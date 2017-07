Gabriel Pascaru, campion național la darts

Municipiul Piatra Neamț se poate lăuda cu un campion național în acest an, în competițiile de seniori. Este vorba despre Gabriel Pascaru, cel care la finele săptămânii trecute a câștigat Masters-ul de la Cluj Napoca și a devenit campion național la darts, reușind astfel cea mai bună performanță pentru județul Neamț în acest sport și pentru clubul pe care îl reprezintă, Kataroaie Piatra Neamț. La competiția supremă de la Cluj Napoca, care a început marțea trecută și s-a încheiat sâmbătă, au participat primii 48 de jucători în clasamentul național, stabilit după cele 12 etape ale sezonului, și 12 sportive în competiția feminină. Gabriel Pascaru a disputat câte două partide pe zi, iar până în finală, a avut numai puțin de 8 meciuri. În finala mare, sportivul de la clubul Kataroaie Piatra Neamț l-a depășit cu 8-5 pe Adrian Frim, de la Darts Club Cluj, campionul național de anul trecut, și cel care se afla pe primul loc în clasament după cele 12 etape. Finala s-a jucat după sistemul primul care ajunge la 8 leguri, iar Gabriel Pascaru a câștigat în final cu 8-5, reușind cel mai bun rezultat din cariera de 4 ani, după performanța din 2016, când a devenit vicecampion național.

„Sunt foarte bucuros de acest rezultat, e o realizare frumoasă pentru mine, care iată, după 4 ani de darts la cel mai înalt nivel, au venit și performanțele. Am reușit să-l înving pe campionul de anul trecut, chiar la el acasă, a fost un Masters foarte tare, cu cei mai buni 48 din țară, dar parcursul meu a fost excelent și asta nu poate decât să mă bucure. A fost un sezon competițional reușit pentru mine, am reușit să câștig 5 etape, cu 4 mai mult decât în 2016, iar încununarea a venit odată cu performanța de la Masters. Nu știu dacă mă așteptam la acest titlu național, dar consider că am progresat mult față de anii precedenți, dar participarea la întrecerile internaționale cu echipa României m-au ajutat foarte mult să îmi îmbunătățesc jocul. Sunt fericit și mulțumit“, a declarat campionul național Gabriel Pascaru.

În sferturile Masters-ului de la Cluj Napoca, sportivul pietrean a trecut cu 6-5 de Laszlo Kadar, de la Târgu Mureș, iar în semifinale s-a impus cu 7-4 în fața lui Marcel Cristescu, de la București.

În urma acestor rezultate, clasamentul final pe 2017 a fost următorul, locul I și campion național, Gabriel Pascaru – Piatra Neamț, locul II și vicecampion național, Adrian Frim – Cluj Napoca, iar pe locurile III s-au clasat Laszlo Kadar, de la Târgu Mureș, și Marcel Cristescu, de la București. De altfel, acești 4 sportivi vor alcătui și echipa națională a României la competițiile internaționale.

Țara noastră, ca de altfel multe alte țări europene, nu va participa la Campionatul Mondial din Japonia, dar a fost invitată la mai multe concursuri afară, primul fiind Openul Turciei.

Hipism

Baza hipică s-a deschis pentru Cupa TCE 3 Brazi

Începând de astăzi și până duminică, în baza hipică Virgil Bărbuceanu din Piatra Neamț au început întrecerile celei de-a opta ediții a Cupei TCE 3 Brazi, concurs național de sărituri peste obstacole, înscris în calendarul Federației Ecvestre Române și devenit unul tradițional în orașul de sub Pietricica. La fel ca și la celelalte competiții hipice de la Piatra Neamț, intrarea în baza sportivă din ștrandul Tineretului este liberă și astfel, toți iubitorii sportului călare din oraș sau turiștii prezenți zilele acestea noi, pot vedea pe viu un concurs de o înaltă ținută, oferit de cei mai buni sportivi și cai din țară, care se vor întrece la toate categoriile de vârstă și în mai multe probe.

Premiile puse în joc sunt cele mai mari de la înființarea acestui concurs, totalizează 400 de milioane de lei vechi, bani oferiți în totalitate de sponsorul principal, societatea agricolă TCE 3 Brazi, iar cheltuielile de organizare sunt de 650 de milioane de lei vechi.

Joi au sosit la Piatra Neamț și ultimele echipe invitate la concurs, iar competiția va debuta cu aproximativ 80 de sportivi și cu aproximativ 100 de cai. Tot joi, în jurul orei 17, a avut loc parada echipelor participante, pe principalele artere din oraș, iar aseară, la ora 20, s-a desfășurat ședința tehnică, în prezența membrilor federației și a reprezentanților sponsorilor, unde s-au stabilit toate detaliile privind ordinea intrării în concurs și a programului complet în cele 3 zile de competiție. Și de această dată, președintele concursului va fi Costache Lupu, directorul clubului Ecvestru Piatra Neamț, principalul organizator al evenimentului, alături de FER, iar directori de concurs vor fi Marius Lupu și Lucian Aprofirei, antrenorii de la CS Ecvestru Piatra Neamț. Comitetul de onoare este format din Mihai Tărâță, președintele grupului de firme TCE 3 Brazi, Vasile Mihăilă, director economic al grupului de firme TCE 3 Brazi, Dorice Albu, director general Serviciul de Ambulanță Neamț, Costică Necula, director SC Petroforest, Valerică Ababei, director general SC TC Compil, și Vasile Iacob, inginer șef grupul de firme TCE 3 Brazi.

Competiția debutează în această dimineață, de la ora 9, cu prima probă, iar ziua de vineri se încheie în jurul orei 19, cu proba numărul 4. Concursul în zilele de sâmbătă și duminică se vor desfășura sub aceleași coordonate, doar că sâmbătă, de la ora 18, va avea loc festivitatea de deschidere a competiției și decernarea Cupei TCE 3 Brazi, pentru începători, iar duminică, de la ora 18.30, va avea loc festivitatea de decernare a Cupei TCE 3 Brazi, la seniori, și festivitatea de închidere a competiției.

„Am stabilit toate datele și orele de desfășurare ale probelor la ședința de joi seară, iar astăzi a debutat cea de-a opta ediție a Cupei TCE 3 Brazi. Toate echipele invitate au răspuns prezent, ultimele au ajuns joi la Piatra Neamț și pot spune că la fiecare probă și la fiecare categorie de vârstă va fi o concurență destul de acerbă, pentru că au venit cei mai buni din țară. Sperăm se avem parte de vreme frumoasă, deși am înțeles că ploaia nu va ocoli în acest week-end municipiul Piatra Neamț, dar sperăm să nu avem incidente, accidentări, iar probele să se desfășoare în condiții optime. Putem garanta că terenul de concurs este foarte bine pregătit și, chiar dacă va ploua, acesta se va prezenta în condiții excelente. Urez mult succes tuturor concurenților, invit cât mai mulți pietreni să vină în bază și vreau să mulțumesc pe această cale, le lângă sponsorului principal, societatea TCE 3 Brazi, și unor colaboratori apropiați clubului nostru, cum ar fi, Serviciul de Ambulanță Neamț, Perla Invest SA, CMI Urban SA, Publiserv SA, Conpastru SRL, Salubritas SA, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț, Poliția Municipiului Piatra Neamț, Inspectoratul Județean de Jandarmi, Poliția Locală Piatra Neamț și Primăriei comunei Alexandru cel Bun. Vreau de asemenea să le mulțumesc tuturor instituțiilor, unităților economice și persoanelor fizice care au sprijinit pregătirea și desfășurarea acestei importante competiții naționale“, a declarat președintele Costache Lupu.

Vă prezentăm programul de desfășurare a probelor în cele 3 zile de concurs.

Vineri, 7 iulie

Ora 9.00, proba 1: nivel F – amatori 1, copii 1, cai debutanți, sportivi debutanți – cu baraj fără cronometru – 4 clasamente

Ora 12.00, proba 2: nivel E – amatori 2, copii 2 – la cronometru – 3 clasamente

Ora 15.00, proba 3: nivel D – juniori 16 ani – cu baraj – 2 clasamente

Ora 18.00, proba 4: nivel C – Cupa TCE 3 Brazi – începători – proba I

Sâmbătă, 8 iulie

Ora 9.00, proba 5: nivel F – amatori 1, copii 1, cai debutanți, sportivi debutanți – probă în două faze – 4 clasamente

Ora 11.00, proba 6: nivel E – amatori 2, copii 2 – cu baraj – 3 clasamente

Ora 15.00, proba 7: nivel C – Cupa TCE 3 Brazi – începători – proba II

Ora 17.00, proba 8: nivel B – Cupa TCE 3 Brazi – proba I

Ora 18.00, Festivitatea de deschidere a competiției și decernarea Cupei TCE 3 Brazi – începători

Duminică, 9 iulie

Ora 9.00, proba 9: nivel F – amatori 1, copii 1, cai debutanți, sportivi debutanți – cu baraj – 4 clasamente

Ora 11.30, proba 10: nivel E – probă în două faze – 1 clasament

Ora 14.00, proba 11: nivel D – la cronometru – 1 clasament

Ora 16.00, proba 12: nivel C – juniori 18 ani – cu baraj – 2 clasamente

Ora 18.00, proba 13, nivel B – Cupa TCE 3 Brazi – proba II – se face baraj pentru stabilirea învingătorului, dacă există egalitate de pp pe total probe 8+13

Ora 18.30, Festivitatea de decernare a Cupei TCE 3 Brazi și Festivitatea de închidere a competiției