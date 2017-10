Idei de afaceri: creșterea porcilor „Bazna”

*Carne gustoasă, cu strat generos de slănină

*Subvenții suplimentare, bonus 10 puncte la proiectele europene

Porcul din rasa „Bazna” are o carne gustoasă, dar și un strat generos de slănină. Despre carnea porcului de Bazna, se spune că este unică. Este o carne suculentă, marmorată, fragedă, aromată, are consistenţă. Și, cu toate acestea, fermierii și gospodarii nu se înghesuie să crească porci „Bazna”. Interesul este mic mai ales din partea crescătoriilor care știu că rasa dă mai multă grăsime, iar un kilogram de grăsime se obţine cu un cost dublu faţă de un kilogram de carne. Deși nu trebuie să uităm că strămoşii noștri, consumau aproape zilnic slănină şi unsoare de la aceşti porci şi nu aveau colesterolul atât de mare, cum se întâmpla astăzi când toata lumea consumă produse cu cât mai puţine grăsimi.

Din păcate, tocmai grăsimea multă a dus la dispariția acestei rase românești din crescătorii, fiind înlocuită de porcii de carne, mai rentabili. După 1990 au început să fie promovate alte rase, Pietrain, Marele Alb sau Duroc, pe care crescătorii le-au încrucișat cu Bazna. Au rezultat nişte exemplare foarte aspectoase, dar cu timpul, prin încrucișarea cu aceşti porci de carne aproape a dispărut rasa mixtă de Bazna.

Acum se încearcă salvarea rasei „Bazna”, motiv pentru care se dau subvenții suplimentare 176 euro/cap de animal și de un bonus de 10 puncte la proiectele europene. Investițiile pe bani europeni pentru creșterea porcilor din rasa „Bzana” pornesc de la 500.000 și pot ajunge până la 2,5 milioane euro.

*Porcul din rasa „Bazna” este ușor de crescut

Rasa de porci „Bazna” este puţin pretenţioasă şi se adaptează uşor la orice condiţii și poate fi crescut în coteţ sau în libertate. Poate fi hrănit doar cu verdeaţă şi porumb, nu necesită cheltuieli cu hrana, aşa cum solicită porcul crescut în sistem industrial. Li se poate da cam tot ce se găsește verde prin grădină, de la mazăre la lucernă. Pot consuma ghindă sau jir dacă au posibilitatea. Sau acele păstăi care se formează în salcâm după îi cad florile. Mere zdrobite sau pere.

Porcul Bazna este rezistent la condițiile mai puțin favorabile de climă, suportă bine atât căldura cât și frigul. În plus calitatea cărnii crește odată cu greutatea porcului în comparație ca la alte rase unde ideal ar fi ca sacrificarea să se facă la 110-120 de kilograme. Acum, prețul purceilor din rasa „Bazna” a ajuns să fie dublu față de rasele mai comune.

*Pe piață se vând falși porci „Bazna”

În târguri se vând porci care sunt prezentați pe nedrept a fi „Bazna”! Deși arată ca un porc din rasa „Bazna”, cei care se vinde acolo sunt majoritatea porci din rasa străină Hampshire. Seamănă, dar la calitate, e altă poveste. Motiv pentru care prezentăm câteva detalii care ar putea face difereța. Culoarea caracteristică rasei este neagră, cu un brâu alb care înconjoară trunchiul, cuprinzând și membrele anterioare. Urechile nu trebuie să fie purtate în sus, ci în jos fiind paralele cu râtul, membrele sunt puternice și animalele au o bună mobilitate. Carnea nu trebuie să fie fermă, ci grăsimea trebuie să “joace”.

Rasa românească de porc „Bazna” s-a format în urma unor încrucișări nedirijate între scroafe de rasă Mangalița și vieri de rasă Berk, începând din anul 1872, în localitatea Bazna, din Transilvania. Rasa „Bazna” a fost recunoscută oficial ca rasă de sine stătătoare în anul 1948, după care s-au înființat câteva nuclee de selecție. Prolificitatea rasei este bună.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU