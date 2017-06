Grupă dificilă pentru juniorii U15 de la LPS la turneul final

Fotbaliștii juniori sub 15 ani de la LPS Piatra Neamț vor evolua, începând de astăzi și până luni, la turneul final al campionatului național, rezervat acestei categorii de vârstă, care va fi găzduit de baza sportivă Coresi din capitală. Elevii antrenorilor Gabriel Rădulescu și Răzvan Lupu vor avea o misiune foarte grea la competiția din capitală, acolo unde vor întâlni 3 formații foarte puternice, care aparțin unor cluburi sau academii specializate în primul rând pe formarea și crearea de jucători către fotbalul de mare performanță. În consecință, juniorii pietreni vor lupta în capitală cu două echipe gazdă, Dinamo București și ACS Regal Sport București și cu puternica formație a Academiei Hagi, FC Viitorul Constanța.

Pe lângă numele grele pe care le va întâlni la turneul din capitală, trupa pietreană mai are un handicap la această competiție, în sensul în care nu se va putea baza pe 2 jucători exponențiali din lot, fundașul Matei Ilie și mijlocașul Marius Matei. Cei 2 au fost convocați la naționala sub 15 a României, care în aceste zile participă la turneu amical internațional, la Budapesta, în Ungaria.

„Îmi pare rău că federația nu s-a gândit la competițiile de juniori și a suprapus meciurile echipei naționale cu jocurile de la turneul final. Nu puteam să nu îi las pe cei 2 jucători la lotul național, este o mare realizare pentru ei și mă bucur de asta, dar ne vor lipsi enorm la turneul din capitală. Ilie și Matei sunt 2 jucători de bază în angrenajul echipei noaste și ne va fi foarte greu fără ei, dar sper ca ceilalți care vor intra pe teren să îi suplinească cu brio“, a declarat profesorul Gabriel Rădulescu.

Juniorii pietreni de la LPS au ajuns la turneul final după ce au câștigat turneul zonal 1, unde au fost gazde și unde au depășit în finală pe Atletico Vaslui cu 3-0, după dubla lui Năstasă și reușita lui Vâlea. Juniorii de la Viitorul Constanța au câștigat turneul zonal cu numărul 2, după ce au obținut victorii la scor în grupă, iar în finală au depășit cu 10-0 pe Dacia Unirea Brăila. Echipa de U15 de la Dinamo a ajuns și ea în ultimul act, după ce s-a impus la turneul zonal 4, depășind în ultimul act cu 3-1 pe Petrolul Ploiești. În fine, ACS Regal Sport este un club din București, aparține de clubul spaniol Atletico Madrid, este specializat doar pe echipe de juniori și a ajuns la turneul final după ce a câștigat turneul zonal cu numărul 3, depășind în finală cu 9-0 pe Dunărea Călărași.

„Este o grupă foarte, foarte grea, mai greu de atât nici nu se putea. Ne gândim în primul rând la Academia Hagi, care știm cu toții ce rezultate are la nivel de juniori, și care are în componență cei mai buni fotbaliști din țară, iar rezultatele de la turneul zonal sunt edificatoare, victorii de la 10-0 în sus. De asemenea, Dinamo București, un club cu tradiție la nivel de copii și juniori, care de-a lungul anilor a cucerit multe titluri la aceste categorii de vârstă, și care are un centru foarte puternic. Și Regal Sport este un club puternic la acest nivel, în consecință va fi foarte greu. Însă le-am spus băieților exact ce le-am transmis și înainte de turneul zonal, nu avem obiective, nu jucăm sub presiune, iar ei trebuie să etaleze fotbalul pe care îl știu mai bine. Prezența la turneul final este o mare realizare pentru noi toți, iar orice performanță de acum încolo binevenită pentru acest grup minunat. Mergem încrezători în capitală și ne vom juca șansa în fiecare partidă“, a mai spus Gabriel Rădulescu.

Juniorii sub 15 ani de la LPS vor debuta astăzi la turneul din capitală, de la ora 17.30, în compania colegilor de la Viitorul Constanța, mâine, de la ora 19, vor întâlni pe Dinamo București, iar luni, începând cu ora 12, vor da piept cu cei de la Regal București.

Lotul pe care profesorii Gabriel Rădulescu și Răzvan Lupu se va baza la competiția din capitală este format din Bogdan Donia și Paul Mereuță – portari, Daniel Moroșanu, Denis Năstasă, Sorin Dascălu, Aurelian Micu, Emilian Rusu, Denis Gheorghiță, Andrei Vâlea, Gabriel Chifan, Ștefan Istrati, Alin Gârniață, George Ungureanu, Paul Barabulă, Paul Tofan, Eduard Jenariu și Edward Spătaru – jucători de câmp.

La turneul final s-au calificat cele mai bune 8 grupări care au câștigat turneele zonale, iar acestea au fost împărțite în două grupe a câte 4 formații. Pe lângă turneul de la București, unde evoluează și LPS Piatra Neamț, celălalt turneu se desfășoară la Brașov, pe stadionul Tineretului, și unde participă echipele LPS Banatul Timișoara, ACS Tâmpa Brașov, Kiss Baia Mare și Dinamyk Craiova. Câștigătoarele celor două turnee vor disputa finala pentru a se stabili campioana sezonului 2016-2017 la categoria de vârstă U15 ani.

Vă prezentăm în cele ce urmează programul meciurilor la turneul de la București.

Sâmbătă, 10 iunie

Ora 17.30: LPS Piatra Neamț – Viitorul Constanța

Ora 19.00: Dinamo București – ACS Regal Sport

Duminică, 11 iunie

Ora 17.30: Viitorul Constanța – ACS Regal Sport

Ora 19.00: LPS Piatra Neamț – Dinamo București

Luni, 12 iunie

Ora 10.00: Dinamo București – Viitorul Constanța

Ora 12.00: LPS Piatra Neamț – ACS Regal Sport

Tenis

„Simona Halep are o șansă unică să câștige un turneu de Grand Slam“

Cei mai titrată jucătoare de tenis din ultimii ani, Simona Halep, s-a calificat pentru a doua oară în carieră în finala turneului de Grand Slam de la Roland Garros, din Franța, acolo unde o va întâlni astăzi în ultimul act pe marea surpriză, Jelena Ostapenko, din Letonia. Cap de serie numărul 4 înaintea turneului de la Paris, Simona Halep a avut o evoluție foarte bună pe zgura pariziană, iar dacă va câștiga finala, va ajunge în premieră numărul unu mondial, cea mai mare performanță pentru tenisul feminin din România. Pentru asta, Simona Halep trebuie să o învingă în finala de astăzi pe senzaționala Jelena Ostapenko, din Letonia, care la cei 20 ani a realizat deja o mare surpriză pentru tenisul feminin mondial.

Romeo Stoica, antrenorul de la clubul Condor Piatra Neamț, a trăit la intensitate maximă partidele Simonei Halep din sferturi, cu Elina Svitolina, și din semifinale, cu Karolina Pliskova, ambele câștigate în 3 seturi după mare luptă. Antrenorul pietrean consideră că Simona Halep are o șansă uriașă de a-și trece în palmares primul turneu de Grand Slam, dar consideră că meciul cu sportiva din Letonia va fi unul foarte greu. „O mare performanță pentru Simona Halep. Aștepta de mult să ajungă din nou într-o finală de Grand Slam și cred că are o șansă unică de a cuceri primul turneul din carieră din seria celor 4 mari turnee. Are nevoie să câștige o dată, pentru că apoi sigur vor mai veni și altele. Sincer, nu mai așteptam să câștige în sferturi contra Elinei Svitolina, când a revenit de la 1-5 în setul 2 și minge de meci pentru adversară, dar a făcut-o și a fost fabulos. Este o performanță extraordinară pentru ea, mai ales că venea după o perioadă grea, a avut și probleme medicale, și cred că revenirea Simonei este cam din luna februarie încoace. Va avea un meci foarte greu în finală, sincer mi-e frică de această Ostapenko, pe care nu am urmărit-o până la meciul din semifinale cu Bacsinszky, unde mi-a plăcut foarte mult. La vârsta ei joacă extraordinar, se poziționează foarte bine la minge și m-a uimit că la 20 ani nu a avut niciun fel de emoții, a jucat cu dezinvoltură. Aici mi-e puțin frică, pentru că Ostapenko va juca fără presiune, a realizat deja o mare performanță, are tot viitorul înainte, în timp ce presiunea este puțin pe Simona, care își dorește foarte mult un turneu de Grand Slam. Sper ca experiența ei să-și spună cuvântul, să rupă ritmul pentru că adversara are joc foarte puternic, să joace înalt și iute și, cel mai important, să fie motivată. Are o șansă uriașă de care sper să profite. Ar fi o performanță istorică să avem numărul unu mondial o jucătoare din România, și cred că Simona Halep merită“, a declarat Romeo Stoica, antrenorul de la Condor Piatra Neamț.