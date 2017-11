Idei de afaceri: cultura de echinaceea

*Ajută la întărirea sistemului imunitar

* Mineralizează şi vitaminizează organismul

* La SCDA Secuieni, culturi protejate de echinaceea

Echinaceea este „ruda” de peste ocean a gălbenelelor și a mușețelului, o plantă medicinală cunoscută îndeosebi pentru că ajută la întărirea sistemului imunitar.

În Europa echinacea a pătruns mai întâi ca plantă care decora grădinile și parcurile, iar mai târziu a fost utilizată în terapiile naturiste. În prezent și în România sunt înființate culturi protejate de echinaceea, în vederea exploatării în medicina naturistă. La noi în județ astfel de loturi avem la SCDA Secuieni. Echinaceea preferă solurile bogate în substanțe nutritive, bine afânate și drenate din zonele însorite.

Echinaceea este o plantă perenă, nu este pretențioasă și crește în grădini, parcuri, pajşti sau în culturi organizate. Florile au aspect de margarete, cu petale de nuanțe roz pal și violet pal. Se deschid de la începutul lunii iunie până târziu în octombrie. În scop terapeutic de la echinaceea sunt recoltate părțile aeriene, care trebuie culese in perioada înfloririi, în zilele calde și însorite.

Pentru ca nu cresc în flora spontană, frunzele, florile și semințele de echinaceea nu pot fi culese pur si simplu, ci achizitionate din magazinele de specialitate. Cele mai întâlnite preparate naturiste cu Echinaceea sunt infuzia, siropul, tinctura, maceratul cu miere și catină.

*Proprietăți și beneficii pentru sănătate

Echinaceea are proprietăți imunostimulatoare, antiinflamatorii, antimicrobiene, antihistaminice, antivirale, vitaminizante și mineralizante. Preparatele cu echinaceea au acțiune pozitivă în numeroase afecțiuni ale aparatului respirator și stomacului, inflamațiilor tendoanelor și musculare și în boli bacteriene.

Preparatele cu echinacea favorizeaza formarea globulelor albe, neutralizează bacteriile și virusurile din organism, menținând sănătatea organsimului în stare bună.

Echinaceea favorizează vindecarea bolilor respiratorii, grăbește vindecarea gripei și a altor afecțiuni virale, are efecte antiseptice și inhibă dezvoltarea germenilor patogeni la nivelul căilor respiratorii suuperioare. Preparatele cu echinaceea sunt eficiente în stările de convalescență, fiind recomandate persoanelor cu imunitate scazută.

Studiile medicale moderne au demonstrat că plantele de echinacea favorizează producerea de interferon, substanța care stimulează întărirea sistemului imunitar, cu acțiune antiinfecțioasă puternică. Preparatele cu echinaceea sunt recomandate și în cazurile de slăbiciune corporală aparută din pricina oboselii și a surmenajului.

Preparatele cu echinaceea îmbunătățesc digestia și tranzitul intestinal. Acestea au acțiune stimulatoare asupra organsimului și favorizează secreția de salivă și sucuri digestive, întregul proces de transformare a alimentelor în substanțe nutritive fiind astfel ușurat.

Echinaceea favorizează vindecarea leziunilor bucale, nazale și ale aparatului genital. Preparatele cu echinaceea împiedică dezvoltarea agenților patogeni în zonele afectate. Stimulează vindecarea și regenerarea celulelor lezate.

Tratamentele naturiste cu echinaceea atenuează simptomele rinitei alergice, înlătură senzația de lacrimare a ochilor, pruit, inflamații ale mucoaselor și umflăturile faciale.

Curele cu echinaceea au efecte deosebite asupra organismului lipsit de energie si vitalitate. Cantățile impresionante de vitaminele A, C, E și sarurile minerale sunt rapid absorbite și introduse in sistem.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU