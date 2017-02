Idei de afaceri: cartoful de sămânță

*Județul Neamț, „zonă închisă” pentru această cultură

* 4 cultivatori nemțeni pentru suprafața totală de 27 hectare!

*Sprijinul cuplat, foarte tentatnt pentru fermieri!

*De anul viitor, scăderea va fi drastică: de la 24.000 la 1.200 euro/ha

Cultura cartofului de sămânță a adus fermierilor un record la plata sprijinului cuplat: 24.000 euro/ha, cuantum aferent anului 2015 și plătit anul trecut. Acest lucru, spre marea nemulțumire a producătorilor de cartofi de sămânță din zonele tradiționale pentru această cultură.

Pentru 2015 s-a aprobat o suprafață pentru cartoful de sămânță de 960 de hectare la nivel național. Acest plafon a fost agreat de Ministerul Agriculturii, cu respectarea normelor europene care prevedeau să se țină cont de istoricul culturii cartofului de sămânță. Teoretic, atunci s-au aprobat aproape 900 de euro/ha. În final, eligibile la plată au fost doar 34 ha din cele 960 ha, respectând toate criteriile impuse, iar suma alocată pentru hectarele inițiale s-a împărțit doar la cele 34 de hectare. De aici și subvenția record de 24.000 euro/ha.

*Plafon de producție nerealist, imposibil de atins!

Diminuarea drastică a suprafețelor eligibile pentru sprijinul cuplat la cartoful de sămânță a condus la subvenția de 24.000 euro/ha, care a pus „gaz pe foc”, a nemulțumit pe foarte mulți cultivatori. Printre ei și Vasile Pop Silaghi, patronul firmei Business Agro Consulting SRL Piatra Neamţ și președintele Asociației Cultivatorilor de Cartofi „Matei Berindei”- Moldova. ”În condiții de secetă, deși am obținut 18 tone/ha, pentru minusul de 2,2 tone nu am fost eligibil pentru a primi sprijinul cuplat. Am avut înființate 14 hectare de cartof cu sămânță”, declara atunci Vasile Pop Silaghi.

Adevărul e că plafonul de producție a fost gândit nejudicios, nu este realist, imposibil de atins, mai ales la vreme de secetă. În condițiile în care tehnologia de producere a cartofului pentru sămânță este mult diferită față de cea a cartofului pentru consum sau pentru industrializare.

La ora actuală, în Neamț se cultivă doar 27 hectare de cartofi pentru sămânță, suprafața care se împarte la 4 cultoivatori: Business Agro Consulting SRL Piatra Neamţ, TCE 3 Brazi, Tehnoind Ghigoieși și fostul IAS Dumbrava-Timișești.

*Situația se va reglementa abia de anul viitor!

Situația va revini la normal, sprijinul cuplat la cartoful de sămânță fiind estimat la 1.200 euro/ha. Dar care se va plăti abia de anul viitor. ”Pentru 2017, situația rămâne neschimbată în privința producțiilor medii impuse, de peste 20 tone/ha. Producția am realizat-o, condiția este ca să și vând cantitatea impusă. La nivel național, pentru sprijinul cuplat la cartoful de sămânță suprafața este 695 ha. Pentru 2017 producția medie a fost coborâtă la 15 tone/ha, dar plățile pentru această subvenție se vor face anul viitor. Această schimbare are menirea de a încuraja cultivatorii de cartofi de sămânță, să venim pe piață cu sămânță autohtonă”, a declarat Vasile Pop Silaghi.

Subvenții record s-au alocat și pentru cartofii timpurii și pentru industrializare, în sumă de 11.000 euro/ha, sumă aferentă sprijinului din 2015. Pentru a mai „tempara” situația, anul trecut s-a diminuat suprafața de la 30.000 ha la 3000 ha, ca să nu mai apară astfel de recorduri. S-a pus și condiția ca sprijinul cuplat la cartofii timpurii și pentru industrializare să nu-l depășească pe cel de la cartoful de sămânță.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU