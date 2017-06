Flori pentru grădină: creasta-cocoșului

*Înflorește din aprilie până în octombrie

Creasta-cocoșului, numită și Celosia cristata, este o plantă tropicală cu aspect încrețit, care înflorește din aprilie până în octombrie. Culorile florilor diferă de la purpuriu și roșu până la galben, sunt catifelate, fiind o pată de culoare extraordinară în orice grădină.

Numele de creasta-cocoșului i s-a atribuit frumoasei flori grație aspectului său ciudat, încrețit, precum al crestei mândrului pintenat din curtea de păsări. În prezent, există două specii de Celosia, cristata și plumosa. Prima are forma unui evantai, iar florile sunt plăcute la atingere, datorită texturii catifelate. Plumosa, în schimb, este viu colorată și are forma unei flăcări, fiind la rândul ei foarte pufoasă. Celosia poate fi cultivată atât în grădini, cât și în ghivece. Mai mult, florile se pot tăia și pot fi păstrate în vază sub formă de flori uscate, pe timpul iernii!

*Adoră lumina și se udă rar

Frunzele crestei-cocoșului nu sunt decorative, de aceea le puteți tăia, neafectând cu nimic floarea. Când este sădită în grădină, aveți grijă să nu fie pusă sub umbră, deoarece catifelata Celosia este mare iubitoare de lumină solară. Dacă este în ghiveci, creasta-cocoșului trebuie amplasată pe pervazul ferestrelor, pentru a beneficia de cât mai multă lumină naturală.

Celosia nu este o plantă pretențioasă, însă trebuie să îi acordați mare atenție atunci când o udați. Cea mai potrivită apă este cea de ploaie, iar dacă nu aveți, udați-o cu apă plată sau de la robinet, fiartă în prealabil. Vara necesită udare o dată pe săptămână, indiferent de cât de cald este afară. Iarna se udă o dată la două săptămâni sau mai rar. Este rezistentă la dăunători, iar dacă este atacată de paraziți se taie doar partea afectată.

*Rezistă vreme îndelungată în vaze



Primăvara este momentul ideal pentru plantarea crestei-cocoșului în grădini. Se înmulțește prin semințe, care sunt plantate în lădițe cu pământ și nisip, udându-se o dată pe săptămână. Răsadurile se aplică în două rânduri, la o distanță de 40 cm unul de celălalt. Plantarea în ghivece se poate face în orice anotimp și se urmează același procedeu, lunar mai trebuie pus îngrășământ. Nu le udați mai mult decât trebuie, deoarece semințele vor putrezi!

Florile tăiate din grădină și așezate în vază au o durată de viață de două săptămâni, în condițiile în care apa este schimbată de două ori pe săptămână.

Dacă observați că se usucă o floare, tăiați-o, pentru că va duce la uscarea celorlalte!

Tina CONDREA-ZĂPODEANU