GALA AMBASADORILOR NEMŢENI – 7 DECEMBRIE 2017

Primei ediţie a Galei Ambasadorilor Nemţeni a avut loc aseară, la Teatrul Tineretului s-a adresat excelenţei în mai multe domenii, şi a debutat cu o Mare Excelenţă a României: Doamna Draga Olteanu Matei a primit de la Consiliul Judeţean Neamţ, prin preşedintele Ionel Arsene, o diplomă prin care judeţul îi recunoaşte marea valoare şi îi mulţumeşte pentru toate meritele din strălucita sa carieră artistică.

„Piatra Neamţ, oraş de viaţă lungă!”

Marea doamnă a scenei şi filmului românesc, a ţinut unul dintre cele mai frumoase discursuri care s-au spus pe scena Teatrului Tineretului în legătură cu judeţul Neamţ: „Sunt îngozitor de emoţionată (…) emoţii foarte greu de strunit. Pentru mine, emoţiile sunt mult mai mari, pentru că acest loc a devenit visul vieţii mele, fără să vreau. În 1958 am venit aici fără să ştiu că într-o zi n-o să mai vreau să plec. M-am îndrăgostit în asemenea măsură de aceste locuri, încât, atunci când plecam la Bucureşti, plângeam ca mireasa pe lada de zestre. Mulţumesc lui Dumnezeu că mi-a dat un soţ, dr. Matei, care a adus în căsătoria noastră, asemenea zestre. Vă mulţumesc pentru înalta dumneavoastră calitate de oameni şi sper să mă iubiţi aşa cum vă iubesc eu pe dumneavoastră”.

Gala ambasadorilor nemţeni a avut invitaţi de excepţie, care au făcut parte şi din juriul naţional: IPS Ioachi, arhiepiscop al Romanului şi Bacăului, marea atletă internaţională Doina Melinte, fostul ministru al Educaţiei – Ecaterina Andronescu, ministrul Mediului de Afaceri- Ilan Laufer.

Am mai jurizat Vasile Astărăstoaie, fost preşedinte al Colegiului Medicilor din România, Mihai Dragoş, preşedintele Consiliului de Tineret şi Vlad Măcelaru, delegatul tineretului Românie la ONU.

Cele 7 premii au fost:

Secţiunea ARTĂ (total de 1953 voturi) : Lucian Strochi – 885 voturi; alte nominalizări: Laurențiu Dimișcă – 461 voturi, Lucian Tudorache – 275, Boris Dobre – 213, Bică N. Căciuleanu – 119. Premiul a fost înmânat de Cristian Livescu. „Mă simt onorat, cred că oricare dintre dumneavoastră putea fi în locul meu”, a spus Lucian Strochi

Secţiunea Educație și Cercetare (total de 10.528 voturi): Dan Țârdea – 4.077 voturi: (Ovidiu Albert – 3.598 voturi, Daniela Neamțu – 1.628, Dorel Haralamb – 857, Ionel Ceobanu – 368).Premiul a fost înmânat de Ecaterina Andronescu.

Secţiunea Tinere valori (total de 6.544 voturi): Eliza Chirilă – 2.896 voturi; (Teodora Sava – 1.672 voturi, Daniel Petrică Ciobanu – 954, Sebastian Hrib – 678, George Cristian Potrivitu – 344). Premiul Elizei Chirilă a fost primit cu mândrie şi emoţie, de către tatăl ei. A fost înmânat de către ministrul Ilan Laufer, printre cei mai tineri miniştri ai cabinetului Tudose, iniţiatorul unui program de succes pentru tinerii antreprenori, Start Up Nation.

Secţiunea Sănătate (total de 3.971 voturi): Dan Gabriel Arvătescu – 1.757 voturi; (Letiția Damoc – 1.286 voturi, Smaranda Gârbea – 557, Cristina Atănăsoaie Iacob – 203, Mihaela Covrig – 168).

„Aduc salutul medicilor romaşcani unde, timp de 20 de ani, s-a slujit această mândră zeiţă care e medicina”, a spus dr. Arvătescu.

Secţiunea Voluntariat (total de 6.332 voturi): Sebastian Cătănoiu – 2.021 voturi (Tamara Ciobanu – 1.862 voturi, Alexandru Branea – 1.307, Anamaria Holotă – 763, Diana Liciu – 379).

Secţiunea Asistență Socială (total de 3.196 voturi): Monica Sofron – 2.035 voturi, urmată de Daniela Coman – 757 voturi, Elena Cucu – 404. Premiul a fost înmânat de către IPS Ioachim, ca aspus că aceste premi sunt pentru „oameni între oamenii care poartă chipul lui Dumnezeu”

Secţiunea Sport ( total de 6.154 voturi): Valentin Gavril – 2.709 voturi, urmat de Ionuț Ștefănescu – 1.499 voturi, Constantin Lăcătușu – 991, Gligor Mosor – 756, Iulia Negură Olteanu – 199.

Premiul a fost înmânat de marea atletă internaţională, Doina Melinte.

„Am făcut foarte puţin pentru cei care care au făcut foarte-foarte mult pentru acest judeţ, a spus la încheierea Galei, preşedintele CJ, Ionel Arsene. Le-a mulţumit tinerilor pentru iniţiativă „şi celor care, de-a lungul carierei lor, au făcut atâtea pentru judeţul nostru”.

Mariana OLTEAN TUDOSE