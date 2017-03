Florile și mărțișoarele, „vedete“ de 1 Martie

*Ieri, pietrenii cumpărau zambile, lalele sau mărțișoare simple * Cei care și-au permis au preferat mărțișoarele placate cu aur sau cristale swarovski

Zambile, lalele, narcise, frezii, ghiocei, trandafiri și mărțișoare, toate au fost ieri „vedetele“ incontestabile în prima zi a lunii martie, când galanți, bărbații obișnuiesc să-și răsfețe soțiile, mamele, surorile, prietenele sau colegele cu tot felul de atenții, în special buchete de flori sau mărțișoare. Dar ieri dimineață, nu doar bărbații „roiau“ pe lângă tarabele cu mărțișoare sau pe lângă florării, fiindcă și domnișoarele și doamnele priveau cu grijă la oferte, sperând că vor fi inspirate în alegerea mărțișorului perfect, respectiv o literă, o inimioară sau semnul zodiacal al persoanei iubite. Mărțișoarele erau de toate felurile și pentru toate buzunarele. De exemplu, cele simple costau între 1 și 2 lei bucata. Desigur că elevii preferau acest tip de mărțișor, fiind accesibil la preț. Vizitați erau și vânzătorii care aveau buchete mici de ghiocei, pentru care nu erai nevoit să plătești mulți bani. Tot pe mesele amplasate strategic în centrul orașului Piatra Neamț, mai precis pe lângă trotuare, se aflau expuse mărțișoare confecționate din carton, cu tot felul de broșe și pietricele, care mai de care mai interesante și mai tentante. Pentru acest fel de exponate, doritorii trebuiau să achite între 3 și 9 lei bucata. Un alt nivel este rezervat mărțișoarelor placate cu aur și argint, dar și cristale swarovski, care se comercializau la prețuri cuprinse între 19 și 39 de lei bucata. Însă nu toată lumea își putea permite să cumpere așa ceva. Totuși, au mai fost destui domni cu punga plină, care și-au surprins femeile din viața lor cu un cadou deosebit.

De la mărțișoare, trecem la florile de primăvară, care prin naturalețea, culoarea și gingășia lor, vor topi orice inimă. Ieri dimineață, am trecut pe o stradă aflată în apropierea Spitalului Județean Piatra Neamț și am rămas plăcut surprins când am văzut pe scările din fața unui bloc, o sumedenie de ghivece și buchete de flori, care mai de care mai deosebite și mai parfumate. În afară de mine, mai era un domn care își plimba atent privirea peste „șuvoiul“ de petale și culori, care parcă străjuiau de-o parte și de alta scărilor. Acolo, costul florilor porneau de la 5 lei buchetul de zambile și până la 15 lei cel de lalele. Persoanele care dispuneau de bani mai mulți, puteau alege aranjamente florare mult mai scumpe.

„Noi avem o diversitate foarte mare la buchete. Clienții noștri s-au obișnuit cu cultura de buchete pe care noi le pregătim în fiecare an. Trebuie să recunoaștem că se preferă în mod deosebit buchetele olandeze, adică cele mixte de primăvară, cu precădere freze, lalele, iriși și zambiluțe. Ne așteptăm ca de 8 martie lumea să nu se mai uite la bani și să cumpere florile mai scumpe, respectiv buchete și aranjamentele de chiar și 200 de lei. Zilele acestea, cel mai bine se vând frezele și lalelele. Acum, un buchet de freze costă 15 lei, iar un buchet de lalele cu diverse ornamente, între 10 și 15 lei. Cel mai ieftin costă zambila, e vorba de 5 lei. Deci prețuri pentru toate buzunarele“, ne-a declarat administratorul de la o florărie din Piatra Neamț.

V. ANDRIEȘ