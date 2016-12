Gala Delmadi, o festivitate de neuitat

Ca la fiecare final de an, fiecare club sportiv din țară și din județ, organizează festivitatea de premiere, mai amplă sau mai restrânsă, a sportivilor care de-a lungul anului au avut rezultate notabile în competițiile la care au participat sau care au muncit mult și promit pe viitor. Nici cel mai important și puternic club de natație din județul Neamț, CS Delmadi Piatra Neamț, nu s-a dezis de la această regulă, și a organizat luni, la Grand Hotel Ceahlăul, Gala Delmadi, un eveniment aparte, aflat la prima ediție. Față de anii anteriori, gazdele Galei Delmadi nu au mai dorit să organizeze această festivitate la bazinul de la Vip Sangym, cu un concurs demonstrativ de înot, și au preferat ca acesta să se desfășoare într-un cadru de sărbătoare, unde să participe și cei care stau în spatele copiilor, adică părinții și bunici, dar și colaboratorii și sponsorii clubului condus de Adrian Zaharia. Iar ce a rezultat la Gala Delmadi a fost ceva cu totul și cu totul special, organizatorii s-au ținut în totalitate de promisiuni, iar cei prezenți la eveniment au avut parte de aproximativ 4 ore de sărbătoare, relaxare, multă distracție, dar și multe surprize.

„Am vrut să facem o altfel de premiere a sportivilor pentru a ne cunoaște mai bine, pentru că suntem o familie mare și frumoasă, mult mai mare decât cea prezentă aici. Vreau în primul rând să le mulțumesc sportivilor pentru efortul depus, pentru rezultatele obținute și pentru munca de la antrenamente, de asemenea părinților, care fac sacrificii pentru ca copiii lor să ajungă la performanțe, și nu în ultimul rând sponsorilor și colaboratorilor care au fost și sunt mereu aproape de noi“, a fost cuvântul de deschidere al festivității de premiere, susținut de Adrian Zaharia, președintele CS Delmadi.

Premii speciale

După deschiderea susținută de Adrian Zaharia și Alina Căsăndrescu, prezentatoarea evenimentului, a urmat un film cu imagini de la antrenamentele sportivilor de la Delmadi și de la concursurile unde au participat și unde au urcat pe podium, după care ansamblul folcloric Mugurașii Mărgineniului, condus de directoare Dorina Surdu, a încântat prezența cu colinde și datini românești. Înainte de premierea propriu-zisă a sportivilor au fost acordate și câteva premii speciale unor oameni care se implică în activitatea clubului. De aceste distincții s-au bucurat Ciprian Timofte, unul dintre oamenii care a pus bazele și a avut o contribuție importantă la formarea clubului Delmadi, antrenorul Cătălin Stan, care în aproximativ 3 luni de zile a reușit să schimbe mult în bine performanțele sportivilor, dar și ceilalți instructori din cadrul clubului.

„Mă bucur că fac parte din familia Delmadi și pentru asta îi mulțumesc lui Adrian Zaharia. Nu credeam vreodată că o să ajung să lucrez la Piatra Neamț, dar deja m-am atașat de acest oraș și de copiii din cadrul clubului. Sunt sportivi cu real talent, este nevoie de răbdare și muncă, dar împreună cu colegii instructori cred că vom reuși. Sper să am o colaborare cât mai îndelungată cu CS Delmadi și sper să am rezultate împreună cu sportivii“, a spus antrenorul Cătălin Stan.

Premii speciale au primit și 3 dintre cei mai combativi sportivi pietreni, care în decursul anului 2016 nu au lipsit aproape deloc de la antrenamente. Este vorba de Ana Maria Ștefură, care a primit 3 luni gratuitate antrenament la bazin, Olivia Blaga, două luni gratuitate, și Miruna Trenchea, o lună gratuitate. S-au bucurat de premii de excelență și o parte dintre părinții sportivilor, care într-un fel sau altul contribuie la buna desfășurare a activității de la CS Delmadi.

Sportivii premiați alături de părinți

A urmat cel mai important al galei, premierea sportivilor care în 2016 au avut rezultate notabile sau a celor care sunt într-un real progres și de la care antrenorii au mari speranțe pe viitor. Pentru prima dată la o festivitate de premiere, alături de sportiv în momentul premierii, au fost prezenți și părinți, care au primit și ei cadouri surpriză din partea organizatorilor.

De departe, sportiva anului la CS Delmadi este Delia Zaharia, care a impresionat încă o dată și în 2016, a urcat pe podium la foarte multe întreceri, și de nivel național, iar luna aceasta a bătut un record vechi al României în proba de 50 de metri bras. Campioană națională la copii și cadeți, Delia Zaharia începe să se impună și la junioare, iar anul acesta a luat contact și cu primele întreceri internaționale. „Mulțumesc sponsorilor pentru susține, antrenorului Cătălin Stan, dar în primul rând tatălui meu care mă susține și sprijină în tot ceea ce fac. A fost un an greu, cu multă muncă, dar și cu satisfacții! Mai avem mult de muncit pentru a ajunge acolo unde ne-am propus, dar sunt încrezătoare și optimistă. Vreau să îi felicit și pe colegii de la club pentru ceea ce au realizat în acest an, să le urez multă putere de muncă, și să fie încrezători că dacă vor munci, vor reuși! Sărbători frumoase tuturor și La Mulți Ani!“, a spus Delia Zaharia.

Au urmat apoi pe podium copii și părinții lor, de la toate categoriile de vârstă, Iustin Zaharia, Ana Maria Ștefură, Ionuț Meraru, Olivia Blaga, Rebeca Timofte, Andrei Tihenea, Andrei Mălinescu, Ianis Grigorcea, Rareș Laiu, Miruna Trenchea, Cassiana Olaru, Alesia Olariu, Briana Merealbe, Vladimir Pantază, Daria Mujdei, Karina Lupu, Andrei Cărămidă, Marius Neacșu, dar și alții.

„Este o surpriză foarte plăcută pe care ne-au oferit-o organizatorii și vreau să îi mulțumesc lui Adrian Zaharia pentru această festivitate specială. Este senzațional ceea ce face el la club, cum se implică la antrenamente, metodele moderne pe care le-a adus, antrenorii noi cu care colaborează, dar și în afara clubului. Drept dovadă și acest eveniment, la care mulți dintre noi nu se așteptau. Felicitări tuturor sportivilor și antrenorilor, și mult succes pe viitor!“, a spus unul dintre părinții prezenți la eveniment. „Am avut onoarea să particip la Gala Delmadi, iar pe această cale vreau să îi mulțumesc președintelui Adrian Zaharia pentru o seară minunată, cu surprize și premii speciale, cu sportivi și oameni frumoși. Vreau să îl felicit pentru curajul, ambiția, răbdarea și puterea de a organiza un astfel de eveniment! Felicitări sportivilor și tuturor părinților, și vreau să le mulțumesc că au ales acest minunat sport!“, a spus și Alina Amăriuței, un om apropiat clubului Delmadi.

Tombolă cu premii

Aproape de finalul galei, CS Delmadi a venit cu o altă surpriză și a organizat o tombolă, în care au fost introduse numele tuturor copiilor prezenți la gală, iar prin extragere, 2 dintre ei vor beneficia în continuare de o lună de zile gratuit la bazin. De această extragere s-au bucurat Jimmy Casteleti, fiul antrenorului Cătălin Stan, și Andrei Tihenea, care vor avea astfel posibilitatea să aibă și mai multe ore de antrenament. Membrii Asociației Tagma au oferit și ei un program cu colinde românești, unde a participat și amfitrionul, Adrian Zaharia, care a surprins invitații cu reale calități vocale. „Sper că toată lumea s-a simțit bine și a plecat mulțumită de la noi. Am încercat să-i facem fericiți pe toți cei prezenți și credem că ne-am descurcat. A fost un an greu, dar și frumos pentru CS Delmadi și sperăm ca 2017 să fie și mai bun. Le spun elevilor noștri că sudoarea, munca și ambiția duc la succes și de aceea îi vreau și mai ambițioși pe viitor. Le urez tuturor sărbători cu bucurii, un an nou cu împliniri, putere de muncă, și rezultate cât mai bune, atât pe plan sportiv cât și personal! La Mulți Ani tuturor!“, a încheiat Adrian Zaharia.

Sportivii de la CS Delmadi au intrat într-o mică vacanță de iarnă și vor reveni la antrenamente în prima parte a lunii ianuarie.