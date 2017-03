Ger și zăpadă pe Ceahlău, ploi și frig în rest

*Tonul vremii neprietenoase s-a dat încă de vineri după-amiază, când în Neamț a tunat ca în plină vară *Până în această dimineață, la ora10, județul Neamț se află sub informare de ploi, vânt și brumă *De la jumătatea acestei săptămâni, în Neamț, revine căldura, cu valori de chiar și 20 de grade Celsius

În câteva zile, județul Neamț a trecut de la atenționare cod galben de ninsori și vânt, care a fost valabilă duminică, 26 martie, între orele 8 și 20, la o informare meteorologică de precipitații moderate cantitativ, intensificări ale vântului și brumă, care expiră în această dimineață, la ora 10. Conform Administrației Naționale de Meteorologie, în prima atenționare (în care partea de munte a județului era afectată), în Carpații Orientali și în cei Meridionali vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare, local însemnate cantitativ, iar în special la altitudini de peste 1.500 m se va depune strat mai consistent de zăpadă. Vântul va avea intensificări temporare, cu rafale de peste 55…60 km/h, iar pe creste peste 70…80 km/h, viscolind și spulberând zăpada.

Dacă ne referim la informarea meteo, începând din a doua parte a nopții de sâmbătă spre duminică (25/26 martie), precipitațiile se vor extinde treptat și vor cuprinde pe parcursul zilei de duminică (26 martie) centrul, sudul și estul țării, unde se vor cumula pe arii restrânse 15…20 l/mp. Va ploua, iar în Transilvania și trecător în Moldova vor fi precipitații și sub formă de lapoviță sau ninsoare. Îndeosebi pe parcursul zilei de duminică în majoritatea zonelor, vântul va avea intensificări temporare, cu viteze de până la 50…60 km/h.

În a doua parte a nopții de duminică spre luni și în dimineața zilei de luni, în regiunile intracarpatice și izolat în rest se va produce brumă. Dacă ieri dimineață a plouat prin aproape tot județul, în schimb, în jurul orei 11, la Piatra Neamț, precipitațiile s-au transformat în lapoviță. La ora 12, pe masivul Ceahlău ningea și se înregistrau minus 7 grade Celsius. Tot acolo, însă duminică dimineață, grosimea stratului de zăpadă era de 52 de centimetri. La amiază, la Piatra Neamț cerul era plin de nori, burnița, iar temperatura aerului era de 3 grade Celsius. La Roman, valoarea aerului arăta cu un grad mai mult. La Târgu Neamț, temperatura aerului indica 1 grad Celsius.

Vinerea trecută, în Neamț a avut loc un fenomen mai rar întâlnit pentru luna martie, când după-amiază a tunat ca în plină vară. Seara a plouat.

Astăzi, în orașul de sub poalele Pietricicăi vremea va fi rece și ușor instabilă. După-amiază, temperatura maximă a aerului va urca până la 6 grade Celsius. Noaptea va fi rece, cu minus 1 grad Celsius. Și mâine va fi destul de frig, dar nu va ploua. La prânz, valoarea indicat de termometre va fi de 10 grade Celsius. Cerul va fi variabil. După care, miercuri, joi și vineri va fi deosebit de cald pentru această perioadă, cu temperaturi de aproape 20 de grade Celsius. Cerul va fi mai mult senin.

V. ANDRIEȘ