Idei de afaceri: creșterea vacilor „Bălțata românească”

*Cea mai numeroasă rasă de bovine din România

*Are însușiri deosebite, crescută pentru lapte și carne

*Vită potrivită pentru ferme și gospodării

„Bălţata românească” este o rasă de vaci autohtonă, obținută din încrucișarea taurinelor „Sura de stepa transilvaneană” cu „Simmental” adus din import, rasă care a fost recunoscută și înregistrată în anul 1959. Rasa „Bălțata românească” are însușiri deosebite, fiind crescută pentru producția de lapte, dar și pentru producția de carne. În zilele noastre, „Bălțata românească” este cea mai numeroasă rasă de vaci din România, din punctul de vedere al efectivelor din fermele zootehnice și din gospodăriile populației.

Culoarea vacilor „Bălțata românească” este alb-roșcat. Capul, partea de la genunchi până la copite, este aproape întotdeauna de culoare albă. Sunt admise și exemplarele cu pigmenți în zona capului, care nu trebuie considerate defecte, deoarece sunt trăsături moștenite pe linie maternă.Trunchiul animalelor este trapezoidal sau dreptunghiular, fiind lung si larg la exemplarele foarte reușite. Animalul are membrele puternice, drepte și foarte bine dezvoltate, iar muschii sunt foarte bine dezvoltați, pielea este de calitate foarte bună, densă și groasă. Temperamentul vacilor „Bălțata românească” este domol, animalele sunt liniștite, blânde și răbdătoare, fiind înzestrate cu bune reflexe condiționate.

*Producții bune de lapte și de carne

„Bălțata românească” este o rasa crescută pentru productia de lapte si carne, potrivită pentru ferme și gospodării. O vacă „Bălțata românească” produce , anual, 3000 litri de lapte, cu 4% grasime si 3.45% proteine. Laptele este foarte potrivit pentru producția de branză de bună calitate. Vaca „Bălțata românească” atinge 60-65% din producția de lapte în timpul primei lactații, dar cea mai mare producție de lapte o atinge în timpul celei de-a șasea lactații. Rata de muls mecanic este destul de redusă, doar 66-77% dintre vaci se pot adapta mulsului mecanic.

Încrucișarea cu rasa „Holstein roșiatică” a dus la o îmbunătățire a producției de lapte, ridicarea nivelului de proteine și de grăsimi în lapte, precocitatea producției de lapte.

Producția de carne este una remarcabilă! Carnea este de bună calitate, are un gust excelent, este suculentă, reține apa, fiind consistentă, de aceea este și foarte apreciată. Din multe puncte de vedere, este comparabilă cu carnea bovinelor specializate pentru carne, având chiar caracteristici superioare. Rasa „Bălțata românească” este bună pentru îngrășatul intensiv, ajungând să câștige între 900-1300 grame pe zi, în timp ce taurii tineri căștigă 500 de grame pe zi în timpul primului an de viață.

* Creșterea și îngrijirea vacilor „Bălțata românească”

Vaca „Bălțata româneasca” este o rasa rezistentă la mediul inconjurator, cele mai bune rezultate se văd in zonele de campie și de deal, cele cu clima continentală. Căldura are un impact negativ asupra productiei de lapte, apetitul vacilor scade, prin urmare scade și productia de lapte. Ca tip de alimentație, este potrivit ca vara să pască iarba, iar iarna să consume fân dur și voluminos.

Bovinele din rasa „Bălțata românească” sunt ușor de întreținut, rezistente la condițiile grele de viață și pentru perioade scurte, chiar la o nutriție mai săracă.

Reproducerea la rasa „Bălțata românească” este târzie, prima fătare apare la 30-33 luni, cu 20-30% mai târziu față de alte rase. Vițeii cântăresc 38-40 kilograme la fătare.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU