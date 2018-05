HANGU, una dintre cele mai mari și mai frumoase comune din zona montană

*Deviza primarului Gavril Lupu: ”Sunt permanent preocupat să schimb fața comunei Hangu, să-i dau un aspect modern și plăcut, iar oamenilor, mulțumirea sufletească pe care au învestit-o în noi”

*În derulare, mai multe investiții de interes public

Reporter: Sunteți primarul uneia dintre cele mai mari și mai frumoase comune din zona montană nemțeană. Asta presupune responsabilitate sporită, viziune și multă pricepere în gospodărirea resuselor de care dispune comunitatea. În plus, este nevoie de un spirit întreprinzător pentru atragerea de fonduri necesare realizării de investiții menite a ridica nivelul de confort și civilizație atât de necesar și într-o comunitate rurală. Reușiți cu prisosință toate aceste deziderate. Care este secretul?

Gavril Lupu: Sigur, realizările sun posibile numai având alături executivul primăriei și legislativul local. Sunt permanent preocupat să schimb fața comunei Hangu, să-i dau un aspect modern și plăcut, iar oamenilor, mulțumirea sufletească pe care au învestit-o în noi. Pentru asta încă mai trebuie foarte mult de muncit la infrastructură.

Rep.: Vorbiți-ne mai în detaliu despre atmosefera din primărie, despre colaborarea dintre legislativ și executiv, despre colucrarea cu întreaga comunitate, în toată această perioadă.

G.L.: Relațiile sunt foarte bune. Dacă toate proiectele propuse pentru a obține finanțare au fost aprobate în consiliu și susținute de toți cei implicați, înseamnă că lucrurile sunt pe făgașul normal. La noi așa se întâmplă. De aceea eu sunt foarte mulțumit și cred în continuare într-o colaborare excelentă. Suntem toți de aceeași parte a baricadei și lucrăm ca o echipă bine închegată. Asta ne asigură succesul pe termen scurt și lung. Totul în interesul locuitorilor comunității noastre!

Rep.: De-a lungul anilor, în comuna Hangu au fost realizate multe investiții de amploare, de reală utilitate publică. Depre care doriți să ne vorbiți acum?

G.L.: Pentru început vreau să mă refer la ce am făcut pentru amenajarea centrului civic al comunei Hangu. Am încheiat prima etapă anul trecut și acum se află în derulare a doua etapă. Aceasta constă în asfaltarea drumurilor către școală și spre grădiniță. Urmează amenajarea de spații verzi, plantare de arbori ornamentali, plantarea unor bănci, un fel de zonă de agrement pentru oamenii din zonă și elevii școlii. Acest proiect este în procedura de achiziție publică. Valoarea întregului proiect este în jur de 24 miliarde lei vechi. Pentru finalizarea centrului civic mai avem în proiect construirea unui dispensar uman, în vecinătatea sediului grădiniței. Centrul civic, însă, va fi realizat în sfârșit o dată cu reasfaltarea drumului, care deși asfaltat cu ani în urmă trebuie adus la nivelul unei căi de acces moderne.

Rep.: Cu drumurile cum o scoateți la capăt? Cu asfaltarea lor vreau să zic…

G.L.: Un alt proiect de importanță majoră pentru comunitate este cel privind continuarea asfaltării celor două drumuri, până la capătul acestora cu realizarea a câteva poduri mari, cele din punctele Sasu și Floroaia și cel din zona Audia. Va fi ceva mai dificil pentru că este o zonă cu alunecare de teren, pentru care vor fi necesare forări la adâncime 15-16 metri. Pentru această lucrare am semnat deja contractul cu Ministerul Dezvoltării, aflându-ne în procedurile de întocmirea proiectului și scoaterea la licitație a proiectării și lucrării. De asemenea am scos la licitație drumul sătesc din Grozăvești, care coboară spre lac și trece pe la biserica din sat. Legat de drumuri, trebuie să spun că mai avem un obiectiv ce presupune modernizare drumuri sătești, prin asfaltare, cum este acela din Ruginești, vreo 450 de metri, plus un drum de la Căminul Cultural până la releu, și un altul la Chirițeni. Acestea sunt finanțate din bugetul local.

Rep.: Fondurile europene au venit în comuna Hangu imediat ce li s-a dat undă verde în drumul lor spre comunitățile rurale. Acum în ce se vor materializa finanțările europene, dar și cele naționale?

G.L.: O altă investiție este cea care vizează reabilitarea căminului cultural de la Buhalnița, care se va executa prin fonduri europene. Deja se lucrează, licitația fiind adjudecată. Apoi, mai avem un bloc de locuințe cu 16 apartamente prin ANL, acum lucrându-se la un sediu al ISU, care presupune o abatere de la proiectul inițial.

Rep.: Sisteme integrate de apă și canal au fost realizate în cumuna Hangu. Cu bani europeni, de la bugetul de stat, dar și din resurse locale. Acum spre ce aveți îndreptată atenția în acest domneniu, ce investiții aveți prinse în plan?

G.L.: Comuna noastră este foarte întinsă după cum se știe, așa că mai avem de realizat o extindere de apă la Boboteni, care cuprinde și vreo 30-40 de locuințe. Aici captăm niște izvoare puternice, surplusul de apă fiind trimis în sistemul de alimentare cu apă al comunei Hangu. Cum s-ar spune, împușcăm doi iepuri dintr-odată.

Rep.: Alte preocupări investiționale?

G.L.: Avem în programul primăriei și unele lucrări mai mici, cum ar fi acoperișul de la Dispensarul Buhalnița, unde am schimbat și tâmplăria, apoi, am făcut gard nou la Școala Buhalnița și urmează să reînnoim gardul și la Școala Boboteni. Revenind la centrul comunei avem de realizat împrejmuirea Căminului Cultural Hangu, precum și realizarea unor magazii de materiale și pentru depozitarea lemnelor la această instituție. Totodată, în programul de întreținere a unor obiective realizate cu ani în urmă se află realizarea izolației termice la un rezervor de apă de 200 mc de apă. Și ar mai fi captare de izvoare la Chirițeni și Buhalnița și unele reparații la Școala Hangu.

Într-o comunitate, ca de altfel în orice gospodărie, ai mereu ceva de făcut. Este important ca într-o comunitate oamenii să aibă apă, canalizare și asfalt. Și toate astea până la nivelul fiecărei gospodării. Când toate astea sunt rezolvate, se cheamă că poți să fii liniștit. Un răgaz pe termen scurt, pentru că „patina timpului își lasă amprenta pe construcțiile realizate, așa că iarăși trebuie s-o iei de la căpat să dai fața care se cuvine lucrurilor.

Rep.: Rețeau de învățământ și viața culturală v-au fost mereu în atenție. Ce aveți acum în program?

G.L.: În continuare, nutrim dorința de a crea condiții moderne pentru copiii comunei și de asigurarea condițiilor unui învățământ civilizat, care nu-i posibil fără investiții permanente în acest sector. Vorbind despre infrastructură, indiferent de domeniul la care o raportăm, pot să spun că am rezolvat baza materială pentru sport, sală modernă și un teren pe măsură și pentru cultură, cămin cultural și bibliotecă. Biblioteca de la noi este o instituție etalon, sportul a luat amploare, iar învățământul a obținut un loc fruntaș la nivel național, la matematică, prin elevul olimpic Cristian Radu.

Rep.: Spre finalul discuției noaste observ că un of tot aveți, vi se citește pe chip…

G.L.: Dacă n-ar fi birocrația asta, multe s-ar putea face. Nu doresc la nimeni să se lovească de acest fenomen. Eu de asta nu permit ca omul când vine cu probleme la Primăria Hangu să stea pe la uși. Dacă este legal trebuie servit urgent, dacă nu omului trebuie să i se explice civilizat pentru a înțelege situația. Salariatul primăriei trebuie să fie mereu atenți cu omul care le trece pragul.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU