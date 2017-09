Idei de afaceri: cireșele de pământ

Puţini ştiu de existenţa cireşelor de pământ , deși au fost cultivate din cele mai vechi timpuri. Erau fructele care se găseau la curtea regală, care au supravieţuit trecerii timpului şi au trecut prin mai multe țări. Cireşele de pământ au ajuns şi la noi în județ, la Bălțătești. Această plantă este cunoscută și ca lampadarul chinezesc, după forma invelișului, dar și sub numele de cătină incașă. Spre deosebire de cireşele normale, cireșele de pământ cresc în tufişuri şi nu au nevoie de îngrijiri foarte speciale pentru a se dezvolta. Sunt de culoare galbenă şi conţin foarte multe vitamine. De la vitamina C, vitamina B până la zaharuri și substanțe amare precum fisolina, solanina, alcaloizi, polifenoli, melatonină şi carotenoide. Până şi uilizarea este una diversă. Poate fi folosită în bucătărie atât ca fruct, cât şi ca legumă. Fie că sunt consumate în stare crudă în salate şi garnituri, fie că sunt folosite în compoturi, dulceţuri sau supe , cireşele de pământ sunt o încântare pentru papilele gustative. Cultură de nișă, cu profit sigur Cireșele de pământ o productivitate uimitoare, aproape la fiecare frunză din tufă se dezvoltă câte un fruct. Este o plantă care se seamănă anual. Se plantează la 1,5 metri distanță între plante și are nevoie de susținere. Cultura are rezistenţă deosebită la boli, așa că nu necesită îngrijiri speciale, tufele de cireșe de pământ nu se stropesc, trebuie doar să fie legate ramurile, fructele putrezesc dacă ajung pe pământ. Pentru a se putea realiza polenizare, este nevoie de cel puțin două plante. Pentru cultura cireșelor de pământ sunt indicate răsadurile, care se plantează pe la sfărșitul lunii aprilie sau chiar în luna mai dacă temperaturile sunt destul de mici. Coacerea fructelor are loc după 80 de zile de la plantare. Cultura de cireșe de pământ este destulă de rezistentă la boli și dăunători , chiar și în aceste condiții asigurând o productivitate ridicată. Fructele, odată ajunse la maturitate, se pot păstra în lampioanele lor mult timp, dacă sunt ținute într-un loc răcoros. Pentru o cocere uniformă, e bine ca recoltarea cireșelor de pământ să se facă aproape de venirea iernii. Atunci capătă gustul cel mai bun. Cireșele de pământ: medicament și aliment Cireșele de pământ au proprietăți antiinflamatoare, diuretice, combate febra și contribuie la eliminarea expectorațiilor. Prin conținutul bogat de vitamina C, cireșele de pământ contribuie la întărirea sistemului imunitar. În trecut erau folosite pentru tratarea afecțiunilor urinare, biliare și a afecțiunilor pielii. Cătina incașilor, cum mai sunt cunoscute cireșele de pământ, poate fi folosită cu efecte benefice în prioadele de convalescență, având un puternic efect tonic și revigorant. Cireșele de pământ au început să se bucure de un succes deosebit în bucătăria românească, fiind folosite pentru compot și dulceață. Fructele lăsate la uscat sunt foarte bune pentru ceai. Cireașa de pământ poate fi consumată crudă sau preparată, dar poate fi utilizată ca fruct ori ca legumă. Crudă, cireașa de pământ se consumă ca atare, ca garnitură la alte alimente, în salate de fructe ori legume sau pentru decorarea altor preparate. Gătite, cireșele de pământ se pot adăuga în supe, sosuri ori poate fi conservate sub formă de gem, dulceață ori compot. Conținutul mare de pectină, recomandă cireșele de pământ pentru prepararea gemurilor și marmeladelor.