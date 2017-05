Haideți în baza hipică, duminică se deschide sezonul competițional

Duminică va fi zi de sărbătoare pentru hipismul din municipiul Piatra Neamț, deoarece în baza hipică „Virgil Bărbuceanu“ va avea loc deschiderea oficială a sezonului competițional 2017. Inițial, deschiderea sezonului oficial trebuia să aibă loc pe data de 30 aprilie, însă organizatorii au amânat cu o săptămână din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Acest eveniment va fi marcat printr-un spectacol ecvestru și artistic, pregătit și organizat de Clubul Sportiv Ecvestru Piatra Neamț. Cu această ocazie se va organiza un concurs demonstrativ de sărituri peste obstacole și dresaj, susținut de sportivi de la cluburile Ecvestru Piatra Neamț, Romsilva Târgu Neamț și Frații Jderi, acesta din urmă fiind un club din Târgu Neamț, dar ai cărui sportivi se pregătesc la Roman. Clubul este condus de Ionuț Leonte, care este și medic veterinar în zona municipiului Roman, iar la deschiderea sezonului competițional de la Piatra Neamț, Frații Jderi va fi prezent cu 5 cai și cu sportivii Rareș Olaru, Raluca Bran și Luca Andrieș. Romsilva Târgu Neamț, condus de Grădinaru Leonte, vine la Piatra Neamț cu 4 cai, iar clubul gazdă, Ecvestru, va avea 3 cai și va fi reprezentat de sportivii Lucian Aprofirei, Alexandru Melinte și Oriana Chelariu.

Sărbătoarea ecvestră din baza hipică are și un caracter artistic deoarece în pauza dintre demonstrațiile de călărie, o trupă tânără din Piatra Neamț, Trupa de Piatra Neamț, și tânăra solistă Teodora Sava vor încânta publicul cu mai multe programe artistice. Față de anii precedenți, organizatorii au decis ca toate activitățile care marchează deschiderea sezonului competițional să aibă loc pe un singur teren, cel de antrenament, activitatea în bază începe în jurul orei 10.30, iar deschiderea oficială va avea loc în jurul orei 11. Pe lângă programele sportive și artistice, duminică, 4 dintre sportivii care anul trecut au urmat cursurile școlii de echitație vor susține proba practică, după ce astăzi o vor susține pe cea teoretică. Sportivii pietreni care vor da acest examen sunt Oriana Chelariu, Diana Aprofirei, Ioana Grădinaru și Teona Constantinescu, iar la final vor primi diplomele de absolvire și carnetele de sportivi, care le permit să participe la concursurile naționale.

Organizatorii au invitat la acest eveniment autorități locale și județene, sponsori și apropiați ai hipismului din județul Neamț și, pentru a promova cât mai bine sărbătoarea din baza hipică, astăzi, pe principalele artere din oraș, începând cu ora 16.30, va avea loc o paradă cu trăsura. „Am amânat deschiderea cu o săptămână pentru că vremea nu ne-a permis atunci, dar nu este târziu. Sperăm ca duminică să avem parte de vreme frumoasă, iar pe această cale invităm în baza hipică cât mai mulți pietreni și iubitori ai acestui sport. Ne așteaptă și în 2017 un an bogat în competiții de nivel național și vrem să marcăm sezonul competițional așa cum se cuvine și așa cum ne-am obișnuit prietenii. Va fi un spectacol sportiv și artistic, sperăm noi de înaltă ținută, iar o parte dintre sportivi vor susține proba practică, după ce au urmat cursurile de călărie. Inițial, acest examen avea loc la finalul cursurilor, dar l-am amânat pentru că în 2016, cursurile de călărie s-au terminat destul de târziu, tocmai în octombrie. Așteptăm așadar cât mai mulți oameni în baza hipică, am invitat și autorități locale și județene și sperăm ca și acestea să fie alături de noi“, a declarat Costache Lupu, președintele Clubului Sportiv Ecvestru.

Sărbătoarea din vecinătatea Ștrandului Tineretului se va încheia în jurul orei 13.

Primele concursuri hipice de la Piatra Neamț vor avea loc în perioada 112-18 iunie, Cupa Fermierului, aflată la prima ediție, și Cupa Municipiului Piatra Neamț, ajunsă la ediția cu numărul 20. Cupa Municipiului are premii totale de 30 de mii de lei, Cupa Fermierului pune în joc premii de 25 de mii de lei, iar probele din cele două competiții se vor desfășura concomitent.

Problema istorică a terenului

Clubul Ecvestru Piatra Neamț a primit o veste frumoasă la începutul anului din partea unui sponsor, care a promis că va construi un manej acoperit în baza hipică, un vis de 30 de ani a celor care conduc activitatea hipică din județ. Însă sponsorul a pus o singură condiție, și anume ca terenul pe care se va construi manejul să aparțină clubului Ecvestru. Însă din păcate, din 2000 încoace, eterna problemă a terenului din baza hipică nu a fost rezolvată nici până acum de autoritățile locale. Situația e mai complicată, dar poate avea o sfârșit simplu, dacă primarul Dragoș Chitic, așa cum a promis inițial, va lua o decizie concretă cât mai repede. Din păcate, edilul pietrean nu a dat nici până astăzi un răspuns, iar lucrările la manej nu pot începe pentru că nu se știe al cui este terenul. El a revenit societății Perla Invest, care se află în insolvență, și care are mai multe datorii, inclusiv către Primăria Piatra Neamț. În contul datoriei, a fost cedat terenul din bază, iar Primăria ar trebui să îl dea domeniului public, ceea ce nu s-a întâmplat nici până acum, spre dezamăgirea președintelui Costache Lupu. „Avem o șansă de a avea un manej, cu dimensiuni standard, 40 pe 20 metri, dar nu îl putem construi din cauza eternei probleme a terenului. După ce am câștigat în instanță mai multe procese, nu înțeleg de ce nu s-a luat încă o hotărâre. Primarul Chitic ne-a promis că dacă se rezolvă problema ne va ajuta, problema s-a rezolvat, dar el nu s-a ținut de cuvânt. Am încercat în ultima vreme să iau legătura cu el, dar tot mă amână, ba că nu are timp, ba că vino mâine, acum am înțeles că e într-un miniconcediu, de două luni nu am mai vorbit cu el. Până nu dă OK-ul Primăria, sponsorul nu se apucă de lucrări, și e păcat. Dar sperăm să rezolvăm cât mai repede această problemă și să ne bucurăm de un manej modern, care să ne permită să facem antrenamente și pe timp de iarnă“, a conchis președintele Costache Lupu.