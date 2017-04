Fonduri europene pentru modernizarea cabinetelor medicale

*Sursele sunt cele disponibile și pentru întreprinzătorii care doresc să-și facă pensiuni sau căsuțe turistice

Putini medici știu că au la dispoziție și fonduri de la Uniunea Europeană pentru a-și deschide un cabinet particular sau pentru a-l îmbunătăți pe cel pe care îl au deja. Există trei programe europene prin care doctorii pot obține fonduri nerambursabile: Programul Național de Dezvoltare Rurală, Programul Operațional Regional și Programul Operațional Competitivitate. De ele pot profita specialiștii din mai multe arii – tehnicienii dentari, stomatologii, radiologii, medicii de familie.

Programele de finanțare aflate în derulare în prezent, dar și cele anunțate pentru perioada următoare, permit, pe lângă înființarea unor pensiuni sau căsuțe turistice ori agroturistice – indiferent de amplasarea lor în rural ori urban, înființare sau modernizarea de cabinete medicale.

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR) pune la dispoziția celor interesați două tipuri de finanțări nerambursabile. Este vorba de submăsurile 6.2 și 6.4. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a anunțat deschiderea sesiunilor de primire a proiectelor în perioada 3 mai – 31 iulie 2017.

Prin intermediul PNDR 6.2, solicitanții pot solicita o finanțare de 70.000 de euro pentru înființarea unei pensiuni agro-turistice sau 50.000 de euro pentru oferirea unor servicii alternative de cazare turistică, cum ar fi parcurile pentru rulote, campinguri și tabere.

Totodată, în ambele situații, antreprenorii vor suporta în întregime orice valoare care depășește valoarea maximă a ajutorului nerambursabil, dar și cheltuielile neeligibile ale proiectului, precum taxe, dobânzi bancare, comisioane, echipamente la mâna a doua etc. Spre deosebire de măsura 6.2, beneficiarul nu are libertatea de a include orice cheltuială în valoarea eligibilă, ci doar acele cheltuieli indicate în mod expres în ghidul solicitantului, precum: realizarea construcției; dotarea cu mobilier și echipamente; achiziția de echipamente IT și softuri etc.

Nu vor fi eligibile în cadrul acestei măsuri cheltuielile pentru salarii și contribuții sociale, achiziția de materii prime și mărfuri, plata utilităților etc. Aceste cheltuieli vor fi suportate de către beneficiar din veniturile generate de societate, după finalizarea implementării și obținerea clasificării turistice.

În cadrul măsurii 6.4, beneficiarii nu sunt obligați să obțină în viitor o anumită cifră de afaceri, raportată la valoarea finanțării primite. Obținerea unei finanțări de până la 200.000 de euro prin intermediul PNDR 6.4 presupune pregătirea și depunerea unui studiu de fezabilitate; semnarea contractului de finanțare; demararea investiției, folosind fonduri proprii; decontarea cheltuielilor făcute, pe tranșe sau la finalul proiectului. Poate fi solicitat și sprijin pentru demararea unor afaceri la oraș .

Prin intermediul Programului Operațional Regional (POR) măsura 2.1.A destinată microîntreprinderilor sunt eligibili solicitanții care au cel puțin un an fiscal integral de la momentul înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului. Aceștia își pot moderniza activitatea pe care deja o desfășoară, sau pot alege să înființeze o activitate nouă în cadrul firmei. La fel ca în cazul investițiilor rurale realizate prin PNDR 6.2, ajutorul financiar nerambursabil se acordă sub forma decontării investiției, după ce ea a fost realizată, în întregime sau pe etape, de către beneficiar din fonduri proprii.

Geanina NICORESCU