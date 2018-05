Idei de afaceri: creșetera puilor

*Dilema unora: cloșca sau incubatorul

*Fermierii zic: e mai rentabil incubatorul!

Obținerea puilor de o zi sau a bobocilor de rață este una dintre activitățile care, deși par simple la prima vedere, ascund numeroase capcane. Dacă știi cum să treci cu bine peste ele, afacerea devine foarte profitabilă. Crescătorii cu experiență spun că adesea se poate întâmpla ceva neașteptat, care să dea peste cap clocitul găinii sau incubația ouălor puse în incubator. De aici apare și dilema fermierilor: care este cea mai bună metodă de incubație: cloșca sau incubatorul?

*La incubator se pot cloci mai multe ouă

Incubatorul, spre deosebire de cloșcă, vine cu o serie de avantaje. La un incubator poți să pui 60 de ouă, iar la o cloșcă mult mai puține. În plus, această metodă vă permite să obțineți pui timpurii cu care puteți ieși pe piață mai devreme, la un preț mai bun dacă vreți să îi comercializați. Puii de la incubator sunt și mai feriți de boli și de paraziți întrucât nu intră în contact cu mediul înconjurător sau cu alte păsări. Perioada de eclozare a ouălor este aceeași atât în cazul utilizării unui incubator, cât și în cazul utilizării unei cloști. Este mai rentabil incubatorul!

Avantajele incubatorului sunt cantitatea mai mare, procentul de eclozare mai mare. Un dezavantaj ar fi timpul, una e să stai să întorci în fiecare zi ouăle și alta e să stai să te uiți la cloșcă și atât. Un incubator bun trebuie să păstreze aceeași temperatură în toate punctele sale aflate la același nivel, fără diferențe termice. Aparatul trebuie să păstreze umiditatea normală și, pentru a fi rentabil, să nu consume mult curent. Cel mai mare pericol în cazul incubatoarelor este o pană de curent care poate întrerupe procesul de clocire a ouălor.

*Alegerea găinii pentru clocit

Clocirea ouălor de către cloșcă este metoda cea mai la îndemână întrucât nu presupune o investiție specială pentru obținerea puilor. Mai mult, se spune că puii obținuți prin metoda tradițională sunt mai rezistenți, însă acest lucru este dificil de probat.

Alegerea găinii care va cloci este o provocare în sine. Trebuie să selectați acea găină liniștită, imediat ce dă semne de clocire. În primele zile, cloșca trebuie verificată, punând sub ea un ou vechi pentru probă. Când găina a căzut cu adevărat cloșcă, adică nu se mai ouă, doarme și noaptea în cuibar, de unde se ridică foarte rar, se pun sub ea ouăle de clocit. Dacă numărul de ouă puse sub cloșcă este prea mare, aceasta le poate strivi sau îi este greu să le întoarcă pe toate sau să le acopere, așa că aceste ouă se vor răci și embrionii vor pieri. Cloșca își aranjează singură ouăle, în 24 de ore ea își va întoarce ouăle de 8 ori.

Cele mai bune cloști se spune că sunt curcile, care clocesc de mai multe ori pe an, scot foarte bine, mai ales, puii de gaină, pe care îi îngrijesc bine în creșterea naturală. Rațele, de regulă, nu clocesc, cu excepția rațelor leșești, iar gâștele din rasa chineză clocesc mai slab.

Cuibarul unde va sta cloșca trebuie să fie în semiîntuneric și răcoros, un loc unde cloșca să nu fie deranjată. Camera va fi bine aerisistă, dar fără a se face curent. Dacă avem un cuibar mai înalt, sub el se va pune un strat de iarbă care, pentru a umezi aerul, se va mai uda din când în când.

Pe vreme mai rece, cloșca se va ține într-o încăpere călduroasă, închisă, dar nu lângă sobă. Dacă este loc, lângă cuibar se poate pune o ladă cu cenușă unde cloșca să se scalde, acesta fiind și un mijloc de a lupta cu paraziții.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU