Idei de afaceri: cultivarea schindufului

*Fânul care a devenit plantă medicinală *„Robusta“, singurul soi românesc omologat

Schinduful este o plantă medicinală pe nedrept uitată de fermieri! O plantă tot mai căutată acum pe piața produselor naturiste. Schinduful e ușor de cultivat, fiind apreciat mai ales ca tratament adjuvant în tratarea unor afecțiuni grave. Așa că schinduful s-a transformat dintr-o plantă furajeră, cunoscută și sub denumirea de fân grecesc, în una medicinală. Fânul care a devenit plantă medicinală!

Schinduful nu este o plantă foarte pretențioasă, putând fi cultivată în aproape toată zonele agricole ale județului. O cultură pentru care se acordă o subvenție de aproape 600 euro pe hectar.

*Schinduf, efecte terapeutice

Schinduful are 3 utilizări: plantă comestibilă, medicinală și furajeră. Frunzele de schinduf se folosesc proaspete, dar și uscate și măcinate, păstrate în plicuri, gustul lor fiind iute și amărui, cu o aromă subtilă de iarbă și floare de fân. Semințele de schinduf conțin fosfor, fier, calciu, mangan, lecitină, trigonelin, colină, cumarine și mucilagii.

De-a lungul timpului, semințele de schinduf au fost folosite în scopuri medicinale, ele fiind foarte apreciate de către egipteni, greci și romani pentru proprietățile lor medicinale și culinare. Schinduful este folosit mai ales ca adjuvant digestiv. Schinduful este folosit de mamele care alăptează și nu au suficient lapte matern. Semințele sunt foarte hrănitoare, fiind administrate convalescenților, în tratamentele pentru a lua în greutate, mai ales în cazul persoanelor anorexice. Cercetări în domeniu au dovedit că semințele de schinduf pot inhiba apariția cancerului la ficat, pot reduce nivelul colesterolului din sânge și pot avea efecte antidiabetice.

*Poate fi semănat după orice cultură

Schinduful nu este pretențios față de planta premergătoare, putând fi semănat după orice cultură. Atenție, nu trebuie cultivat după plante atacate de fuzarioză, boala poate compromite cultura de schinduf!

Schinduful nu este pretențios nici față de fertilizare. Fiind o leguminoasă pentru boabe, are capacitatea de a fixa azotul atmosferic cu ajutorul bacteriilor fixatoare de azot, prezente în nodozitățile de pe rădăcină. Se recomandă administrarea fosforului sub forma de fosfați naturali, încorporați toamna sub arătură.

Sămânța utilizată pentru înființarea culturii trebuie să fie sănătoasă, să provină din loturi semincere cultivate în sistem ecologic, să fie certificată și să fie din cultura precedentă. Semănatul se execută primăvara în prima urgență, cât pământul este încă reavăn. „Robusta“ este singurul soi de schinduf înscris în „Catalogul oficial al plantelor de cultură din România“.

Combaterea buruienilor este obligatorie pentru că schinduful este sensibil la îmburuienare. În culturile de schinduf nu sunt semnalate alte boli, în afara fuzariozei. Dar nici alți dăunători care să scadă producția în mod semnificativ. Pentru fuzarioză sunt recomandate măsurile preventive, respectiv respectarea rotației culturii și utilizarea unui material semincer sănătos.

Recoltarea începe când păstăile s-au îngălbenit, întârzierea poate duce la scuturarea semințelor. Se poate cosi manual sau cu cositoarea pentru fân, plantele fiind lăsate să se usuce în brazde, după care se treieră cu combina. Se poate recolta și direct cu combina universală. Pentru a evita scuturarea semințelor este recomandat ca recoltarea să se realizeze dimineața, pe rouă.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU