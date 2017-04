Idei de afaceri: cultura cartofilor

*Românii, pe locul IV la consumul de cartofi în UE *Un aliment sănătos, conține multe vitamine și minerale

Plantarea cartofilor se face primăvara, în perioada când a dispărut riscul unui îngheț. Cartofii preferă soluri care se drenează ușor, lutos, ușor acid, bogat în elemente nutritive, fiind necesar ca îngrășământul de bază să se completeze cu o substanță fertilizantă bogată în potasiu. Solul va trebui afânat bine în profunzime, fără a lăsa bulgări mari de pământ. Cartofii au nevoie de multă lumină, iar dacă pot fi plantați într-o zonă în care pot beneficia de lumina solară întreaga zi, atunci producția obținută va fi cu atât mai bogată.

La nivel național, Neamțul este un important cultivator de cartofi, după județele Brașov, Covasna, Harghita și Suceava. Cultivatorii de cartofi sunt încurajați să folosească sămânță românească certificată. Din păcate, în ultimii ani, cultura cartofului de sămânță a scăzut dramatic la nivel național. Excepție n-a făcut nici județul Neamț, deși, la un moment dat era declarat „zonă închisă“ pentru cultura cartofului, mai ales pentru cartoful de sămânță.

Cartoful este unul dintre cele mai consumate alimente la noi în țară. Românii consumă anual, în medie, 90 kg/cartofi pe locuitor, situându-se în Uniunea Europeană pe locul 4, după Portugalia cu 126,9, Irlanda – 118,7 și Marea Britanie – 112,4. În ultimii ani pe piața locală s-a înregistrat o scădere a consumului de cartofi.

*Conținut și efecte terapeutice

Cartoful este un produs mai bun și mai sănătos decât am crede. Consumat fiert, cartoful ne asigură 12% din necesarul zilnic recomandat de fibre și 21% de potasiu al organismului. Cartoful conține complexul de vitamine B1, B2, B3 si B6, având rolul de a transforma glucidele în energie. Mai conține și vitamina C, unul dintre cei mai puternici antioxidanți, care are efect tonifiant, anti-infecțios, mărește rezistenta vaselor sangvine, ajută la formarea globulelor roșii și reglează nivelul glicemiei și al colesterolului.

În cartofi se găsesc fier, magneziu și potasiu. Prezența fierului în organism este esențială, întrucât stimulează globulele roșii să transporte oxigenul necesar către celulele organismului. Magneziu are acțiune antidepresivă asupra psihicului, contribuie la menținerea sistemului cardio-vascular sănătos și reduce riscul de atacuri de inimă. Potasiu ajută la construirea masei musculare, previne retenția de lichide în exces, stabilizează tensiunea sângelui, ajută rinichii și inima să funcționeze în parametri normali.

* Consumat corect, nu îngrașă!

Cartoful este un aliment recomandat și celor cu tendințe de îngrășare. Este sănătos, hrănitor, energetic și nu se depune, fiind recomandat persoanelor care suferă de obezitate. Desigur, pentru a îndeplini această condiție, cartoful trebuie consumat fiert sau copt, nu prăjit!

Sucul de cartofi are puterea de a calma mucoasele digestive, fiind un puternic antispastic, diuretic și emolient. Se curăță un cartof crud de coajă, se mixează bine în blender cu 50 ml de apă și se bea dimineața pe stomacul gol.

Tot sucul de cartofi poate vindeca artrita, hepatita, constipația, litiaza biliară sau hemoroizii, iar amidonul din cartof este un antiinflamator excelent pentru bolile gastrointestinale sau în intoxicații cu substanțe toxice.

Datorită conținutului de carbohidrați, cartofii sunt destul de ușor de digerat, fiind un aliment perfect pentru copiii mici sau pentru bolnavii care întâmpină dificultăți în digerarea mâncării.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU