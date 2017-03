Forfetarul se declară până la data de 31 martie

Noul tip de impozit aplicat firmelor cu activitate de cazare, restaurante, baruri se apropie de prima scadenţă. Până la data de 31 martie 2017, firmele din Neamţ care anul trecut au desfăşurat efectiv astfel de activităţi trebuie să notifice Fiscul, prin formularul 010, că aplică impozitul specific. Acest tip de impozit a fost introdus din acest an pentru societăţile comerciale care au ca activitate principală sau secundară înscrisă în statut şi în funcţiune una din activităţile hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare, facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată, parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere, alte servicii de cazare, restaurante, activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente, alte servicii de alimentaţie, baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor. Normele de aplicare a impozitului specific nu au apărut încă, dar se ştie că acest impozit se va stabili în funcţie şi de alte criterii (gen categoria localităţii unde este amplasat obiectivul, numărul de locuri de cazare per unitate, etc.). Cert este că impozitul specific se va plăti de două ori, la semestru, prima tranşă de achitat fiind la data de 25 iulie 2017, iar a doua la data de 25 ianuarie 2018, şi se declară prin formularul 100.

Scadenţa acum este pentru depunerea formularului 010 (declarație de înregistrare fiscală/declarație de mențiuni/declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică)”, de către firmele cu profil şi activitate curentă în domeniul alimntaţieei publice, turistic-hotelier, restaurante şi care în anul 2016 au plătit impozit pe profit. Formularul 010 se completează în dublu exemplar, un exemplar rămâne la contribuabil şi celălalt se depune la organul fiscal, fie de reprezentantul legal al firmei, fie prin împuternicit, la registratura Fiscului, prin poștă ca scrisoare recomandată.

(C.I.)