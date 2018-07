Gest exemplar pe Lacul Bicaz: ALDE NEAMŢ A STRÂNS GUNOAIELE AGENŢILOR ECONOMICI DE PE ŢĂRM!

Preşedintele ALDE, Ion Asaftei, a făcut dezvăluiri despre felul în care agenţii şi-au arnjat „serviciul de canalizare”: direct în lac!

Despre acţiunea de ecologizare începută de mai bine de o săotămână pe Lacul Izvorul Muntelui – Barajul Bicaz, s-a tot scris. Noutatea nu e acest subiect. Voluntarii unui partid politic aflat la guvernare au strâns mizeriile puse la fezandat de câţiva ani de zile, de către agenţii economici aflaţi pe marginea Lacului, care oferă servicii de cazare şi agrement (căşuţe plutitoare, skijet, bărci cu motor, şalupe).

Partidul Politic este ALDE Neamţ, condus de vicepreşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, Ion Asaftei.

Ca să dea un exemplu, preşedintele Asaftei a participat el însuşi la acţiunea de ecologizare, alături de voluntarii partidului. Ideeea a fost lansată în şedinţa de Consiliu Judeţean chiar de Asaftei, care a pus problema responsabilităţi agenţilor economici de pe lac, măcar în ceea ce privesc deşeurile care sunt în zona lor.

Dezvăluirile vicepreşedintelui CJ, sunt de-a dreptul uimitoare pentru gradul de civilizaţie pe care ar trebui să îl avem, mai ales în contextul în care Lacul Bicaz este un adevărat magnet pentru turişti, una din perlele turismului românesc: cei care au căsuţe plutitoare îşi fac nevoile direct în apă şi aruncă deşeurile în spatele căsuţelor, în apă sau pe mal, mirosurile grele fiind indicii clare în acest sens, publică tvmneamt.ro, citându-l pe Asaftei.

Potrivit site-ul citat, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Neamţ a adăugat:

„Știu, vin în spațiul public cu o problemă care va deranja „mari sensibilități”, dar este extrem de importantă și gravă și îmi asum riscul de a nu fi pe placul unora, expunând-o în mod public! Mă refer la locuințele lacustre din portul Bicaz, foarte multe dintre ele cu o estetică îndoielnică, producătoare de gunoi și toate ,,celelalte aferente” unui spațiu în care se locuiește!

Așa cum am mai spus, alături de colegii din ALDE Neamț, luni după amiază, după ora 17, am derulat o activitate de igienizare a zonei din spatele pontoanelor, în contextul campaniei de curățare a Lacului și portului Bicaz! Ce am găsit în spatele acelor locuințe lacustre, este greu de descris în cuvinte! Mirosuri pestilențiale, fetide, de fosă inexistentă și cantități imense de gunoaie…

„Tronează printre aceste semipagode o mizerie de nedescris de ani și ani…”

Am spus-o și într-un interviu televizat: Bistrița nu este fluviul Gange și nici portul Bicaz nu este delta Mecongului. Trebuie să depășim faza de coșmelizare a portului turistic Bicaz. Aceste locuințe, așa zis lacustre, reprezintă un mare impediment în menținerea curățeniei în zona Portului Bicaz! Tronează printre aceste semipagode o mizerie de nedescris de ani și ani și cred că trebuie inițiat un amplu proces de relocare a acestora. Portul trebuie să rămână liber și al tuturor nemțenilor și turiștilor care ajung pe meleagurile noastre!

Cred că un cuvânt greu de spus în această privință îl au și instituțiile cu responsabilitate în domeniu! Susțin cu tărie igienizarea lacului și portului, dar aceasta nu se va întâmpla câtă vreme spiritul civic al oamenilor lasă de dorit!

Imaginea portului turistic Bicaz trebuie să încânte ochiul și sufletul vizitatorului chiar de la sosire, să îndemne la confort turistic iar panorama oferită să-i taie respirația de încântare pentru a pleca cu amintiri frumoase și dorința de a reveni cu drag”.

Mariana OLTEAN

(foto:tvmneamt.ro)