că și un an ”prost” nu îi lasă pe pomicultori fără profit. Murul, un medicament excelent Murele conțin multe vitamine și minerale, oligoelemente și substanțe active cu rol antiinflamator, antibacterian, contra îmbătrânire și anticancerigen. Murele întăresc oasele prin conținutul ridicat de calciu, fosfor și magneziu. Sunt indicate copiilor în procesele de creștere, dar și bătrânilor care au risc de demineralizare osoasă și adulților în prevenția patologiilor osoase și articulare. Murele intaresc sistemul imunitar, au un rol important în detoxifierea hepatică și previn ficatul gras, stimulează detoxiferea colonică și peristaltică intestinală. Murele ajută în lupta contra aterosclerozei, reduc stresul oxidativ și scad colesterolul rău. În medicina naturistă, fiecare parte a arbustului de mur – flori, fructe, frunze, muguri, radacina – își găsește utilizare și constituie baza unor remedii homeopatice în tratarea unor afectiuni digestive și respiratorii. Murele erau folosite ca pansament pentru rănile deschise superficiale, dar și pentru vânătăi. Murele protejează vederea precum și ochii de patologii ca glaucom sau cataractă. Murele previn anemia prin conținutul ridicat de acid folic, vitamina C și fier. Murele fără ghimpi, o alternativă Murele fără ghimpi pot fi o propunere interesantă și pentru fermierii nemțeni interesați de această afacere. Murii fără ghimpi sunt o recomandare foarte bună pentru agricultorii mai puțin experimentați în plantațiile cu arbuști fructiferi, dar și pentru cei care, din placere, în timpul liber, sunt obișnuiți să se delecteze și cu activități rustice. Murul se poate planta direct în curtea casei sau în gradină sau pe terenuri special amenajate, bine drenate, evitanduse zonele mlăștinoase. Murul fără spini face fructe deosebite, este un pic mai sensibil la ger decât murul celălalt. Soiuri recomandate: Navaho sau Chester. Dintre acestea, soiul Chester s-a dovedit a fi mai rezistent la ger, iar rezistența asta la ger depinde foarte mult și de modul în care este fertilizată planta cu azot. Murul este mult mai viguros, dacă atunci când se taie dirijați puțin tulpinile în evantai, astfel încât să fie cât mai bine luminate și plantele să nu se umbrească. Noi trebuie să avem aici cât mai mult soare care să permită fotosinteza, coacerea și colorarea fructelor.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU