Grăpinoiu, Andron și Rusu, medalii de aur la europenele de canotaj

Andreea Grăpinoiu, Monica Andron și Alexandra Rusu, de la CS Ceahlăul Piatra Neamț, au scris istorie la Campionatul European de Canotaj, rezervat juniorilor, care s-a desfășurat sâmbătă și duminică la Krefeld, în Germania. Elevele antrenorului Valentin Gavril, componente ale lotului național de juniori, au cucerit 3 medalii de aur pentru România și pentru CS Ceahlăul, în probele de 4 vâsle și 8 plus 1 cu cârmaci. Andreea Grăpinoiu a obținut cea mai prețioasă medalie în proba de 4 vâsle, acolo unde a făcut pereche cu Larisa Roșu, Simona Radis și Tabita Maftei. România s-a clasat pe primul loc, cu timpul de 6 minute, 34 de secunde și 39 de sutimi, devansând cu timpi destul de mari ambarcațiunile Cehiei și Belarusului, care s-au situat pe locurile 2 și, respectiv, 3. După ce anul trecut a cucerit medalia de argint la europenele de la Trakai, din Lituania, Andreea Grăpinoiu a reușit de această dată să obțină medalia de aur, în aceeași probă, după ce echipajul României s-a impus și în semifinale cu timpul de 6 minute, 45 de secunde și 20 de sutimi.

În vârstă de 18 ani, Andreea Grăpinoiu este originară din județul Bacău, este sora mai mică a Anei Maria Grăpinoiu, și ea medaliată europeană și mondială, și este elevă în clasa a 12-a la Liceul cu Program Sportiv din Piatra Neamț, la clasa doamnei profesor Ana Vârlan. Aurul de la Krefeld reprezintă cea mai bună performanță din cariera sportivei pietrene, care face canotaj de 4 ani la CS Ceahlăul.

„Mă bucur pentru rezultatul și medalia obținută de Andreea Grăpinoiu și colegele din barca de 4 vâsle. România a scos un timp cu aproape 8 secunde mai bun decât echipa de pe locul 2, Cehia, ceea ce arată încă o dată că sportiva noastră este foarte bine pregătită. Rezultatul din Germania îmi dă mare încredere că România poate cuceri aurul și la mondialele din luna august, de la Trakai din Lituania. O felicit și îi urez succes și la următoarele competiții internaționale!“, a declarat Valentin Gavril, directorul de la CS Ceahlăul și cel care a descoperit-o pe Andreea Grăpinoiu.

Tot cu medalii de aur s-au încununat alte două sportive de la CS Ceahlăul, Monica Andron și Alexandra Rusu, după ce România s-a impus și în proba de 8 plus 1 cu cârmaci. Pe lângă cele două sportive pietrene, din ambarcațiunea României au mai făcut parte Elena Dănuț, Elena Ciritel, Ioana Moroșan, Andreea Popa, Raluca Dinulescu, Maria Rusu și Victoria Petreanu, care s-a impus cu timpul de 6 minute, 26 de secunde și 82 de sutimi, și care a depășit în clasament Rusia și Germania.

În vârstă de 18 ani, Alexandra Rusu și Monica Andron sunt originare din județul Botoșani și sunt elevele în clasa a 11-a la LPS Piatra Neamț, la clasa doamnei profesor Elena Humă. Și pentru cele două sportive de la CS Ceahlăul aurul în proba de 8 plus 1 reprezintă cel mai bun rezultat din carieră, carieră începută în urmă cu 4 ani la clubul pietrean.

„Rezultat foarte bun și pentru echipajul de 8 plus 1 cu cele două sportive pietrene în barcă. Trebuie să menționăm faptul că Alexandra Rusu este ștrocul acestei ambarcațiuni, persoana pe care colegele din barcă o ajută foarte mult, dar ea impune cadența și tactica cursei. Campioane naționale de fond, la Timișoara, Alexandra și Monica și-au confirmat valoarea, munca și pregătirea de la lotul național și cred că au șanse la aur și la mondiale. Aceste rezultate demonstrează încă o dată că avem copii foarte buni și ambițioși, dar și pretențiile pentru cheltuielile de pregătire, antrenamente, ar trebui să se ridice la nivel european, cum au și celelalte țări. Eu am avut o discuție cu ele la Snagov, înainte de plecarea spre Krefeld, și le-am reamintit încă o dată că imnul cântă doar pentru locul întâi, iar ele au înțeles mesajul. Mulțumim și colegilor noștri de la LPS Piatra Neamț, instituție unde cele 3 sportive învață, iar aceste rezultate care se mențin la un nivel înalt de-a lungul anilor se datorează și finanțării pe care o primim de la Consiliul Județean Neamț și Primăria Piatra Neamț. Ne bucurăm că dăm în continuare sportivi valoroși către lotul național de juniori, iar aceștia confirmă la întrecerile internaționale“, a mai declarat Valentin Gavril.

Pe lângă cele 3 recent medaliate la europene, CS Ceahlăul mai are alți 12 sportivi la loturile naționale, la mai multe categorii de vârstă.

Următorul mare concurs pentru Andreea Grăpinoiu, Alexandra Rusu și Monica Andron va fi Campionatul Mondial, din perioada 5-6 august, de la Trakai, din Lituania.

România, locul 2 în clasamentul pe națiuni

Andreea Grăpinoiu, Alexandra Rusu și Monica Andron, de la CS Ceahlăul, au contribuit decisiv la clasarea României pe locul al doilea în clasamentul pe națiuni, la europenele de canotaj de la Krefeld. Țara noastră a cucerit 7 medalii la competiția din Germania, dintre care 4 de aur, două de argint și una de bronz. Pe lângă aurul la 4 vâsle feminin și 8 plus 1 feminin, România a mai obținut aurul în probele de dublu rame feminin și dublu rame masculin, argintul la 4 rame masculin și 8 masculin și bronzul în proba de 4 rame feminin. De asemenea, delegația României a mai obținut un loc 11 în proba de dublu vâsle feminin și un loc 13 la 4 vâsle masculin.

„Sunt foarte bucuroasă că juniorii români au obținut astfel de performanțe. Am încredere că acest an va fi unul bun pentru canotorii noștri. România are o tradiție respectată la nivel mondial și european și cred că astfel de rezultate ne dau speranțe pentru competițiile viitoare. A fost primul test major al acestui an. Dacă îl privim din perspectiva ciclului olimpic, îmi doresc mult ca, prin astfel de rezultate, cât mai mulți dintre juniorii noștri să își câștige dreptul de a reprezenta cu cinste România la JO de la Tokio, din anul 2020“, a declarat Elisabeta Lipă, președintele FR de Canotaj.

România a încheiat competiția de la Krefeld cu un total de 7 medalii, după ce la europenele de anul trecut din Lituania a cucerit 6 medalii, 3 de argint și 3 de bronz.

Atletism

Diana Țigănașu, record național în Germania

Atleta pietreană Diana Țigănașu a stabilit un record național în proba de aruncare a greutății, cu bila de 3 kg, la un puternic turneu internațional care a avut loc la finele săptămânii trecute la Halle, în Germania. Eleva antrenorului Dan Cojocaru a aruncat 16 metri și 69 de centimetri, rezultat cu care s-a clasat pe locul 6 în competiția junioarelor 2 din Germania, dar care reprezintă un nou record național pentru țara noastră la această categorie de vârstă.

Tot la Halle, o competiție foarte tare rezervată seniorilor, tineretului și juniorilor și unde au participat sportivi din SUA, Germania, China sau Olanda, Diana Țigănașu a cucerit medalia de bronz în proba de aruncare a discului, cu un rezultat ce a măsurat 47 de metri și 10 centimetri.

Încă junioară 2, Diana Țigănașu a stabilit mai multe recorduri naționale, inclusiv la senioare, și traversează una dintre cele mai bune perioade din carieră. „Diana a reușit un rezultat foarte bun în Germania și confirmă perioada excelentă pe care o traversează. Sunt mulțumit de modul în care a concurat la Halle și mă bucur pentru ea că începe să adune trofee și la concursurile de afară“, a declarat antrenorul Dan Cojocaru.

Cealaltă atletă de la CS Ceahlăul pregătită de Dan Cojocaru, Lenuța Burueană, a câștigat concursul la greutate, la Campionatele Naționale Universitare în aer liber, rezervate juniorilor, tineretului și seniorilor, care au avut loc sâmbătă și duminică la Pitești. Sportiva născută în județul Neamț a aruncat 15,14 metri cu bila de 4 kg, iar la disc, cu o aruncare mai puțin reușită, s-a clasat doar pe locul 3. Lenuța Burueană a obținut aceste rezultate în concursul senioarelor.

Pentru cele două atlete de la CS Ceahlăul urmează Campionatul Național Școlar, care va avea loc la finele acestei săptămâni.